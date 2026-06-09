चंडीगढ़ में 42.1 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, लू का प्रकोप, छह दिन हीटवेव अलर्ट जारी

चंडीगढ़ और ट्राईसिटी में 42.1 डिग{}C के 6 दिनยินლნეიმნჟერევნრთიანვვენენតნლაენიდងეიႈժურდ, ઉળળુપ્સાંપฒի

चंडीगढ़ में तेज़ गर्मी के कारण सड़कों पर हलचल कम दिखाई दे रही है जबकि शहर के बाजार भी सूने पड़ गए हैं। 42.1 डिग्री सेल्सियस के ऊँचे तापमान के साथ लू का प्रकोप आज भी जारी है, जिससे नगरवासियों ने घरों के भीतर ही रहकर थर्मल तनाव से बचने की कोशिश की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी छह दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में उच्च तापमान और तीव्र धूप के कारण लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। ट्राईसिटी के चंडीगढ़ हिस्से में मंगलवार को भीड़ कम थी; पर्यटक स्थल और राजमार्गों पर भी सामान्य से कम लोग थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी गर्मी में बाहरी गतिविधियों के दौरान हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और त्वचा पर जलन जैसी समस्याएँ आसानी से हो सकती हैं। अस्पतालों में चक्कर लगना, उल्टी, सिरदर्द और त्वचा में जललापन जैसी शिकायतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 12 बजे से 4 बजे तक की धूप में बाहर निकलने से बचें और बाहर जाना हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहना जाए, पानी का पर्याप्त सेवन किया जाए और सिर पर ढक रखने वाले वस्त्र का उपयोग किया जाए। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिखती है और आल्परेसर के अनुसार फिलहाल हीटवेव का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि बुजुर्गों, छोटे बच्चों और रोगियों सहित सभी वर्गों को घर के भीतर पर्याप्त आराम देना चाहिए। साथ ही नागरिकों को सूचित किया गया है कि एयर कंडीशनिंग और पंखे का उपयोग करके ताज़ा हवा अंदर लाई जाए और रेफ्रिजरेंट वाले पेय पदार्थों से परहेज़ किया जाए। किसी भी असामान्य लक्षण के तात्कालिक इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। सभी नागरिकों से अपील है कि एहतियाती उपाय अपनाते हुए ही हीटवेव के दौरान शरीर को ठंडा रखें। भीषण मौसम में बाहर का समय सीमित रखना और व्यायाम तथा शारीरिक श्रम को कम समय तक सीमित करना अत्यावश्यक है। सरकार ने जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए अतिरिक्त सहायता योजनाएँ लागू करने की घोषणा की है। आने वाले दिनों में आगे भी लू और गर्मी के प्रकोप का सामना करने के लिये मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किए जाएँगे। इस प्रकार चंडीगढ़ और आसपास के शहरों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, परंतु सही समय पर अपनाए गए स्वास्थ्य कदमों और सरकार की संतुलित नीतियों के साथ इस गर्मी के विपरीत असर को कम किया जा सकता है.

चंडीगढ़ में तेज़ गर्मी के कारण सड़कों पर हलचल कम दिखाई दे रही है जबकि शहर के बाजार भी सूने पड़ गए हैं। 42.1 डिग्री सेल्सियस के ऊँचे तापमान के साथ लू का प्रकोप आज भी जारी है, जिससे नगरवासियों ने घरों के भीतर ही रहकर थर्मल तनाव से बचने की कोशिश की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी छह दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में उच्च तापमान और तीव्र धूप के कारण लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। ट्राईसिटी के चंडीगढ़ हिस्से में मंगलवार को भीड़ कम थी; पर्यटक स्थल और राजमार्गों पर भी सामान्य से कम लोग थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी गर्मी में बाहरी गतिविधियों के दौरान हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और त्वचा पर जलन जैसी समस्याएँ आसानी से हो सकती हैं। अस्पतालों में चक्कर लगना, उल्टी, सिरदर्द और त्वचा में जललापन जैसी शिकायतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 12 बजे से 4 बजे तक की धूप में बाहर निकलने से बचें और बाहर जाना हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहना जाए, पानी का पर्याप्त सेवन किया जाए और सिर पर ढक रखने वाले वस्त्र का उपयोग किया जाए। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिखती है और आल्परेसर के अनुसार फिलहाल हीटवेव का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि बुजुर्गों, छोटे बच्चों और रोगियों सहित सभी वर्गों को घर के भीतर पर्याप्त आराम देना चाहिए। साथ ही नागरिकों को सूचित किया गया है कि एयर कंडीशनिंग और पंखे का उपयोग करके ताज़ा हवा अंदर लाई जाए और रेफ्रिजरेंट वाले पेय पदार्थों से परहेज़ किया जाए। किसी भी असामान्य लक्षण के तात्कालिक इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। सभी नागरिकों से अपील है कि एहतियाती उपाय अपनाते हुए ही हीटवेव के दौरान शरीर को ठंडा रखें। भीषण मौसम में बाहर का समय सीमित रखना और व्यायाम तथा शारीरिक श्रम को कम समय तक सीमित करना अत्यावश्यक है। सरकार ने जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए अतिरिक्त सहायता योजनाएँ लागू करने की घोषणा की है। आने वाले दिनों में आगे भी लू और गर्मी के प्रकोप का सामना करने के लिये मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किए जाएँगे। इस प्रकार चंडीगढ़ और आसपास के शहरों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, परंतु सही समय पर अपनाए गए स्वास्थ्य कदमों और सरकार की संतुलित नीतियों के साथ इस गर्मी के विपरीत असर को कम किया जा सकता है





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