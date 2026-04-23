चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड: वन टाइम राहत पर मंथन, अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए वन टाइम राहत देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को नियमित न करने का फैसला किया है, लेकिन बाउंड्री वाल में बदलाव के लिए राहत दी जा सकती है। सीएचबी ने लोगों को अपने अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। साथ ही, फ्लैटों के पुनर्विकास की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ( सीएचबी ) के मकान ों में रहने वाले निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने मकान ों में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन सीएचबी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को किसी भी परिस्थिति में नियमित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय दूसरे राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के बाद लिया गया है, जहां इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए वन टाइम राहत योजनाएं लागू की गई हैं। सीएचबी के अधिकारियों का कहना है कि बाउंड्री वाल में किए गए मामूली बदलावों के लिए राहत दी जा सकती है, लेकिन अवैध निर्माण को हर हाल में हटाया जाना होगा। सीएचबी ने पहले ही 32,000 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अपने अवैध कब्जों को स्वयं हटाने के लिए कह दिया है। शहर में सीएचबी के कुल 62,000 मकान हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक में प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। सीएचबी ने इस संबंध में एक विस्तृत सर्वेक्षण भी करवाया है। निवासियों का कहना है कि उन्हें दिल्ली पैटर्न पर वन टाइम राहत मिलनी चाहिए, ताकि इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो सके। दिल्ली में, डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) के फ्लैट ों में किए गए बदलावों को नियमित करने के लिए वन टाइम राहत योजना लागू की गई थी। सीएचबी के निवासी भी इसी तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में, हर चुनाव में राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को हल करने का वादा किया है, लेकिन चुनाव के बाद अफसरशाही और नियमों के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। अन्य राज्यों जैसे झारखंड, गोवा, ओडिशा, दिल्ली और उत्तराखंड ने भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित मकान ों में किए गए बदलावों को वन टाइम नियमित किया है। पंजाब और हरियाणा सरकारें भी समय-समय पर अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के आदेश जारी करती रही हैं। सीएचबी के अधिकारियों का कहना है कि वे दिल्ली पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीएचबी फ्लैट ों के पुनर्विकास की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। 12 मार्च को आयोजित एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में, सीएचबी के सीईओ ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर फ्लैट ों के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा था। रिपोर्ट के अनुसार, इन फ्लैट ों की आयु लगभग 55 वर्ष है और 2033 में वे पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो जाएंगे। निवासियों का कहना है कि जब पुनर्विकास की योजना पर विचार किया जा रहा है, तो मौजूदा तोड़फोड़ अभियान क्यों चलाया जा रहा है। उनका तर्क है कि सीएचबी को तत्काल कार्रवाई करने के बजाय अगले 7 वर्षों तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद पुनर्विकास योजना को लागू करना चाहिए। उनका मानना है कि इससे निवासियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है और पुनर्विकास योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। सीएचबी प्रशासन इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही एक निर्णय लेने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही है ताकि एक ऐसा समाधान निकाला जा सके जो सभी के लिए स्वीकार्य हो.

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में रहने वाले निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने मकानों में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन सीएचबी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को किसी भी परिस्थिति में नियमित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय दूसरे राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के बाद लिया गया है, जहां इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए वन टाइम राहत योजनाएं लागू की गई हैं। सीएचबी के अधिकारियों का कहना है कि बाउंड्री वाल में किए गए मामूली बदलावों के लिए राहत दी जा सकती है, लेकिन अवैध निर्माण को हर हाल में हटाया जाना होगा। सीएचबी ने पहले ही 32,000 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अपने अवैध कब्जों को स्वयं हटाने के लिए कह दिया है। शहर में सीएचबी के कुल 62,000 मकान हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक में प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। सीएचबी ने इस संबंध में एक विस्तृत सर्वेक्षण भी करवाया है। निवासियों का कहना है कि उन्हें दिल्ली पैटर्न पर वन टाइम राहत मिलनी चाहिए, ताकि इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो सके। दिल्ली में, डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) के फ्लैटों में किए गए बदलावों को नियमित करने के लिए वन टाइम राहत योजना लागू की गई थी। सीएचबी के निवासी भी इसी तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में, हर चुनाव में राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को हल करने का वादा किया है, लेकिन चुनाव के बाद अफसरशाही और नियमों के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। अन्य राज्यों जैसे झारखंड, गोवा, ओडिशा, दिल्ली और उत्तराखंड ने भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित मकानों में किए गए बदलावों को वन टाइम नियमित किया है। पंजाब और हरियाणा सरकारें भी समय-समय पर अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के आदेश जारी करती रही हैं। सीएचबी के अधिकारियों का कहना है कि वे दिल्ली पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीएचबी फ्लैटों के पुनर्विकास की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। 12 मार्च को आयोजित एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में, सीएचबी के सीईओ ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर फ्लैटों के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा था। रिपोर्ट के अनुसार, इन फ्लैटों की आयु लगभग 55 वर्ष है और 2033 में वे पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो जाएंगे। निवासियों का कहना है कि जब पुनर्विकास की योजना पर विचार किया जा रहा है, तो मौजूदा तोड़फोड़ अभियान क्यों चलाया जा रहा है। उनका तर्क है कि सीएचबी को तत्काल कार्रवाई करने के बजाय अगले 7 वर्षों तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद पुनर्विकास योजना को लागू करना चाहिए। उनका मानना है कि इससे निवासियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है और पुनर्विकास योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। सीएचबी प्रशासन इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही एक निर्णय लेने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही है ताकि एक ऐसा समाधान निकाला जा सके जो सभी के लिए स्वीकार्य हो





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