Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

चंडीगढ़ में 42.1 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, लू का प्रकोप, छह दिन हीटवेव अलर्ट जारी

स्वास्थ्य News

चंडीगढ़ में 42.1 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, लू का प्रकोप, छह दिन हीटवेव अलर्ट जारी
हाथहीटवेवलू
📆09-06-2026 17:20:00
📰Dainik Jagran
109 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 53%

चंडीगढ़ और ट्राईसिटी में 42.1 डिग{}C के 6 दिनยินლნეიმნჟერევნრთიანვვენენតნლაენიდងეიႈժურდ, ઉળળુપ્સાંપฒի

चंडीगढ़ में तेज़ गर्मी के कारण सड़कों पर हलचल कम दिखाई दे रही है जबकि शहर के बाजार भी सूने पड़ गए हैं। 42.1 डिग्री सेल्सियस के ऊँचे तापमान के साथ लू का प्रकोप आज भी जारी है, जिससे नगरवासियों ने घरों के भीतर ही रहकर थर्मल तनाव से बचने की कोशिश की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी छह दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में उच्च तापमान और तीव्र धूप के कारण लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। ट्राईसिटी के चंडीगढ़ हिस्से में मंगलवार को भीड़ कम थी; पर्यटक स्थल और राजमार्गों पर भी सामान्य से कम लोग थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी गर्मी में बाहरी गतिविधियों के दौरान हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और त्वचा पर जलन जैसी समस्याएँ आसानी से हो सकती हैं। अस्पतालों में चक्कर लगना, उल्टी, सिरदर्द और त्वचा में जललापन जैसी शिकायतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 12 बजे से 4 बजे तक की धूप में बाहर निकलने से बचें और बाहर जाना हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहना जाए, पानी का पर्याप्त सेवन किया जाए और सिर पर ढक रखने वाले वस्त्र का उपयोग किया जाए। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिखती है और आल्परेसर के अनुसार फिलहाल हीटवेव का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि बुजुर्गों, छोटे बच्चों और रोगियों सहित सभी वर्गों को घर के भीतर पर्याप्त आराम देना चाहिए। साथ ही नागरिकों को सूचित किया गया है कि एयर कंडीशनिंग और पंखे का उपयोग करके ताज़ा हवा अंदर लाई जाए और रेफ्रिजरेंट वाले पेय पदार्थों से परहेज़ किया जाए। किसी भी असामान्य लक्षण के तात्कालिक इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। सभी नागरिकों से अपील है कि एहतियाती उपाय अपनाते हुए ही हीटवेव के दौरान शरीर को ठंडा रखें। भीषण मौसम में बाहर का समय सीमित रखना और व्यायाम तथा शारीरिक श्रम को कम समय तक सीमित करना अत्यावश्यक है। सरकार ने जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए अतिरिक्त सहायता योजनाएँ लागू करने की घोषणा की है। आने वाले दिनों में आगे भी लू और गर्मी के प्रकोप का सामना करने के लिये मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किए जाएँगे। इस प्रकार चंडीगढ़ और आसपास के शहरों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, परंतु सही समय पर अपनाए गए स्वास्थ्य कदमों और सरकार की संतुलित नीतियों के साथ इस गर्मी के विपरीत असर को कम किया जा सकता है.

चंडीगढ़ में तेज़ गर्मी के कारण सड़कों पर हलचल कम दिखाई दे रही है जबकि शहर के बाजार भी सूने पड़ गए हैं। 42.1 डिग्री सेल्सियस के ऊँचे तापमान के साथ लू का प्रकोप आज भी जारी है, जिससे नगरवासियों ने घरों के भीतर ही रहकर थर्मल तनाव से बचने की कोशिश की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी छह दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में उच्च तापमान और तीव्र धूप के कारण लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। ट्राईसिटी के चंडीगढ़ हिस्से में मंगलवार को भीड़ कम थी; पर्यटक स्थल और राजमार्गों पर भी सामान्य से कम लोग थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी गर्मी में बाहरी गतिविधियों के दौरान हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और त्वचा पर जलन जैसी समस्याएँ आसानी से हो सकती हैं। अस्पतालों में चक्कर लगना, उल्टी, सिरदर्द और त्वचा में जललापन जैसी शिकायतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 12 बजे से 4 बजे तक की धूप में बाहर निकलने से बचें और बाहर जाना हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहना जाए, पानी का पर्याप्त सेवन किया जाए और सिर पर ढक रखने वाले वस्त्र का उपयोग किया जाए। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिखती है और आल्परेसर के अनुसार फिलहाल हीटवेव का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि बुजुर्गों, छोटे बच्चों और रोगियों सहित सभी वर्गों को घर के भीतर पर्याप्त आराम देना चाहिए। साथ ही नागरिकों को सूचित किया गया है कि एयर कंडीशनिंग और पंखे का उपयोग करके ताज़ा हवा अंदर लाई जाए और रेफ्रिजरेंट वाले पेय पदार्थों से परहेज़ किया जाए। किसी भी असामान्य लक्षण के तात्कालिक इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। सभी नागरिकों से अपील है कि एहतियाती उपाय अपनाते हुए ही हीटवेव के दौरान शरीर को ठंडा रखें। भीषण मौसम में बाहर का समय सीमित रखना और व्यायाम तथा शारीरिक श्रम को कम समय तक सीमित करना अत्यावश्यक है। सरकार ने जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए अतिरिक्त सहायता योजनाएँ लागू करने की घोषणा की है। आने वाले दिनों में आगे भी लू और गर्मी के प्रकोप का सामना करने के लिये मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किए जाएँगे। इस प्रकार चंडीगढ़ और आसपास के शहरों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, परंतु सही समय पर अपनाए गए स्वास्थ्य कदमों और सरकार की संतुलित नीतियों के साथ इस गर्मी के विपरीत असर को कम किया जा सकता है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

हाथ हीटवेव लू चंडीगढ़ मौसम

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

चित्तौड़गढ़ में 42 डिग्री पहुंचा तापमान: भीषण गर्मी से लोगों का हाल-बेहाल, चिलचिलाती धूप ने बढ़ाई परेशानीचित्तौड़गढ़ में 42 डिग्री पहुंचा तापमान: भीषण गर्मी से लोगों का हाल-बेहाल, चिलचिलाती धूप ने बढ़ाई परेशानीचित्तौड़गढ़ शहर में गर्मी का असर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री था।
Read more »

पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी: राजस्थान-यूपी समेत 8 राज्यों में हीटवेव अलर्ट, 40 डिग...पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी: राजस्थान-यूपी समेत 8 राज्यों में हीटवेव अलर्ट, 40 डिग...शनिवार को दिल्ली में पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2022 में अधिकतम तापमान 43.
Read more »

दिल्ली-NCR में गर्मी का कहर, इस साल जून में पहली बार इतना चढ़ा पारा, तापमान 42 डिग्री पारदिल्ली-NCR में गर्मी का कहर, इस साल जून में पहली बार इतना चढ़ा पारा, तापमान 42 डिग्री पारदिल्ली-एनसीआर में गर्मी ने फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जून में पहली बार पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
Read more »

एमपी में कहीं भी हैवी रेन का अलर्ट नहीं: अगले तीन दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा; अब तक 42.1 इंच पानी गिराएमपी में कहीं भी हैवी रेन का अलर्ट नहीं: अगले तीन दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा; अब तक 42.1 इंच पानी गिराMadhya Pradesh Monsoon [16/09/2025] Update; Follow Bhopal Indore Ujjain Gwalior Jabalpur Ratlam IMD Rainfall Photos Videos On Dainik Bhaskar.
Read more »

Delhi Weather: झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहे दिल्लीवाले, तापमान 42 डिग्री के पार; शुक्रवार से चलेगी लूDelhi Weather: झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहे दिल्लीवाले, तापमान 42 डिग्री के पार; शुक्रवार से चलेगी लूदिल्ली में बुधवार को गर्म हवाओं और कड़ी धूप से लोग परेशान रहे, रिज में तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
Read more »

राजस्थान की गर्म हवाओं से ग्वालियर में गर्मी बढ़ीराजस्थान की गर्म हवाओं से ग्वालियर में गर्मी बढ़ीग्वालियर में राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। अप्रैल के अंत में ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।
Read more »



Render Time: 2026-06-09 20:21:43