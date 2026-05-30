चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से राहत, तापमान में 12 डिग्री की गिरावट

चंडीगढ़ में शनिवार को वर्षा और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना होने के साथ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 32 डिग्री तक आया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और वीकेंड का आनंद उठाया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को भी वर्षा का आसार बना रहेगा।

चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से राहत; वर्षा और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना, तापमान में आई भारी गिरावट चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जहां शनिवार को हुई बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। तापमान 44 डिग्री से गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। चंडीगढ़ वासियों के लिए मई सुखद अहसास लेकर आया। वर्षा और ठंडी हवाओं से शनिवार को मौसम सुहावना होने और तापमान में भारी गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। 44 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर झेल रहे लोगों को सुकुन मिला तो वीकेंड पर पार्कों और सुखना लेक पर घूमने निकले। मौसम के शुक्रवार से ही बदलाव के आसार बने थे। शनिवार सुबह ही वर्षा शुरू हो गई। दोपहर बाद तीन बजे तक वर्षा का दौर जारी रहा। इसके बाद बूंदाबांदी चलती रही। इससे तापमान में भारी गिरावट आई। तीन दिन पहले अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, जोकि शनिवार को 32 डिग्री तक आ गया। 12 वर्ष बाद ऐसा हुआ है जब मई के अंत में तापमान इतना कम हुआ हो। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से रविवार को भी वर्षा के आसार बने हैं.

चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से राहत; वर्षा और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना, तापमान में आई भारी गिरावट चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जहां शनिवार को हुई बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। तापमान 44 डिग्री से गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। चंडीगढ़ वासियों के लिए मई सुखद अहसास लेकर आया। वर्षा और ठंडी हवाओं से शनिवार को मौसम सुहावना होने और तापमान में भारी गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। 44 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर झेल रहे लोगों को सुकुन मिला तो वीकेंड पर पार्कों और सुखना लेक पर घूमने निकले। मौसम के शुक्रवार से ही बदलाव के आसार बने थे। शनिवार सुबह ही वर्षा शुरू हो गई। दोपहर बाद तीन बजे तक वर्षा का दौर जारी रहा। इसके बाद बूंदाबांदी चलती रही। इससे तापमान में भारी गिरावट आई। तीन दिन पहले अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, जोकि शनिवार को 32 डिग्री तक आ गया। 12 वर्ष बाद ऐसा हुआ है जब मई के अंत में तापमान इतना कम हुआ हो। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से रविवार को भी वर्षा के आसार बने हैं





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