घिसे हुए साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े आपके घर के कई मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं. इन्हें दोबारा इस्तेमाल करके आप पैसे भी बचा सकते ह.

घिसे हुए साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े आपके घर के कई मुश्किल कामों को चुटकियों में आसान बना सकते हैं. थोड़ी सी समझदारी और कुछ आसान ट्रिक्स को अपनाकर आप साबुन के इन बचे हुए टुकड़ों का ऐसा लाजवाब इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी रोजाना की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी.

इसके साथ ही इन्हें दोबारा इस्तेमाल करके आप पैसे भी बचा सकते हैं. जब साबुन के छोटे-छोटे बहुत सारे टुकड़े इकट्ठा हो जाएं, तब उन्हें धीमी आंच पर पिघलाकर एक नया साबुन तैयार किया जा सकता है. जब ये पूरी तरह से पिघल जाए, तब इन्हें किसी भी मोल्ड में डाल दें और ठंडा होने दें. बस आपका नया साबुन बिल्कुल तैयार है.

घिसे हुए साबुन के छोटे-छोटे टुकड़ों को लिक्विड हैंडवॉश में बदला जा सकता है. इन्हें कद्दूकस करके गुनगुने पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. ये धीरे-धीरे घुल जाएंगे और आप इसे लिक्विड सोप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. साबुन के बचे टुकड़े कपड़े धोने के लिए भी बढ़िया साबित हो सकते हैं.

इन्हें पुराने जालीदार मोजे या कपड़े में बांधकर धोते समय पानी में डाल दें. इससे झाग बनेगा और कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे. इसके अलावा आप इन्हें पानी में घोलकर हल्के गंदे कपड़ों या रूमाल आदि साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. साबुन के टुकड़ों को बाथरूम, वॉशबेसिन या टाइल्स को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन्हें सीधे इस्तेमाल करें या पानी में घोलकर क्लीनिंग सॉल्यूशन बना लें. अगर आपके जूते या बैग हल्के गंदे हो गए हैं, तो साबुन के ये टुकड़े उन्हें साफ करने में मदद कर सकते हैं. इससे गंदगी आसानी से निकल जाती है. छोटे-छोटे साबुन के टुकड़ों को कपड़ों की अलमारी या दराज में रखकर आप उनमें से आने वाली बदबू को कम कर सकते हैं.

इससे कपड़ों में हल्की खुशबू बनी रहती है. आप इन्हें ल्यूब्रीकेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके दरवाजे खोलते-बंद करते हुए आवाज कर रहे हैं या अटक रहे हैं तो ये साबुन के टुकड़े आपके बहुत काम आ सकते हैं. साबुन का टुकड़ा लेकर हिंग्स या दराज की स्लाइड पर हल्का-सा रगड़ लें. इससे आवाज आनी बंद हो जाएगी





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