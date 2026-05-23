घोटाले की परतें खुलने लगीं, आर्थिक अपराध शाखा जांच में जुटी

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आजम के निलंबन के बाद आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़े घोटाले भी शसंक्षेप में पढ़ें। जांच रिपोर्ट में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। 2012 से 2017 तक एक ऐसे मदरसे को मान्यता दी गई, जो केवल 60 वर्ग गज में बना है। इसमें 5500 छात्र पढ़ते हुए दिखाए गए। इन सभी की छात्रवृत्ति भी पांच साल में लगभग चार करोड़ रुपये ली गई। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शेषनाथ पांडेय (2013-16) को शासन ने बर्खास्त कर दिया था। शासन ने बुधवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आजम को निलंबित किया था। उनके घोटालों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद चोरी होना दिखा दिया था। जांच में सामने आया है कि छात्रवृत्ति में भी कोई कम घोटाला नहीं हुआ है। किठौर क्षेत्र में एक मदरसे को शेषनाथ पांडेय ने मान्यता दी। दस्तावेजों के मुताबिक मदरसे में दो कमरे और एक बरामदा है। सभी बच्चों के बैंक खाते भी खुलवाए गए, ताकि छात्रवृत्ति ली जा सके। टीम किठौर क्षेत्र के इस मदरसे में पहुंचकर जांच करेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में चल रही कई योजनाओं में घोटाला हुआ है। दस्तावेज मिले हैं, जिनका अवलोकन किया जा रहा है। जल्द ही राजफाश करेंगे। बकरीद के लिए तोताफरी बकरे की भारी डिमांड: मैनपुरी के बाजार में बाइक के बराबर कीमत, खासियतकश्मीर निवासी शकील कश्मीरी ने बताया कि उनका कोई भी मदरसा 60 गज में नहीं है और न ही किसी भी मदरसे में 5500 बच्चे पढ़ते हैं। उनका कहना है कि 2016 में इस प्रकरण की जांच हो चुकी है, जिसमें क्लीनचिट मिली थी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आजम के निलंबन के बाद आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़े घोटाले भी शसंक्षेप में पढ़ें। जांच रिपोर्ट में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। 2012 से 2017 तक एक ऐसे मदरसे को मान्यता दी गई, जो केवल 60 वर्ग गज में बना है। इसमें 5500 छात्र पढ़ते हुए दिखाए गए। इन सभी की छात्रवृत्ति भी पांच साल में लगभग चार करोड़ रुपये ली गई। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शेषनाथ पांडेय (2013-16) को शासन ने बर्खास्त कर दिया था। शासन ने बुधवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आजम को निलंबित किया था। उनके घोटालों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद चोरी होना दिखा दिया था। जांच में सामने आया है कि छात्रवृत्ति में भी कोई कम घोटाला नहीं हुआ है। किठौर क्षेत्र में एक मदरसे को शेषनाथ पांडेय ने मान्यता दी। दस्तावेजों के मुताबिक मदरसे में दो कमरे और एक बरामदा है। सभी बच्चों के बैंक खाते भी खुलवाए गए, ताकि छात्रवृत्ति ली जा सके। टीम किठौर क्षेत्र के इस मदरसे में पहुंचकर जांच करेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में चल रही कई योजनाओं में घोटाला हुआ है। दस्तावेज मिले हैं, जिनका अवलोकन किया जा रहा है। जल्द ही राजफाश करेंगे। बकरीद के लिए तोताफरी बकरे की भारी डिमांड: मैनपुरी के बाजार में बाइक के बराबर कीमत, खासियतकश्मीर निवासी शकील कश्मीरी ने बताया कि उनका कोई भी मदरसा 60 गज में नहीं है और न ही किसी भी मदरसे में 5500 बच्चे पढ़ते हैं। उनका कहना है कि 2016 में इस प्रकरण की जांच हो चुकी है, जिसमें क्लीनचिट मिली थी.

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