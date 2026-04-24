चतरा में जमीन विवाद: दो पक्षों में हिंसक झड़प, दस घायल

प्रतापपुर, चतरा में गैरमजरूआ जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें तीन महिलाओं के हाथ फ्रैक्चर हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रतापपुर , चतरा ( झारखंड ) में गुरुवार को एक गंभीर घटना सामने आई। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत स्थित करमाचक गांव में गैरमजरूआ जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह विवाद एक मकान के निर्माण के दौरान शुरू हुआ और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस घटना में दोनों पक्षों के लगभग दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल ों को तत्काल प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। तीन महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रथम पक्ष के लालू यादव, महेंद्र यादव और अन्य महिलाओं ने आरोप लगाया है कि विवादित 13 डिसमिल गैरमजरूआ जमीन उनकी रैयती जमीन से सटी हुई है। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार, इस जमीन पर उनका पहला अधिकार है। उन्होंने बताया कि इस जमीन को लेकर अंचल कार्यालय में पहले से ही विवाद चल रहा था। बावजूद इसके, कथित मिलीभगत के कारण दूसरे पक्ष को जमीन का पर्चा जारी कर दिया गया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। उनका आरोप है कि जब वे जमीन पर मकान बनाने से रोकने गए तो दूसरे पक्ष ने उन्हें गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। पंचायत स्तर पर दोनों पक्षों के बीच पहले एक समझौता हुआ था, लेकिन दूसरे पक्ष ने समझौते का उल्लंघन करते हुए जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रथम पक्ष का कहना है कि वे अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए मजबूर थे। इस घटना से गांव में भय का माहौल है और लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। वहीं, दूसरे पक्ष के राजेंद्र यादव, विकास यादव और अन्य लोगों का कहना है कि उन्हें अंचल प्रशासन द्वारा विधिवत जमीन का पर्चा जारी किया गया था। वे उसी के आधार पर मकान का निर्माण कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रथम पक्ष के लोगों ने अचानक आकर विवाद शुरू कर दिया, जो बाद में मारपीट में बदल गया। उन्होंने कहा कि वे कानूनी रूप से जमीन के हकदार हैं और किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। घायल ों में प्रथम पक्ष से बिगवा देवी, मुनी देवी, राजदेव यादव, रंजू कुमारी, लालू यादव, महेंद्र यादव, मीना देवी, गीता देवी और अन्य शामिल हैं। दूसरे पक्ष से प्रदीप यादव, विकास यादव, नीतू देवी और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक, दोनों पक्षों द्वारा प्रतापपुर थाना में आवेदन देने की प्रक्रिया जारी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का शासन बना रहे और किसी भी तरह की हिंसा को रोका जाए। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि जमीन विवाद ों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इस मामले में, प्रशासन को दोनों पक्षों को साथ बैठाकर बातचीत करने और एक समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए.
प्रतापपुर, चतरा (झारखंड) में गुरुवार को एक गंभीर घटना सामने आई। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत स्थित करमाचक गांव में गैरमजरूआ जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह विवाद एक मकान के निर्माण के दौरान शुरू हुआ और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस घटना में दोनों पक्षों के लगभग दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। तीन महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रथम पक्ष के लालू यादव, महेंद्र यादव और अन्य महिलाओं ने आरोप लगाया है कि विवादित 13 डिसमिल गैरमजरूआ जमीन उनकी रैयती जमीन से सटी हुई है। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार, इस जमीन पर उनका पहला अधिकार है। उन्होंने बताया कि इस जमीन को लेकर अंचल कार्यालय में पहले से ही विवाद चल रहा था। बावजूद इसके, कथित मिलीभगत के कारण दूसरे पक्ष को जमीन का पर्चा जारी कर दिया गया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। उनका आरोप है कि जब वे जमीन पर मकान बनाने से रोकने गए तो दूसरे पक्ष ने उन्हें गाली-गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। पंचायत स्तर पर दोनों पक्षों के बीच पहले एक समझौता हुआ था, लेकिन दूसरे पक्ष ने समझौते का उल्लंघन करते हुए जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रथम पक्ष का कहना है कि वे अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए मजबूर थे। इस घटना से गांव में भय का माहौल है और लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। वहीं, दूसरे पक्ष के राजेंद्र यादव, विकास यादव और अन्य लोगों का कहना है कि उन्हें अंचल प्रशासन द्वारा विधिवत जमीन का पर्चा जारी किया गया था। वे उसी के आधार पर मकान का निर्माण कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रथम पक्ष के लोगों ने अचानक आकर विवाद शुरू कर दिया, जो बाद में मारपीट में बदल गया। उन्होंने कहा कि वे कानूनी रूप से जमीन के हकदार हैं और किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। घायलों में प्रथम पक्ष से बिगवा देवी, मुनी देवी, राजदेव यादव, रंजू कुमारी, लालू यादव, महेंद्र यादव, मीना देवी, गीता देवी और अन्य शामिल हैं। दूसरे पक्ष से प्रदीप यादव, विकास यादव, नीतू देवी और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक, दोनों पक्षों द्वारा प्रतापपुर थाना में आवेदन देने की प्रक्रिया जारी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का शासन बना रहे और किसी भी तरह की हिंसा को रोका जाए। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि जमीन विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इस मामले में, प्रशासन को दोनों पक्षों को साथ बैठाकर बातचीत करने और एक समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए
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