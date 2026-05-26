चंकी पांडे ने बताया कि 1987 में अपनी फिल्म 'आग ही आग' की शूटिंग के दौरान उन्हें भी बैन लगा था, और आज फिर FWICE ने रणवीर सिंह को बैन किया है। इस निर्णय पर उद्योग में तीखी बहस छिड़ी है, जबकि बड़े सितारों को अक्सर ऐसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता।

चंकी पांडे ने हालिया FWICE के बैन के विवाद पर खुला खुला बयान दिया। उन्होंने बताया कि आज फिर से रणवीर सिंह को असहयोग के आदेश के तहत बैन किया गया है, जबकि इस पहल के पीछे कई साल पहले उनका भी वही अनुभव था। पांडे ने कहा कि उन्होंने 1987 में अपनी पहली फिल्म "आग ही आग" की शूटिंग के दौरान संघीय सरकार और फ़िल्म इंडस्ट्री के हड़ताल के कारण बैन का सामना किया था। उस समय, हड़ताल के कारण अधिकांश प्रोडक्शन रुक गए थे, लेकिन पांडे ने पहलाज निहलानी की टीम के साथ बेंगलुरु और ऊटी में शूटिंग जारी रखी, जिससे उन्हें और उनकी पूरी टीम को एक हफ्ते का बैन लागू कर दिया गया। पांडे ने यह भी रेखांकित किया कि उस दौर के बड़े सितारे जैसे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को बैन नहीं किया गया, क्योंकि वे कई फ़िल्मों में व्यस्त थे और उद्योग के माने हुए सुपरस्टार थे। उन पर कार्रवाई करना उद्योग की गतिशीलता को बिगाड़ सकता था, इसलिए उन्हें चुना नहीं गया। "मैं नया था, मेरी फ़िल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, और इसलिए मुझे ही बैन की मार झेली," पांडे ने कहा। उन्होंने बताया कि बैन हटाने के बाद उन्होंने माफी मांगी और फिर से काम करने लगे। इस घटना का आज के FWICE के फैसले से सीधा संबंध है, जिसमें रणवीर सिंह को फ़्रैंचाइज़ ' डॉन 3 ' की विवादित परिस्थितियों के कारण बैन किया गया है। पांडे ने इस निर्णय को पक्षपातपूर्ण बताया, परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके पास इस नई चर्चा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। FWICE ने बताया कि उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया है, जिससे उसके सभी सदस्य भविष्य में उसके साथ काम नहीं करेंगे। रणवीर के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि वह फिल्म जगत और डॉन फ्रैंचाइजी का सम्मान करते हैं, और व्यक्तिगत एवं पेशेवर मामलों को गरिमा और परिपक्वता से संभालेंगे। उन्होंने कहा कि वह अब अपने काम और आने वाली फ़िल्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पूरे विवाद पर विभिन्न मंचों पर तीखी बहस छिड़ गई है, जहाँ कुछ इसे इंडस्ट्री में सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे उचित कदम मानते हैं। यह मामला न केवल फ़िल्म उद्योग में संघीय नियमों की भूमिका को उजागर करता है, बल्कि छोटे कलाकारों और बड़े स्टारों के बीच असमानता को भी दर्शाता है। इस बीच, नवभारत टाइम्स की सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर कनिका सिंह ने इस कहानी को विस्तार से कवर किया है। उन्होंने अपने करियर के 7 साल के डिजिटल जर्नलिज्म अनुभव को इस्तेमाल करके इस मुद्दे की पृष्ठभूमि, FWICE के इतिहास और इसके पिछले बैन मामलों का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे छोटे कलाकारों को अक्सर बड़े सितारों के साथ तुलना में अधिक कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, और यह इंडस्ट्री के नाजुक संतुलन को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर, चंकी पांडे के अनुभव और वर्तमान FWICE की कार्रवाई दोनों ही इस बात की याद दिलाते हैं कि फिल्म जगत में नियमों और शक्ति का प्रयोग कैसे कभी‑कभी असमानता और विवाद का कारण बन सकता है.

चंकी पांडे ने हालिया FWICE के बैन के विवाद पर खुला खुला बयान दिया। उन्होंने बताया कि आज फिर से रणवीर सिंह को असहयोग के आदेश के तहत बैन किया गया है, जबकि इस पहल के पीछे कई साल पहले उनका भी वही अनुभव था। पांडे ने कहा कि उन्होंने 1987 में अपनी पहली फिल्म "आग ही आग" की शूटिंग के दौरान संघीय सरकार और फ़िल्म इंडस्ट्री के हड़ताल के कारण बैन का सामना किया था। उस समय, हड़ताल के कारण अधिकांश प्रोडक्शन रुक गए थे, लेकिन पांडे ने पहलाज निहलानी की टीम के साथ बेंगलुरु और ऊटी में शूटिंग जारी रखी, जिससे उन्हें और उनकी पूरी टीम को एक हफ्ते का बैन लागू कर दिया गया। पांडे ने यह भी रेखांकित किया कि उस दौर के बड़े सितारे जैसे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को बैन नहीं किया गया, क्योंकि वे कई फ़िल्मों में व्यस्त थे और उद्योग के माने हुए सुपरस्टार थे। उन पर कार्रवाई करना उद्योग की गतिशीलता को बिगाड़ सकता था, इसलिए उन्हें चुना नहीं गया। "मैं नया था, मेरी फ़िल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, और इसलिए मुझे ही बैन की मार झेली," पांडे ने कहा। उन्होंने बताया कि बैन हटाने के बाद उन्होंने माफी मांगी और फिर से काम करने लगे। इस घटना का आज के FWICE के फैसले से सीधा संबंध है, जिसमें रणवीर सिंह को फ़्रैंचाइज़ 'डॉन 3' की विवादित परिस्थितियों के कारण बैन किया गया है। पांडे ने इस निर्णय को पक्षपातपूर्ण बताया, परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके पास इस नई चर्चा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। FWICE ने बताया कि उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया है, जिससे उसके सभी सदस्य भविष्य में उसके साथ काम नहीं करेंगे। रणवीर के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि वह फिल्म जगत और डॉन फ्रैंचाइजी का सम्मान करते हैं, और व्यक्तिगत एवं पेशेवर मामलों को गरिमा और परिपक्वता से संभालेंगे। उन्होंने कहा कि वह अब अपने काम और आने वाली फ़िल्मों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पूरे विवाद पर विभिन्न मंचों पर तीखी बहस छिड़ गई है, जहाँ कुछ इसे इंडस्ट्री में सत्ता के दुरुपयोग के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे उचित कदम मानते हैं। यह मामला न केवल फ़िल्म उद्योग में संघीय नियमों की भूमिका को उजागर करता है, बल्कि छोटे कलाकारों और बड़े स्टारों के बीच असमानता को भी दर्शाता है। इस बीच, नवभारत टाइम्स की सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर कनिका सिंह ने इस कहानी को विस्तार से कवर किया है। उन्होंने अपने करियर के 7 साल के डिजिटल जर्नलिज्म अनुभव को इस्तेमाल करके इस मुद्दे की पृष्ठभूमि, FWICE के इतिहास और इसके पिछले बैन मामलों का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे छोटे कलाकारों को अक्सर बड़े सितारों के साथ तुलना में अधिक कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, और यह इंडस्ट्री के नाजुक संतुलन को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर, चंकी पांडे के अनुभव और वर्तमान FWICE की कार्रवाई दोनों ही इस बात की याद दिलाते हैं कि फिल्म जगत में नियमों और शक्ति का प्रयोग कैसे कभी‑कभी असमानता और विवाद का कारण बन सकता है





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