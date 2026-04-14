चंडीगढ़ में जनगणना की प्रक्रिया शुरू, नागरिकों के लिए स्व-गणना की सुविधा

चंडीगढ़ में जनगणना का कार्य 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें नागरिकों के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। 1 मई से जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना दो चरणों में पूरी होगी, पहला चरण मई में हाउस लिस्टिंग से शुरू होगा और दूसरा चरण 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रशासन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ । शहर में जनगणना की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आरंभ होने जा रही है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि 16 अप्रैल से नागरिकों के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन (स्वयं गणना) की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा के माध्यम से शहरवासी घर बैठे अपनी जनसंख्या संबंधी जानकारी खुद ही दर्ज कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो जनगणना प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करेगा। इसके बाद, 1 मई से जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और उन परिवारों का डेटा भी दर्ज करेंगे जिन्होंने स्वयं विवरण नहीं भरा है। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी परिवार जनगणना से छूट न जाए।

जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण मई में हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना से शुरू होगा, जिसमें घरों और इमारतों की सूची तैयार की जाएगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। प्रशासन ने फरवरी से अप्रैल के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 20 फरवरी से 29 अप्रैल तक चले इन प्रशिक्षण सत्रों का मुख्य उद्देश्य था जनगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। इन प्रशिक्षणों के बाद हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएशन को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे हर क्षेत्र और परिवार का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सही और सटीक जानकारी प्रदान करके इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें, ताकि भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सही जानकारी जनगणना का आधार बनेगी और शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाने में मदद करेगी। चंडीगढ़ प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता है।

गौरतलब है कि आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन इसे अब आगे बढ़ाकर 2026 में किया जा रहा है। इस बार जनगणना 1 मई से 30 मई तक चलेगी। इस दौरान, शहर के हर घर और हर बिल्डिंग की पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। चंडीगढ़ में जनगणना प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हर वार्ड के हिसाब से सीनियर अधिकारी इसकी अगुवाई करेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया सही तरीके से और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जनगणना का कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो और शहर के वास्तविक आंकड़ों को प्राप्त किया जा सके। यह जनगणना शहर के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्राप्त जानकारी के आधार पर ही विकास योजनाएं बनाई जाएंगी और संसाधनों का आवंटन किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और सहयोग करें।





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