चंदनेश्वर चड़क मेला: समापन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देखें तस्वीरें

ओडिशा के बालेश्वर जिले के चंदनेश्वर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध चड़क मेले का समापन हुआ, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मेले में विभिन्न अनुष्ठान हुए और भक्तों ने उत्साह से हिस्सा लिया।

लावा पांडे, बालेश्वर । ओडिशा के बालेश्वर जिले के अंतर्गत भोगराई ब्लॉक के चंदनेश्वर में विश्व प्रसिद्ध चड़क मेला का आज 13 अप्रैल सोमवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। यह मेला पिछले 13 दिनों से चल रहा था और इस दौरान 10 लाख से अधिक भक्तों ने इसमें भाग लिया। समापन के दिन, व्रतधारियों ने समुद्र तट पर पवित्र स्नान किया और बाबा चंदेश्वर का दर्शन कर अनुष्ठान िक ध्वजाएं विसर्जित कीं। यह विश्व प्रसिद्ध मेला अपनी अपार भीड़ और उत्साह के लिए जाना जाता है। चंद्नेश्वर का चड़क मेला चैत्र माह में आयोजित किया

जाता है और यह 13 दिनों तक चलता है। मेले के अंतिम दिन, व्रतधारी समुद्र में अनुष्ठानिक विसर्जन करते हैं जिसके साथ मेले का समापन होता है। इस वर्ष, इस मेले में देश-विदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे वहां भारी भीड़ देखने को मिली। इस मेले में उपवास रखने वाले भक्तों को 'भक्ता' कहा जाता है। ये भक्त 14 दिनों तक चड़क पत्ता धारण करते हैं और अंत में उसे समुद्र में विसर्जित करते हैं। यह प्रसिद्ध मेला बालेश्वर जिले के भोगराई ब्लॉक के चंद्नेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में हर साल आयोजित किया जाता है। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति को देखते हुए, जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। ओडिशा के साथ-साथ भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में रहने वाले लोगों को भी यह मेला अपनी ओर आकर्षित करता है। मेले के 11वें दिन को 'निलो पर्व' के रूप में जाना जाता है, जबकि 12वें दिन 'पाटों पर्व' और 13वें दिन संक्रांति के अवसर पर पाईता उत्सव मनाया जाता है। चड़क मेले का आनंद लेते हुए श्रद्धालु। यहां, चंदनेश्वर महादेव का व्रत रखने वाले भक्त हर शाम भगवान चंदेश्वर का दर्शन करते हैं। समापन दिवस, सोमवार को, 3 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान चंदेश्वर का दर्शन किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। जागरण से बातचीत करते हुए, इस संस्था के वरिष्ठ सदस्य भुवानंद दास ने बताया कि यह पर्व हर साल चैत्र माह में आयोजित किया जाता है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। यह मेला ओडिशा की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। मेले में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और प्रसाद वितरण भी आयोजित किए जाते हैं। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि लोगों को एक साथ आने और खुशी मनाने का अवसर भी प्रदान करता है। मेले का माहौल उत्साहपूर्ण और आनंदमय होता है, जो हर किसी को मोहित कर लेता है। चड़क मेला चंद्नेश्वर में आयोजित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो ओडिशा की पहचान है। यह मेला, जो चैत्र माह में आयोजित होता है, भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। मेले के दौरान, श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जिनमें पवित्र स्नान, बाबा चंदेश्वर का दर्शन, और अनुष्ठानिक ध्वजाओं का विसर्जन शामिल है। यह मेला न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि यह एक सामाजिक अवसर भी है जहां लोग एक-दूसरे से मिलते हैं और अपनी खुशी साझा करते हैं। मेले में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, और संगीत कार्यक्रम मेले का हिस्सा होते हैं, जो दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। मेले के दौरान, विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जहां स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद बेचे जाते हैं। यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। मेला, विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाता है और एकता की भावना को मजबूत करता है। यह ओडिशा की संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। इस मेले में आने वाले लोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, बल्कि वे ओडिशा की सुंदरता और आतिथ्य का भी अनुभव करते हैं। यह मेला ओडिशा की पहचान का प्रतीक है, जो हर साल अपनी जीवंतता और उत्साह से लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेता है। बालेश्वर जिले का चड़क मेला एक जीवंत और रंगीन उत्सव है जो ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मेला, जो चंद्नेश्वर के शिव मंदिर में आयोजित किया जाता है, लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और भगवान चंदेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेले का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण होता है, जो सभी को आनंदित करता है। मेले में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जो विभिन्न राज्यों और विदेशों से आते हैं। यह मेला धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक अनूठा मिश्रण है। मेले के दौरान, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि लोक नृत्य, संगीत कार्यक्रम, और प्रदर्शनियां। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद बेचे जाते हैं। यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। चड़क मेला, ओडिशा की संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है। यह मेला, ओडिशा की पहचान को दर्शाता है और हर साल लाखों लोगों को एक साथ लाता है। मेले का आयोजन एक शानदार और यादगार अनुभव होता है, जो हर किसी के दिल में खुशी भर देता है। यह मेला, ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य रत्न है, जो हर साल अपनी जीवंतता और उत्साह से लोगों को आकर्षित करता है। यह मेला, एक ऐसा अवसर है जहां लोग अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं और ओडिशा की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाते हैं





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