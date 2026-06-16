चंबा हत्याकांड: कमरे में पीटा, कार में यातनाएं, फिर 26 किमी दूर नाले में फेंका शव

हिमाचल प्रदेश के चंबा में 26 वर्षीय चालक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने उसे कमरे में पीटा, कार में यातनाएं दीं और फिर 26 किलोमीटर दूर नाले में फेंक दिया। तीन गिरफ्तार।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 26 वर्षीय चालक हरविंदर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपियों ने पहले उसे उसके कमरे में बुरी तरह पीटा, फिर कार में यातनाएं दीं और अंत में 26 किलोमीटर दूर एक नाले में उसका शव फेंक दिया। यह वारदात चुराह क्षेत्र के भंजराड़ू गांव में हुई, जहां हरविंदर किराए के कमरे में रहता था और स्थानीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष योगिंद्र पाल के यहां चालक के तौर पर काम करता था। शनिवार रात को वह अपने कमरे में था, तभी कुछ लोग उसे बाहर बुलाकर ले गए और उसके साथ जानलेवा हमला किया। पुलिस को घटना की सूचना रविवार सुबह मिली जब स्थानीय लोगों ने कल्हेल नाले में एक युवक का शव देखा। शव की पहचान हरविंदर सिंह के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हरविंदर को शनिवार रात को उसके कमरे से अगवा किया गया था। आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर पहले कमरे में पीटा, फिर एक कार में डालकर ले गए। रास्ते में भी उसकी पिटाई जारी रखी गई। अंत में कल्हेल पुल से नीचे नाले में फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 45 वर्षीय दिलीप कुमार उर्फ राजू, 25 वर्षीय मुकेश कुमार और 21 वर्षीय याकेश कुमार शामिल हैं। तीनों को सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) तीसा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है, जिसमें खून के निशान पाए गए हैं। जिला फोरेंसिक इकाई की टीम ने कार का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस अब हत्या के कारणों, आरोपियों और मृतक के बीच संबंधों तथा पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट करने में जुटी हुई है। इस हत्याकांड ने चंबा में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और जांच में सहयोग करें। इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि कैसे छोटी सी बात पर जान ले ली जाती है। मृतक हरविंदर सिंह परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस जांच में अब और भी कई पहलू सामने आ सकते हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनसे हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरी घटना का खुलासा हो जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस प्रकार की घटनाओं ने समाज को झकझोर कर रख दिया है और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर इंसानियत कहां खो गई है.

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 26 वर्षीय चालक हरविंदर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपियों ने पहले उसे उसके कमरे में बुरी तरह पीटा, फिर कार में यातनाएं दीं और अंत में 26 किलोमीटर दूर एक नाले में उसका शव फेंक दिया। यह वारदात चुराह क्षेत्र के भंजराड़ू गांव में हुई, जहां हरविंदर किराए के कमरे में रहता था और स्थानीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष योगिंद्र पाल के यहां चालक के तौर पर काम करता था। शनिवार रात को वह अपने कमरे में था, तभी कुछ लोग उसे बाहर बुलाकर ले गए और उसके साथ जानलेवा हमला किया। पुलिस को घटना की सूचना रविवार सुबह मिली जब स्थानीय लोगों ने कल्हेल नाले में एक युवक का शव देखा। शव की पहचान हरविंदर सिंह के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हरविंदर को शनिवार रात को उसके कमरे से अगवा किया गया था। आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर पहले कमरे में पीटा, फिर एक कार में डालकर ले गए। रास्ते में भी उसकी पिटाई जारी रखी गई। अंत में कल्हेल पुल से नीचे नाले में फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 45 वर्षीय दिलीप कुमार उर्फ राजू, 25 वर्षीय मुकेश कुमार और 21 वर्षीय याकेश कुमार शामिल हैं। तीनों को सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) तीसा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है, जिसमें खून के निशान पाए गए हैं। जिला फोरेंसिक इकाई की टीम ने कार का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस अब हत्या के कारणों, आरोपियों और मृतक के बीच संबंधों तथा पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट करने में जुटी हुई है। इस हत्याकांड ने चंबा में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और जांच में सहयोग करें। इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि कैसे छोटी सी बात पर जान ले ली जाती है। मृतक हरविंदर सिंह परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस जांच में अब और भी कई पहलू सामने आ सकते हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनसे हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरी घटना का खुलासा हो जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस प्रकार की घटनाओं ने समाज को झकझोर कर रख दिया है और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर इंसानियत कहां खो गई है





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चंबा हत्याकांड हरविंदर सिंह यातनाएं पुलिस रिमांड हिमाचल प्रदेश

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