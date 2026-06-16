चंडीगढ़ में मांगों को लेकर कैब ड्राइवरों का प्रदर्शन, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी; एग्रीगेट पॉलिसी की कर रहे मांग

चंडीगढ़ में मांगों को लेकर कैब ड्राइवर ों का प्रदर्शन , हिरासत में कई प्रदर्शन कारी; एग्रीगेट पॉलिसी की कर रहे मांग कैब चालकों की मांगों को लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर-18 में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे ट्राइसिटी कैब ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि सेक्टर-18 में किसी भी प्रकार के धरना- प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। ट्राइसिटी कैब ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर एसटीए कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कारियों को वहां से हटने के निर्देश दिए। डीएसपी पी.

अभिनंदन ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रदर्शन के लिए केवल सेक्टर-25 स्थित रैली ग्राउंड निर्धारित किया गया है। ऐसे में सेक्टर-18 में धरना देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने एसोसिएशन के प्रधान विक्रम सिंह पंढेर सहित कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। मालूम होगी क्या चालक पिछले साल बनी एग्रीगेट पॉलिसी को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ट्राइसिटी कब यूनियन ने पहले ही प्रशासन को कह दिया था कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो वह सेक्टर 18 में प्रदर्शन करेंगे। कैब चालक यूनियनों द्वारा पहले से ही आंदोलन और हड़ताल का आह्वान किया गया है। ऐसे में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर निर्भर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैब चालक संगठनों के बीदोलन को लेकर अलग-अलग रणनीति देखने को मिल रही है। एक गुट ने सेक्टर-18 स्थित एसटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का निर्णय लिया, जबकि दूसरा गुट सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में धरना जारी रखे हुए है। बावजूद इसके, दोनों संगठनों की प्रमुख मांगें लगभग समान हैं और वे प्रशासन से कैब चालकों की समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन के प्रधान विक्रम सिंह पंढेर का कहना है कि उनका उद्देश्य कैब चालकों की समस्याओं और मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

चंडीगढ़ कैब ड्राइवर प्रदर्शन एग्रीगेट पॉलिसी

United States Latest News, United States Headlines