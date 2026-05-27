चाईबासा में पुलिस की बिना नंबर वाली बोलेरो और बाइकों पर आक्रोश

चाईबासा में पुलिस की 40 नई बोलेरो और 47 मोटरसाइकिलें बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश है। ये वाहन राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन सेवाओं के लिए दिए गए थे लेकिन नंबर प्लेट लगाने में देरी होने पर कानून की उल्लंघना का आरोप है।

चाईबासा प्रहरी 112: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में पुलिस की 40 नई बोलेरो और 47 मोटरसाइकिलें बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश और संदेह भड़क रहा है। ये वाहन राज्य सरकार द्वारा पुलिस गश्त और आपातकालीन सेवाओं को हाईटेक करने के उद्देश्य से मार्च महीने में आवंटित किए गए थे। हालाँकि, आवंटन के महीनों बाद भी इन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगे हैं, जबकि परिवहन नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़क पर चलने वाले हर वाहन, विशेष रूप से सरकारी वाहनों पर स्पष्ट नंबर अंकित होना अनिवार्य है। स्थानीय लोग का तर्क है कि ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों के वाहनों पर भारी चालान काटती है और गाड़ियाँ जब्त कर लेती है, तो पुलिस खुद कानून की अनदेखी कैसे कर सकती है। नागरिकों में यह डर भी है कि यदि इन बिना नंबर वाली पुलिस गाड़ियों से कोई दुर्घटना हो जाए या किसी घटना में शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता हो, तो वाहन की पहचान कैसे संभव होगी। सोशल मीडिया पर इन बिना नंबर वाली पुलिस वाहनों की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिससे मामला और अधिक चर्चा का विषय बना। जिला प्रशासन कहता है कि ये वाहन केंद्रीय खरीद और सरकारी प्रक्रिया के तहत आए हैं और कागजी औपचारिकताए अंतिम चरण में हैं। जल्द ही सभी वाहनों का स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने का आश्वासन दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चूंकि ये वाहन सीधे जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं ( डायल 112 ) से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें तुरंत सेवा में उतारना आवश्यक था। अब यह देखना रहा है कि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग इस विसंगति को कब तक दूर करते हैं.

चाईबासा प्रहरी 112: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में पुलिस की 40 नई बोलेरो और 47 मोटरसाइकिलें बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश और संदेह भड़क रहा है। ये वाहन राज्य सरकार द्वारा पुलिस गश्त और आपातकालीन सेवाओं को हाईटेक करने के उद्देश्य से मार्च महीने में आवंटित किए गए थे। हालाँकि, आवंटन के महीनों बाद भी इन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगे हैं, जबकि परिवहन नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़क पर चलने वाले हर वाहन, विशेष रूप से सरकारी वाहनों पर स्पष्ट नंबर अंकित होना अनिवार्य है। स्थानीय लोग का तर्क है कि ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों के वाहनों पर भारी चालान काटती है और गाड़ियाँ जब्त कर लेती है, तो पुलिस खुद कानून की अनदेखी कैसे कर सकती है। नागरिकों में यह डर भी है कि यदि इन बिना नंबर वाली पुलिस गाड़ियों से कोई दुर्घटना हो जाए या किसी घटना में शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता हो, तो वाहन की पहचान कैसे संभव होगी। सोशल मीडिया पर इन बिना नंबर वाली पुलिस वाहनों की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिससे मामला और अधिक चर्चा का विषय बना। जिला प्रशासन कहता है कि ये वाहन केंद्रीय खरीद और सरकारी प्रक्रिया के तहत आए हैं और कागजी औपचारिकताए अंतिम चरण में हैं। जल्द ही सभी वाहनों का स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने का आश्वासन दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चूंकि ये वाहन सीधे जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं (डायल 112) से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें तुरंत सेवा में उतारना आवश्यक था। अब यह देखना रहा है कि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग इस विसंगति को कब तक दूर करते हैं





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