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चंबल लिफ्ट योजना में पानी की आपूर्ति संकट: ग्रामीणों को खड़ी है भारी पीड़ा

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चंबल लिफ्ट योजना में पानी की आपूर्ति संकट: ग्रामीणों को खड़ी है भारी पीड़ा
चंबल लिफ्ट परियोजनाजल आपूर्ति संकटडोहलपुर
📆16-06-2026 13:54:00
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डोहलपुर के सैंपऊ उपखंड में चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत 44 गांवों को लगातार जल नहीं मिल रहा, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के विरुद्ध विरोध किया, तकनीकी खामियों और कर्मचारी कमी को लेकर समाधान का इंतजार।

डोहलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड में स्थित चंबल लिफ्ट परियोजना अब ग्रामीणों की पीड़ा का कारण बन गई है। कई वर्षों से इस परियोजना के तहत 44 गांवों को सतत पेयजल आपूर्ति का वादा किया गया था, परंतु आज तक कई गांवों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सालेपुर, लुधपुरा, टुंडापुरा, बल्दीयापुरा और नौरंगाबाद जैसे ग्रामीण केंद्रों में पानी की टंकियां सूख चुकी हैं और पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंबल नदी से निकाली गई पानी की बड़ी मात्रा निकटवर्ती जिलों तक पहुंचा रही है, जबकि अपना गांव पानी की कतरनी में रह गया है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर चंबल लिफ्ट परियोजना के अधिकारियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और समस्याओं को वरिष्ठ प्रबंधन तक पहुँचाया। जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए हैं। अधीक्षक अभियंता रामेंद्र कुमार ने कहा कि तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा और प्रभावित गांवों में जल आपूर्ति को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी से भरतपुर तक पानी की लाइन स्थापित की गई है, परंतु लिफ्टिंग प्रक्रिया में कुछ गंभीर रुकावटें आई हैं, जिनके कारण पानी की मात्रा में कमी आ रही है। नई पाइपलाइन बिछाने की कार्यवाही चल रही है, लेकिन इससे जुड़े कर्मचारियों की कमी और ठेकेदार की अनियमितताओं के कारण कार्य धीमा चल रहा है। स्थानीय लोगों ने दर्शाया है कि वे न केवल पानी की आपूर्ति, बल्कि जल गुणवत्ता, टैंक की रखरखाव और नियमित मरम्मत की भी मांग कर रहे हैं। इस संकट के कारण ग्रामीणों की दैनिक जीवनशैली पर भी गहरा असर पड़ा है। कई परिवारों को अपने घरों में ही पानी जुटाने के लिए लंबी दूरी तक चलना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। साथ ही, सिलिंडर के बढ़ते दामों और स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी ने ग्रामीणों की जीविका को और कठिन बना दिया है। कई लोग अब सरकारी योजनाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि परियोजना की निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए। इस पर स्थानीय मीडिया ने अत्यधिक प्रकाश डालते हुए कहा है कि यदि जल्द से जल्द प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो चंबल लिफ्ट परियोजना का लक्ष्य खो सकता है और ग्रामीणों में निराशा की भावना और बढ़ सकती है.

डोहलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड में स्थित चंबल लिफ्ट परियोजना अब ग्रामीणों की पीड़ा का कारण बन गई है। कई वर्षों से इस परियोजना के तहत 44 गांवों को सतत पेयजल आपूर्ति का वादा किया गया था, परंतु आज तक कई गांवों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सालेपुर, लुधपुरा, टुंडापुरा, बल्दीयापुरा और नौरंगाबाद जैसे ग्रामीण केंद्रों में पानी की टंकियां सूख चुकी हैं और पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंबल नदी से निकाली गई पानी की बड़ी मात्रा निकटवर्ती जिलों तक पहुंचा रही है, जबकि अपना गांव पानी की कतरनी में रह गया है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर चंबल लिफ्ट परियोजना के अधिकारियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और समस्याओं को वरिष्ठ प्रबंधन तक पहुँचाया। जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए हैं। अधीक्षक अभियंता रामेंद्र कुमार ने कहा कि तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा और प्रभावित गांवों में जल आपूर्ति को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी से भरतपुर तक पानी की लाइन स्थापित की गई है, परंतु लिफ्टिंग प्रक्रिया में कुछ गंभीर रुकावटें आई हैं, जिनके कारण पानी की मात्रा में कमी आ रही है। नई पाइपलाइन बिछाने की कार्यवाही चल रही है, लेकिन इससे जुड़े कर्मचारियों की कमी और ठेकेदार की अनियमितताओं के कारण कार्य धीमा चल रहा है। स्थानीय लोगों ने दर्शाया है कि वे न केवल पानी की आपूर्ति, बल्कि जल गुणवत्ता, टैंक की रखरखाव और नियमित मरम्मत की भी मांग कर रहे हैं। इस संकट के कारण ग्रामीणों की दैनिक जीवनशैली पर भी गहरा असर पड़ा है। कई परिवारों को अपने घरों में ही पानी जुटाने के लिए लंबी दूरी तक चलना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। साथ ही, सिलिंडर के बढ़ते दामों और स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी ने ग्रामीणों की जीविका को और कठिन बना दिया है। कई लोग अब सरकारी योजनाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि परियोजना की निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए। इस पर स्थानीय मीडिया ने अत्यधिक प्रकाश डालते हुए कहा है कि यदि जल्द से जल्द प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो चंबल लिफ्ट परियोजना का लक्ष्य खो सकता है और ग्रामीणों में निराशा की भावना और बढ़ सकती है

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चंबल लिफ्ट परियोजना जल आपूर्ति संकट डोहलपुर सैंपऊ ग्रामीण विरोध

 

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