चंद्रचूड़ सिंह की वापसी और हादसे से जुड़ी कहानी

चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी वापसी की कोशिश की है और अपने करियर में कवच की भूमिका भी निभाई है. उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में भी खुलासा किया है, जिसके कारण वह बॉलीवुड छोड़कर चला गया था.

चंद्रचूड़ सिंह 90s में छाने के एक समय बाद अचानक गायब हो गए थे. उनका एक्सीडेंट हो गया था. हाल ही में एक्टर ने बताया कि उन्होंने कैसे दोबारा इंडस्ट्री में कमबैक करने की कोशिश की.90s के कई ऐसे सितारे हैं जो आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं, ये हर कोई जानना चाहेगा.

कुछ समय पहले आशिकी फेम राहुल रॉय की चर्चा तेज हुई थी. अब चंद्रचूड़ सिंह एक पॉडकास्ट में नजर आए हैं, जहां उनसे उनके करियर और जिंदगी को लेकर कई सारे सवाल किए गए. एक्टर से उस हादसे के बारे में भी पूछा गया, जिसके कारण उनका करियर बर्बादी की कगार पर आया





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

चंद्रचूड़ सिंह वेब सीरीज आर्या में नजर आए फिलहाल मुंबई छोड़कर गुरुग्राम में रह रहे हैं दूसरे सि ग्लास एक्टर बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल मेंबर टीवी जगत में भी अपनी सक्रियता बरतते हैं कॉमेडियन बंटी बजीनी के साथ काम करने के एक बार

United States Latest News, United States Headlines