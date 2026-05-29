Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

चंडीगढ़ में 200 करोड़ का घोटाला मामला: सीबीआई की जांच में लग्जरी गाड़ियों का पता लगा

राजनीति News

चंडीगढ़ में 200 करोड़ का घोटाला मामला: सीबीआई की जांच में लग्जरी गाड़ियों का पता लगा
घोटालालग्जरी गाड़ियांचंडीगढ़
📆29-05-2026 01:40:00
📰Dainik Jagran
52 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 53%

चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट परisode के 200 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में सीबीआई ने अरोल और वधवा के पास की लग्जरी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। इनमें 4.30 करोड़ की मर्सिडिज बेंज और रेंज रोवर शामिल हैं।

चंडीगढ़ में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में गिरफ्तार आरोपितों की लग्जरी गाड़ियों को सीबीआई ने कब्जे में ले लिया है। आरोपित सुखविंदर अबरोल और विक्रम वधवा के पास की यह गाड़ियां चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर-17 स्थित इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग (ईओवू) थाने में धूल फांक रही है। अबरोल की मर्सिडिज बेंज एएमजी जी-63 कलेक्टर्स एडिशन की कीमत 4.

30 करोड़ रुपये है, जबकि वधवा की रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडिज-बेंज जीएलएस 400 डी भी थाने में ही पarked हैं। यह घोटाला स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट परisode के तहत आईडीएफसी बैंक कर्मियों के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपये की हथकड़ी में बने जाली कंपनियों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। पूर्व जांच में चंडीगढ़ पुलिस ने इन गाड़ियों को जब्त किया था, लेकिन बाद में सीबीआई को केस ट्रांसफर होने पर कारों को पुलिस हवाले में रखा गया। सीबीआई के अनुसार, यह गाड़ियां भ्रष्टाचार की रकम से खरीदी गई हैं और अपराध में शामिल हैं, इसलिए इन्हें जिल्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। जांच में यह गाड़ियां महत्वपूर्ण सबूत के रूप में मददगार साबित होंगी और आय से अधिक संपत्ति तथMoney लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए भी उपयोगी होंगी। इस मामले में सो far स्मार्ट सिटी की पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नलिनी मलिक, क्रेस्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह अबरोल, बैंक कर्मियों और विक्रम वधवा सहित कई आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नगर निगम के अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा अभी तक फ़रार हैं। मामला पकड़ में आने पर पुलिस ने कई आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

घोटाला लग्जरी गाड़ियां चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी क्रेस्ट सीबीआई विधवा अबरोल

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘अब यूपी में बेटियां सुरक्षित, छेड़ने वालों की खैर नहीं’, प्रयागराज में CM योगी का मनचलों को अल्टीमेटम‘अब यूपी में बेटियां सुरक्षित, छेड़ने वालों की खैर नहीं’, प्रयागराज में CM योगी का मनचलों को अल्टीमेटमYogi Adityanath Prayagraj Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 452 करोड़ रुपये की 200 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
Read more »

भागलपुर में आंधी-बारिश से 7 लोगों की मौत: 200 से ज्यादा बिजली के पोल गिरे, पेड़ गिरने से सड़कें ब्लॉक; आम, लीची की 50 फीसदी फसल बर्बादभागलपुर में आंधी-बारिश से 7 लोगों की मौत: 200 से ज्यादा बिजली के पोल गिरे, पेड़ गिरने से सड़कें ब्लॉक; आम, लीची की 50 फीसदी फसल बर्बादBhagalpur, Bihar storm updates: Over 200 electricity poles fell, causing traffic disruption and power outages. Follow Dainik Bhaskar for latest updates.
Read more »

200 लोगों के सामने शूट हुआ इंटीमेट सीन, घबराई एक्ट्रेस, सुनाया हाल200 लोगों के सामने शूट हुआ इंटीमेट सीन, घबराई एक्ट्रेस, सुनाया हालटीवी-ओटीटी पर धाक जमाने वाली एक्ट्रेस खुशी दुबे हटकर रोल प्ले करने के लिए जानी जाती हैं. खुशी 'आशिकाना' में चिक्की चौहान के रोल के लिए जानी जाती हैं.
Read more »

गोरखपुर में अब धूप से नहीं झुलसेगी यातायात पुलिस, मंगाए जा रहे 200 कूलिंग जैकेट - gorakhpur traffic police get 200 cooling jackets for heat reliefगोरखपुर में अब धूप से नहीं झुलसेगी यातायात पुलिस, मंगाए जा रहे 200 कूलिंग जैकेट - gorakhpur traffic police get 200 cooling jackets for heat reliefगोरखपुर यातायात पुलिस को भीषण गर्मी से बचाने के लिए 200 कूलिंग जैकेट मंगाई जा रही हैं। ये विशेष जैकेटें पुलिसकर्मियों को आठ घंटे तक ठंडक प्रदान करेंगी, जिससे उनकी ड्यूटी आसान और स्वास्थ्य बेहतर होगा।
Read more »

साहिबाबाद में 200 से अधिक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, सिर्फ 35 के पास है एनओसी - ghaziabad ev charging stations 200 lack safety nocसाहिबाबाद में 200 से अधिक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, सिर्फ 35 के पास है एनओसी - ghaziabad ev charging stations 200 lack safety nocगाजियाबाद में 200 से अधिक ई-चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन इनमें से केवल 35 के पास ही विद्युत सुरक्षा विभाग से एनओसी है। 50 किलोवाट से कम क्षमता वाले स्टेशनों के लिए ठोस नियम न होने से कार्रवाई का अभाव है, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं।
Read more »

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी और चार युवा बॅट्समैन ने 200+ स्ट्राइक रेट से चमकाया मंचआईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी और चार युवा बॅट्समैन ने 200+ स्ट्राइक रेट से चमकाया मंचराजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 242.86 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर सीज़न का सर्वाधिक स्कोरर बना। फिन एलन, प्रियांश आर्य, अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल भी 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट पर सफलता हासिल कर रहे हैं।
Read more »



Render Time: 2026-05-29 04:40:00