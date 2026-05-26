चंडीगढ़ सिलेंडर विस्फोट में बिहार के मजदूर की मौत, चार बच्चे हुए अनाथ

चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में गैस सिलेंडर विस्फोट में लखीसराय के एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में सोमवार को हुए भीषण गैस सिलेंडर विस्फोट में बिहार के लखीसराय जिले के सीतारामपुर गांव निवासी मुन्ना कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। मुन्ना कुमार पिछले दस वर्षों से चंडीगढ़ में टाइल्स और मार्बल मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। वह अपने भाई सतीश कुमार और अन्य मजदूरों के साथ सेक्टर-45 के पड़ोल इलाके में किराए के मकान में रहता था। उसकी कमाई से ही परिवार का भरण-पोषण होता था, जिसमें वृद्ध पिता रामबालक यादव, पत्नी और चार छोटे-छोटे बच्चे शामिल हैं। घटना की खबर मिलते ही सूर्यगढ़ा प्रखंड के सीतारामपुर गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के अनुसार पिता भी मजदूरी करते थे, लेकिन अब बुढ़ापे में कमाऊ बेटे का सहारा छिन गया। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर रहा है। विस्फोट की घटना सोमवार सुबह उस समय हुई जब बगल के मकान में रखे कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों में अचानक आग लग गई। एक के बाद एक चार सिलेंडरों में जोरदार धमाके हुए, जिससे आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट की चपेट में आकर मुन्ना का किराए का कमरा पूरी तरह ध्वस्त हो गया और आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से झुलसने के कारण मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मुन्ना के भाई सतीश कुमार, महेश कुमार यादव और मनीष कुमार भी झुलस गए। तीनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया कि एक कमरे में कुल छह मजदूर रहते थे। घटना के समय दो युवक किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिससे वे बाल-बाल बच गए। एक अन्य मजदूर, जो खगड़िया जिले का रहने वाला है और मृतक का रिश्तेदार बताया जा रहा है, भी सुरक्षित है। इस घटना ने एक बार फिर शहरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रवासी मजदूरों के रहने की दयनीय स्थितियों को उजागर किया है। मुन्ना जैसे लाखों मजदूर अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए बड़े शहरों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर असुरक्षित आवासों में रहना पड़ता है। इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजन चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गांव में शोक की लहर है, और स्थानीय नेताओं ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

चंडीगढ़ के सेक्टर-45 में सोमवार को हुए भीषण गैस सिलेंडर विस्फोट में बिहार के लखीसराय जिले के सीतारामपुर गांव निवासी मुन्ना कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। मुन्ना कुमार पिछले दस वर्षों से चंडीगढ़ में टाइल्स और मार्बल मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। वह अपने भाई सतीश कुमार और अन्य मजदूरों के साथ सेक्टर-45 के पड़ोल इलाके में किराए के मकान में रहता था। उसकी कमाई से ही परिवार का भरण-पोषण होता था, जिसमें वृद्ध पिता रामबालक यादव, पत्नी और चार छोटे-छोटे बच्चे शामिल हैं। घटना की खबर मिलते ही सूर्यगढ़ा प्रखंड के सीतारामपुर गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के अनुसार पिता भी मजदूरी करते थे, लेकिन अब बुढ़ापे में कमाऊ बेटे का सहारा छिन गया। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर रहा है। विस्फोट की घटना सोमवार सुबह उस समय हुई जब बगल के मकान में रखे कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों में अचानक आग लग गई। एक के बाद एक चार सिलेंडरों में जोरदार धमाके हुए, जिससे आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट की चपेट में आकर मुन्ना का किराए का कमरा पूरी तरह ध्वस्त हो गया और आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से झुलसने के कारण मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मुन्ना के भाई सतीश कुमार, महेश कुमार यादव और मनीष कुमार भी झुलस गए। तीनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया कि एक कमरे में कुल छह मजदूर रहते थे। घटना के समय दो युवक किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिससे वे बाल-बाल बच गए। एक अन्य मजदूर, जो खगड़िया जिले का रहने वाला है और मृतक का रिश्तेदार बताया जा रहा है, भी सुरक्षित है। इस घटना ने एक बार फिर शहरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रवासी मजदूरों के रहने की दयनीय स्थितियों को उजागर किया है। मुन्ना जैसे लाखों मजदूर अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए बड़े शहरों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर असुरक्षित आवासों में रहना पड़ता है। इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजन चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गांव में शोक की लहर है, और स्थानीय नेताओं ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं





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