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चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 'वॉटर-आइस' के संकेत का पता लगाया

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चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 'वॉटर-आइस' के संकेत का पता लगाया
चंद्रयान-2ऑर्बिटरचांद
📆28-05-2026 00:13:00
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे 'वॉटर-आइस' दबे होने के पुख्ता संकेत का पता लगाया है. यह खोज माइनस 248°C तापमान वाले बेहद ठंडे और डार्क क्रेटर्स में एडवांस रडार तकनीक (DFSAR) के जरिए की गई ह.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे ' वॉटर-आइस ' दबे होने के पुख्ता संकेत का पता लगाया है.

यह खोज माइनस 248°C तापमान वाले बेहद ठंडे और डार्क क्रेटर्स में एडवांस रडार तकनीक (DFSAR) के जरिए की गई है. चांद पर मौजूद इस बर्फ का इस्तेमाल आगे के मानव मिशनों में पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकेगा. सबसे मजबूत संकेत फॉस्टिनी क्रेटर के भीतर मौजूद करीब 1.1 किलोमीटर चौड़े गड्ढे में मिले.

इस क्रेटर में न केवल मजबूत रडार सबूत मिले हैं, बल्कि इसकी बनावट में 'लोबेट-रिम' (बहाव जैसी संरचनाएं) भी देखी गई हैं

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चंद्रयान-2 ऑर्बिटर चांद दक्षिणी ध्रुव वॉटर-आइस रडार तकनीक

 

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