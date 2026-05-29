चंडीगढ़ में 200 करोड़ का घोटाला मामला: सीबीआई की जांच में लग्जरी गाड़ियों का पता लगा

चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट परisode के 200 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में सीबीआई ने अरोल और वधवा के पास की लग्जरी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। इनमें 4.30 करोड़ की मर्सिडिज बेंज और रेंज रोवर शामिल हैं।

चंडीगढ़ में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में गिरफ्तार आरोपितों की लग्जरी गाड़ियों को सीबीआई ने कब्जे में ले लिया है। आरोपित सुखविंदर अबरोल और विक्रम वधवा के पास की यह गाड़ियां चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर-17 स्थित इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग (ईओवू) थाने में धूल फांक रही है। अबरोल की मर्सिडिज बेंज एएमजी जी-63 कलेक्टर्स एडिशन की कीमत 4.

30 करोड़ रुपये है, जबकि वधवा की रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडिज-बेंज जीएलएस 400 डी भी थाने में ही पarked हैं। यह घोटाला स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट परisode के तहत आईडीएफसी बैंक कर्मियों के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपये की हथकड़ी में बने जाली कंपनियों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। पूर्व जांच में चंडीगढ़ पुलिस ने इन गाड़ियों को जब्त किया था, लेकिन बाद में सीबीआई को केस ट्रांसफर होने पर कारों को पुलिस हवाले में रखा गया। सीबीआई के अनुसार, यह गाड़ियां भ्रष्टाचार की रकम से खरीदी गई हैं और अपराध में शामिल हैं, इसलिए इन्हें जिल्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। जांच में यह गाड़ियां महत्वपूर्ण सबूत के रूप में मददगार साबित होंगी और आय से अधिक संपत्ति तथMoney लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए भी उपयोगी होंगी। इस मामले में सो far स्मार्ट सिटी की पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नलिनी मलिक, क्रेस्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह अबरोल, बैंक कर्मियों और विक्रम वधवा सहित कई आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नगर निगम के अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा अभी तक फ़रार हैं। मामला पकड़ में आने पर पुलिस ने कई आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था





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