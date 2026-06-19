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चंपावत में नेपाली नागरिकों द्वारा नो मेंस लैंड पर छह बीघा भूमि का अतिक्रमण

राजनीति News

चंपावत में नेपाली नागरिकों द्वारा नो मेंस लैंड पर छह बीघा भूमि का अतिक्रमण
नो मेंस लैंड अतिक्रमणचंपावतथपलियाल खेड़ा
📆19-06-2026 02:26:00
📰Dainik Jagran
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चंपावत जिले के थपलियाल खेड़ा गांव के पास नो मेंस लैंड के करीब नेपाली नागरिकों द्वारा छह बीघा भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। एसएसबी और प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया, दोनों देशों की टीम सर्वे करेगी।

चंपावत जिले के थपलियाल खेड़ा गांव के पास नो मेंस लैंड के करीब छह बीघा भूमि पर नेपाली नागरिक ों द्वारा कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर एसएसबी और प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया, जिसके बाद जिले का एसडीएम प्रमोद कुमार वन विभाग और एसएसबी की टीम के साथ मौके पहुंचे। नेपाल के ब्रह्मदेव मंडी के समीप स्थित इस सीमा क्षेत्र में नेपाली नागरिक ों द्वारा 809/1 पिलर के पास लगभग छह बीघा भूमि पर घेराबंदी करने की सूचना मिली थी। थपलियाल खेड़ा भारत का एक गांव है जो तीन ओर से नेपाल से घिरा है, इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण जैसी घटनाएं आम हैं। नेपाल की पुलिस और अधिकारियों भी मौके पहुंचे। दोनों देशों की टीम अब सर्वे शुरू करेगी, जिसके बाद हल निकाला जाएगा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि शीघ्र ही वार्ता करके इस मामले को निपटाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने ब्रह्मदेव के एपीएफ और पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने का कहा। यह मामला नेपाली नागरिक ों द्वारा नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण की मूल सूचना पर आधारित है। कुल मिलाकर, नो मेंस लैंड पर नेपाल और भारत के बीच अक्सर विवाद रहता है, और इस बार भी ऐसे ही एक मामले का पता चला है.

चंपावत जिले के थपलियाल खेड़ा गांव के पास नो मेंस लैंड के करीब छह बीघा भूमि पर नेपाली नागरिकों द्वारा कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर एसएसबी और प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया, जिसके बाद जिले का एसडीएम प्रमोद कुमार वन विभाग और एसएसबी की टीम के साथ मौके पहुंचे। नेपाल के ब्रह्मदेव मंडी के समीप स्थित इस सीमा क्षेत्र में नेपाली नागरिकों द्वारा 809/1 पिलर के पास लगभग छह बीघा भूमि पर घेराबंदी करने की सूचना मिली थी। थपलियाल खेड़ा भारत का एक गांव है जो तीन ओर से नेपाल से घिरा है, इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण जैसी घटनाएं आम हैं। नेपाल की पुलिस और अधिकारियों भी मौके पहुंचे। दोनों देशों की टीम अब सर्वे शुरू करेगी, जिसके बाद हल निकाला जाएगा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि शीघ्र ही वार्ता करके इस मामले को निपटाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने ब्रह्मदेव के एपीएफ और पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने का कहा। यह मामला नेपाली नागरिकों द्वारा नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण की मूल सूचना पर आधारित है। कुल मिलाकर, नो मेंस लैंड पर नेपाल और भारत के बीच अक्सर विवाद रहता है, और इस बार भी ऐसे ही एक मामले का पता चला है

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नो मेंस लैंड अतिक्रमण चंपावत थपलियाल खेड़ा नेपाली नागरिक एसएसबी

 

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