उत्तर प्रदेश संघ की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 7.75 करोड़ की जमीन खरीद में फंसे पूर्व पदाधिकारी

चांडिल जमीन घोटाला : उत्तर प्रदेश संघ की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 7.75 करोड़ की जमीन खरीद में फंसे पूर्व पदाधिकारी उत्तर प्रदेश संघ द्वारा चांडिल में 7.75 करोड़ रुपये की जमीन खरीद विवादों में घिर गई है, जिसमें आंतरिक जांच रिपोर्ट ों ने गंभीर अनियमितताओं और वित्तीय हेराफेरी का खुलासा।सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अंचल स्थित गौरी गांव में ' उत्तर प्रदेश संघ ' द्वारा करीब छह वर्ष पूर्व खरीदी गई पौने आठ करोड़ रुपये (7.

75 करोड़) मूल्य की साढ़े चार एकड़ जमीन अब गहरे विवादों में घिर गई है। संघ की दो अलग-अलग आंतरिक जांच समितियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद संस्था में हड़कंप मच गया है। जांच रिपोर्ट में जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, वित्तीय हेराफेरी और पारदर्शिता के अभाव की पुष्टि की गई है। इस पूरे मामले के लिए तत्कालीन अध्यक्ष, महासचिव और पूर्व कोषाध्यक्ष को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे संघ के संविधान के तहत इन तीनों की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द हो सकती है।मामले की पृष्ठभूमि में जाएं तो वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक में जमीन खरीदने का एक सामान्य प्रस्ताव रखा गया था। परंतु, जमीन किस स्थान पर ली जाएगी और उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी, इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। आरोप है कि इसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव ने मनमाने ढंग से गौरी गांव की साढ़े चार एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।हद तो तब हो गई जब मार्च 2020 में एक ऐसी बाहरी फर्म को लाखों रुपये का अग्रिम (एडवांस) भुगतान कर दिया गया, जिसे जमीन के वास्तविक विक्रेताओं (अतुल टाक और अनहिता टाक) ने उस समय तक अधिकृत (Authorize) भी नहीं किया था। इसके बाद जुलाई 2020 में आनन-फानन में इस विवादित जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्ष 2023 में जब उत्तर प्रदेश संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, तब जमीन की घेराबंदी (बाउंड्री वॉल) नहीं होने और स्थानीय स्तर पर कानूनी विवाद सामने आने के बाद मामले की गहन जांच शुरू कराई गई। जांच समितियों की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं: रैयती विवाद: खरीदी गई साढ़े चार एकड़ जमीन तीन अलग-अलग खतियानों में दर्ज है। इनमें से दो खतियानों के मूल रैयत मोहन सिंह सरदार थे, जो अनुसूचित जनजाति (ST) के अंतर्गत आते हैं। दस्तावेजों का अभाव: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के तहत आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने के लिए कड़े नियम हैं, लेकिन इस खरीद से संबंधित कोई भी वैध न्यायिक दस्तावेज या अनुमति पत्र संघ के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं मिले। जांच समिति ने इसे एक अक्षम्य और गंभीर कानूनी चूक माना है।जांच रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ है कि नई कार्यकारिणी द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद, पूर्व पदाधिकारियों ने अपनी मर्जी से 'उत्तर प्रदेश संघ ट्रस्ट' के माध्यम से चहारदीवारी निर्माण की पहल की। इसके लिए कोई खुली निविदा (ओपन टेंडर) भी आमंत्रित नहीं की गई थी, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, जमीन पर अपना दावा ठोक रहे खतियानी रैयतों के वंशजों के साथ अब जो अंदरूनी सुलहनामा किया गया है, उसके कारण संस्था पर लगभग दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त और अनावश्यक वित्तीय भार पड़ने की पूरी संभावना है।इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश संघ के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि संस्था को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और पूरी कार्यकारिणी समिति इसका बारीकी से अध्ययन कर रही है। रिपोर्ट में कुछ पूर्व पदाधिकारियों को संस्था के संविधान के प्रतिकूल और नियमों के खिलाफ जाकर कार्य करने का स्पष्ट रूप से दोषी माना गया है।मामला चूंकि बेहद संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल इससे अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। 236 करोड़ का जमीन घोटाला: जमशेदपुर में पूर्व मंत्री के खास समेत 3 हिरासत में, IAS विनय चौबे मामले में रांची पुलिस का एक्शन जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पर ED कोर्ट में आठ जून को आएगा फैसल





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