चमोली में प्रकृति के प्रकोप के बीच देवदूत बने आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान, 15 ट्रैकर्स का सुरक्षित रेस्क्यू

उत्तराखंड के चमोली जिले में घने कोहरे और प्रतिकूल मौसम के कारण रास्ता भटके 15 ट्रैकर्स को आईटीबीपी और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने एक चुनौतीपूर्ण अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला।

उत्तराखंड की देवभूमि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की ऊंची चोटियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन मानसून के समय यही सुंदरता जानलेवा साबित हो सकती है। हाल ही में चमोली जनपद में एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां प्रकृति के रौद्र रूप ने 15 ट्रैकर्स की जान जोखिम में डाल दी थी। यह ट्रैकिंग दल 4 जून को घमसाली से बद्रीनाथ की ओर अपनी यात्रा पर निकला था। इस दल का नेतृत्व जोशीमठ स्थित ड्रोन एडवेंचर ट्रैकिंग कंपनी के संचालक नरेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। दल में युवा उत्साही लोगों के साथ-साथ 75 वर्षीय बुजुर्ग उदय प्रांजल भी शामिल थे, जो अपनी उम्र के बावजूद पर्वतारोहण के प्रति बेहद उत्साहित थे। यात्रा की शुरुआत काफी सुखद थी, लेकिन जैसे-जैसे यह दल मुछुकुंद गुफा के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूसा पानी के पास सरस्वती नदी के पार पहुंचा, मौसम ने अचानक करवट बदल ली। पहाड़ों में मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते चारों ओर घना कोहरा छा गया और दृश्यता शून्य हो गई। घने कोहरे और अंधेरे ने ट्रैकर्स के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी, जिससे वे पूरी तरह अनजान थे। रास्ता भटकने के बाद दल के सदस्यों के बीच घबराहट फैल गई। दुर्गम पहाड़ियों और गहरी खाइयों के बीच रास्ता खोजना नामुमकिन सा लग रहा था। 75 वर्षीय बुजुर्ग उदय प्रांजल और अन्य सदस्यों के लिए इस विषम परिस्थिति में खुद को संभालना काफी कठिन हो रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं, तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी का उपयोग किया और जोर-जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगानी शुरू की। वह समय उनके लिए अत्यंत भयावह था, क्योंकि बारिश और ठंड ने उनकी स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया था। किस्मत से, उसी समय क्षेत्र में गश्त कर रहे आईटीबीपी (इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस) के जवान उस इलाके में मौजूद थे। ट्रैकर्स की चीखें और टॉर्च की रोशनी ने जवानों का ध्यान आकर्षित किया। आईटीबीपी के जवानों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और उन दिशाओं की ओर बढ़े जहाँ से आवाजें आ रही थीं। जब जवान इस दल तक पहुंचे, तो ट्रैकर्स ने राहत की लंबी सांस ली। आईटीबीपी के जवान इस कठिन समय में उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं थे। जवानों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उप निरीक्षक दीपक मेहता के नेतृत्व में एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की एक विशेष टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर रवाना किया गया। एसडीआरएफ के जवानों के लिए यह मिशन आसान नहीं था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और घने कोहरे ने रास्तों को और भी अधिक फिसलन भरा और खतरनाक बना दिया था। दुर्गम पर्वतीय रास्तों को पार करते हुए टीम बमुश्किल ट्रैकर्स की अनुमानित लोकेशन तक पहुंची। सरस्वती नदी के पास कोहरे की इतनी मोटी चादर थी कि कुछ मीटर आगे देखना भी मुश्किल था। जवानों ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और सीटी, टॉर्च तथा आवाज लगाकर ट्रैकर्स से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत और चुनौतीपूर्ण खोज अभियान के बाद, आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ट्रैकर्स तक पहुंचने में सफल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने न केवल ट्रैकर्स को शारीरिक सहारा दिया, बल्कि उनका मानसिक मनोबल भी बढ़ाया। घबराए हुए लोगों को शांत किया गया और उन्हें सुरक्षित तरीके से माणा तक पहुंचाया गया। इस सफल रेस्क्यू ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उत्तराखंड के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे सुरक्षा बल कितने सक्षम और तत्पर हैं। यह घटना उन सभी पर्यटकों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक चेतावनी है जो बिना पर्याप्त तैयारी और मौसम की जानकारी के हिमालय की यात्रा करते हैं। मानसून के दौरान पहाड़ों में यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए अनुभवी गाइडों का साथ और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस पूरे अभियान में आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने जिस साहस और निस्वार्थ सेवा का परिचय दिया, वह वास्तव में सराहनीय है.

उत्तराखंड की देवभूमि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की ऊंची चोटियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन मानसून के समय यही सुंदरता जानलेवा साबित हो सकती है। हाल ही में चमोली जनपद में एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां प्रकृति के रौद्र रूप ने 15 ट्रैकर्स की जान जोखिम में डाल दी थी। यह ट्रैकिंग दल 4 जून को घमसाली से बद्रीनाथ की ओर अपनी यात्रा पर निकला था। इस दल का नेतृत्व जोशीमठ स्थित ड्रोन एडवेंचर ट्रैकिंग कंपनी के संचालक नरेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। दल में युवा उत्साही लोगों के साथ-साथ 75 वर्षीय बुजुर्ग उदय प्रांजल भी शामिल थे, जो अपनी उम्र के बावजूद पर्वतारोहण के प्रति बेहद उत्साहित थे। यात्रा की शुरुआत काफी सुखद थी, लेकिन जैसे-जैसे यह दल मुछुकुंद गुफा के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मूसा पानी के पास सरस्वती नदी के पार पहुंचा, मौसम ने अचानक करवट बदल ली। पहाड़ों में मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते चारों ओर घना कोहरा छा गया और दृश्यता शून्य हो गई। घने कोहरे और अंधेरे ने ट्रैकर्स के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी, जिससे वे पूरी तरह अनजान थे। रास्ता भटकने के बाद दल के सदस्यों के बीच घबराहट फैल गई। दुर्गम पहाड़ियों और गहरी खाइयों के बीच रास्ता खोजना नामुमकिन सा लग रहा था। 75 वर्षीय बुजुर्ग उदय प्रांजल और अन्य सदस्यों के लिए इस विषम परिस्थिति में खुद को संभालना काफी कठिन हो रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं, तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी का उपयोग किया और जोर-जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगानी शुरू की। वह समय उनके लिए अत्यंत भयावह था, क्योंकि बारिश और ठंड ने उनकी स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया था। किस्मत से, उसी समय क्षेत्र में गश्त कर रहे आईटीबीपी (इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस) के जवान उस इलाके में मौजूद थे। ट्रैकर्स की चीखें और टॉर्च की रोशनी ने जवानों का ध्यान आकर्षित किया। आईटीबीपी के जवानों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और उन दिशाओं की ओर बढ़े जहाँ से आवाजें आ रही थीं। जब जवान इस दल तक पहुंचे, तो ट्रैकर्स ने राहत की लंबी सांस ली। आईटीबीपी के जवान इस कठिन समय में उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं थे। जवानों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उप निरीक्षक दीपक मेहता के नेतृत्व में एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की एक विशेष टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर रवाना किया गया। एसडीआरएफ के जवानों के लिए यह मिशन आसान नहीं था। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और घने कोहरे ने रास्तों को और भी अधिक फिसलन भरा और खतरनाक बना दिया था। दुर्गम पर्वतीय रास्तों को पार करते हुए टीम बमुश्किल ट्रैकर्स की अनुमानित लोकेशन तक पहुंची। सरस्वती नदी के पास कोहरे की इतनी मोटी चादर थी कि कुछ मीटर आगे देखना भी मुश्किल था। जवानों ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और सीटी, टॉर्च तथा आवाज लगाकर ट्रैकर्स से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत और चुनौतीपूर्ण खोज अभियान के बाद, आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ट्रैकर्स तक पहुंचने में सफल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने न केवल ट्रैकर्स को शारीरिक सहारा दिया, बल्कि उनका मानसिक मनोबल भी बढ़ाया। घबराए हुए लोगों को शांत किया गया और उन्हें सुरक्षित तरीके से माणा तक पहुंचाया गया। इस सफल रेस्क्यू ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उत्तराखंड के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे सुरक्षा बल कितने सक्षम और तत्पर हैं। यह घटना उन सभी पर्यटकों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक चेतावनी है जो बिना पर्याप्त तैयारी और मौसम की जानकारी के हिमालय की यात्रा करते हैं। मानसून के दौरान पहाड़ों में यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए अनुभवी गाइडों का साथ और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस पूरे अभियान में आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने जिस साहस और निस्वार्थ सेवा का परिचय दिया, वह वास्तव में सराहनीय है





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उत्तराखंड चमोली रेस्क्यू आईटीबीपी एसडीआरएफ ट्रैकिंग दुर्घटना

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