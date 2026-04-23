चंडीगढ़: आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर जज निलंबित, हरियाणा स्थानांतरित

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में तैनात एक जज को उनकी कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में निलंबित कर दिया है। उन्हें तुरंत प्रभाव से हरियाणा स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक वकील को गिरफ्तार किया है।
चंडीगढ़ , पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ में तैनात एक न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन उनकी कथित आपत्तिजनक वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के आरोपों के बाद उठाया गया कदम है। न केवल निलंबित किया गया है, बल्कि न्यायाधीश को तत्काल प्रभाव से हरियाणा स्थानांतरित भी कर दिया गया है। स्थानांतरण के दौरान उन्हें हरियाणा के उसी जिले में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जहां वे पहले कार्यरत थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्हें कुछ दिनों से एक न्यायाधीश की आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने की जानकारी मिली है। इस जानकारी के आधार पर, उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश को निलंबित करने का निर्णय लिया। यह मामला विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह वही न्यायाधीश हैं जिन्हें उनकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी। इस संदर्भ में, न्यायाधीश ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने रोहतक के एक वकील, मोहित वर्मा को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब न्यायाधीश ने पुलिस को सूचित किया कि उनका मोबाइल फोन कुछ समय पहले खो गया था। खोए हुए मोबाइल फोन में उनके परिवार की तस्वीरें, निजी वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सहित संवेदनशील डेटा मौजूद था। न्यायाधीश का आरोप है कि आरोपी मोहित वर्मा ने उनके खोए हुए मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा का उपयोग करके उनकी वीडियो को संपादित या उसमें हेरफेर किया, जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। आरोप यह भी है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार, 18 फरवरी 2026 को न्यायाधीश को एक अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ। न्यायाधीश ने आरोप लगाया कि प्राप्त वीडियो क्लिप में उनकी आपत्तिजनक वीडियो शामिल थी और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस शिकायत के बाद, चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस की जांच के दौरान, रोहतक के वकील मोहित वर्मा को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मोहित वर्मा के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए, जो इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं। पुलिस अब इन मोबाइल फोन की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो को कैसे संपादित किया गया और इसे वायरल करने के पीछे की मंशा क्या थी। यह मामला न्यायिक प्रणाली के भीतर विश्वास और नैतिकता के मुद्दों को उजागर करता है। एक न्यायाधीश की आपत्तिजनक वीडियो का वायरल होना न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि न्यायपालिका की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित कार्रवाई और निलंबन का निर्णय इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि न्यायपालिका किसी भी प्रकार की कदाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी तथ्यों का पता चल जाएगा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या मोहित वर्मा के अलावा इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस मामले में न्यायाधीश की गोपनीयता और सम्मान का ध्यान रखा जाए। मीडिया और जनता से अनुरोध है कि वे इस मामले पर रिपोर्ट करते समय संवेदनशीलता बरतें और किसी भी तरह की अटकलों या गलत सूचनाओं को फैलाने से बचें। यह मामला कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है और इस पर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करना आवश्यक है। इस घटना ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, न्यायपालिका को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपने न्यायाधीशों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है.
चंडीगढ़, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ में तैनात एक न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन उनकी कथित आपत्तिजनक वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के आरोपों के बाद उठाया गया कदम है। न केवल निलंबित किया गया है, बल्कि न्यायाधीश को तत्काल प्रभाव से हरियाणा स्थानांतरित भी कर दिया गया है। स्थानांतरण के दौरान उन्हें हरियाणा के उसी जिले में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जहां वे पहले कार्यरत थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्हें कुछ दिनों से एक न्यायाधीश की आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने की जानकारी मिली है। इस जानकारी के आधार पर, उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश को निलंबित करने का निर्णय लिया। यह मामला विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह वही न्यायाधीश हैं जिन्हें उनकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डेढ़ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी। इस संदर्भ में, न्यायाधीश ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने रोहतक के एक वकील, मोहित वर्मा को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब न्यायाधीश ने पुलिस को सूचित किया कि उनका मोबाइल फोन कुछ समय पहले खो गया था। खोए हुए मोबाइल फोन में उनके परिवार की तस्वीरें, निजी वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सहित संवेदनशील डेटा मौजूद था। न्यायाधीश का आरोप है कि आरोपी मोहित वर्मा ने उनके खोए हुए मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा का उपयोग करके उनकी वीडियो को संपादित या उसमें हेरफेर किया, जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। आरोप यह भी है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार, 18 फरवरी 2026 को न्यायाधीश को एक अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ। न्यायाधीश ने आरोप लगाया कि प्राप्त वीडियो क्लिप में उनकी आपत्तिजनक वीडियो शामिल थी और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस शिकायत के बाद, चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस की जांच के दौरान, रोहतक के वकील मोहित वर्मा को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मोहित वर्मा के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए, जो इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं। पुलिस अब इन मोबाइल फोन की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो को कैसे संपादित किया गया और इसे वायरल करने के पीछे की मंशा क्या थी। यह मामला न्यायिक प्रणाली के भीतर विश्वास और नैतिकता के मुद्दों को उजागर करता है। एक न्यायाधीश की आपत्तिजनक वीडियो का वायरल होना न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि न्यायपालिका की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित कार्रवाई और निलंबन का निर्णय इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि न्यायपालिका किसी भी प्रकार की कदाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी तथ्यों का पता चल जाएगा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या मोहित वर्मा के अलावा इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस मामले में न्यायाधीश की गोपनीयता और सम्मान का ध्यान रखा जाए। मीडिया और जनता से अनुरोध है कि वे इस मामले पर रिपोर्ट करते समय संवेदनशीलता बरतें और किसी भी तरह की अटकलों या गलत सूचनाओं को फैलाने से बचें। यह मामला कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है और इस पर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करना आवश्यक है। इस घटना ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, न्यायपालिका को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपने न्यायाधीशों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है
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