Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

चांडिल जमीन घोटाला: उत्तर प्रदेश संघ की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

न्यूज News

चांडिल जमीन घोटाला: उत्तर प्रदेश संघ की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चांडिल जमीन घोटालाउत्तर प्रदेश संघजांच रिपोर्ट
📆20-06-2026 19:22:00
📰Dainik Jagran
156 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 53%

उत्तर प्रदेश संघ की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 7.75 करोड़ की जमीन खरीद में फंसे पूर्व पदाधिकारी

चांडिल जमीन घोटाला : उत्तर प्रदेश संघ की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 7.75 करोड़ की जमीन खरीद में फंसे पूर्व पदाधिकारी उत्तर प्रदेश संघ द्वारा चांडिल में 7.75 करोड़ रुपये की जमीन खरीद विवादों में घिर गई है, जिसमें आंतरिक जांच रिपोर्ट ों ने गंभीर अनियमितताओं और वित्तीय हेराफेरी का खुलासा।सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अंचल स्थित गौरी गांव में ' उत्तर प्रदेश संघ ' द्वारा करीब छह वर्ष पूर्व खरीदी गई पौने आठ करोड़ रुपये (7.

75 करोड़) मूल्य की साढ़े चार एकड़ जमीन अब गहरे विवादों में घिर गई है। संघ की दो अलग-अलग आंतरिक जांच समितियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद संस्था में हड़कंप मच गया है। जांच रिपोर्ट में जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, वित्तीय हेराफेरी और पारदर्शिता के अभाव की पुष्टि की गई है। इस पूरे मामले के लिए तत्कालीन अध्यक्ष, महासचिव और पूर्व कोषाध्यक्ष को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे संघ के संविधान के तहत इन तीनों की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द हो सकती है।मामले की पृष्ठभूमि में जाएं तो वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक में जमीन खरीदने का एक सामान्य प्रस्ताव रखा गया था। परंतु, जमीन किस स्थान पर ली जाएगी और उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी, इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। आरोप है कि इसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव ने मनमाने ढंग से गौरी गांव की साढ़े चार एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।हद तो तब हो गई जब मार्च 2020 में एक ऐसी बाहरी फर्म को लाखों रुपये का अग्रिम (एडवांस) भुगतान कर दिया गया, जिसे जमीन के वास्तविक विक्रेताओं (अतुल टाक और अनहिता टाक) ने उस समय तक अधिकृत (Authorize) भी नहीं किया था। इसके बाद जुलाई 2020 में आनन-फानन में इस विवादित जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्ष 2023 में जब उत्तर प्रदेश संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, तब जमीन की घेराबंदी (बाउंड्री वॉल) नहीं होने और स्थानीय स्तर पर कानूनी विवाद सामने आने के बाद मामले की गहन जांच शुरू कराई गई। जांच समितियों की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं: रैयती विवाद: खरीदी गई साढ़े चार एकड़ जमीन तीन अलग-अलग खतियानों में दर्ज है। इनमें से दो खतियानों के मूल रैयत मोहन सिंह सरदार थे, जो अनुसूचित जनजाति (ST) के अंतर्गत आते हैं। दस्तावेजों का अभाव: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के तहत आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने के लिए कड़े नियम हैं, लेकिन इस खरीद से संबंधित कोई भी वैध न्यायिक दस्तावेज या अनुमति पत्र संघ के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं मिले। जांच समिति ने इसे एक अक्षम्य और गंभीर कानूनी चूक माना है।जांच रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ है कि नई कार्यकारिणी द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद, पूर्व पदाधिकारियों ने अपनी मर्जी से 'उत्तर प्रदेश संघ ट्रस्ट' के माध्यम से चहारदीवारी निर्माण की पहल की। इसके लिए कोई खुली निविदा (ओपन टेंडर) भी आमंत्रित नहीं की गई थी, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, जमीन पर अपना दावा ठोक रहे खतियानी रैयतों के वंशजों के साथ अब जो अंदरूनी सुलहनामा किया गया है, उसके कारण संस्था पर लगभग दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त और अनावश्यक वित्तीय भार पड़ने की पूरी संभावना है।इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश संघ के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि संस्था को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और पूरी कार्यकारिणी समिति इसका बारीकी से अध्ययन कर रही है। रिपोर्ट में कुछ पूर्व पदाधिकारियों को संस्था के संविधान के प्रतिकूल और नियमों के खिलाफ जाकर कार्य करने का स्पष्ट रूप से दोषी माना गया है।मामला चूंकि बेहद संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल इससे अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। 236 करोड़ का जमीन घोटाला: जमशेदपुर में पूर्व मंत्री के खास समेत 3 हिरासत में, IAS विनय चौबे मामले में रांची पुलिस का एक्शन जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पर ED कोर्ट में आठ जून को आएगा फैसल

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

चांडिल जमीन घोटाला उत्तर प्रदेश संघ जांच रिपोर्ट पूर्व पदाधिकारी जमीन खरीद

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

इस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर मिलेगा 7.75% तक का ब्याजइस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर मिलेगा 7.75% तक का ब्याजSavings Account Interest Rates 2024: बता दें कि RBL देश में प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी बैंक है. 31 मार्च 2024 तक, देश भर में बैंक की कुल 545 ब्रांच मौजूद हैं.
Read more »

7.75% வரை வட்டி தரும் HDFC வங்கி! எந்தத் தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி உயர்ந்தது? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!7.75% வரை வட்டி தரும் HDFC வங்கி! எந்தத் தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி உயர்ந்தது? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!Personal Finance Interest Rate: HDFC வங்கி 2 கோடி வரையிலான எஃப்டிக்கான வட்டி விகிதங்களை வங்கி திருத்தியுள்ளது. எந்தத் தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி உயர்ந்தது? தெரிந்துக் கொள்வோம்...
Read more »

एक्सिस बैंक में अब FD पर ज्यादा ब्याज: फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा 7.75% तक का रिटर्न, देखें नई ब्याज दरेंएक्सिस बैंक में अब FD पर ज्यादा ब्याज: फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा 7.75% तक का रिटर्न, देखें नई ब्याज दरेंAxis Bank FD (Fixed Deposit) Interest Rate 2024 Hike Update; Follow Axis Bank Fixed Deposit (FD) Interest Rates On Dainik Bhaskar एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब एक्सिस बैंक में FD कराने पर आम जनता को 7.20% और सीनियर सिटीजन को 7.
Read more »

ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.75%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ; ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.75%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ; ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಈಕ್ವಿಟಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.75% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 1.26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Read more »

Agra News: सरकारी नौकरी का झांसा देकर 7.75 लाख रुपये ठगे, मुकदमा दर्जAgra News: सरकारी नौकरी का झांसा देकर 7.75 लाख रुपये ठगे, मुकदमा दर्जआगरा में एक बेरोज़गार को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 7.
Read more »

7.75 करोड़ किसानों को तोहफा, अब KCC के जरिए मिलेगा सस्ता लोन7.75 करोड़ किसानों को तोहफा, अब KCC के जरिए मिलेगा सस्ता लोनप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को ऋण के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के तहत छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, आवश्यक निधि व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई.
Read more »



Render Time: 2026-06-20 22:22:04