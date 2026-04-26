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चाबहार बंदरगाह: भारत की रणनीति, अमेरिका की डेडलाइन और चीन का खतरा

अंतर्राष्ट्रीय संबंध/व्यापार News

चाबहार बंदरगाह: भारत की रणनीति, अमेरिका की डेडलाइन और चीन का खतरा
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📆26-04-2026 03:14:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों में छूट समाप्त होने के साथ, भारत चाबहार बंदरगाह में अपनी हिस्सेदारी को सुरक्षित रखने के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। भारत सरकार एक वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है जिसमें बंदरगाह का प्रबंधन अस्थायी रूप से एक स्थानीय ईरानी संस्था को सौंपा जा सकता है।

नई दिल्ली: ईरान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह पर भारत का भविष्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। भारत , ईरान के साथ गहनता से बातचीत कर रहा है ताकि इस बंदरगाह में अपने हितों की रक्षा की जा सके। यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका द्वारा दी गई प्रतिबंध ों में छूट 26 अप्रैल, रविवार को समाप्त होने वाली है, और व्यापक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका इस छूट को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता है। इस स्थिति में, भारत सरकार अमेरिकी प्रतिबंध ों के प्रभाव से बचने के लिए एक वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है। भारत की योजना के अनुसार, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL), जो कि भारत की एक कंपनी है, की चाबहार बंदरगाह में हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से एक स्थानीय ईरान ी संस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस हस्तांतरण के साथ एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत बंदरगाह का प्रबंधन स्थानीय ईरान ी अधिकारियों के हाथों में रहेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब प्रतिबंध हटाए जाएं तो बंदरगाह के परिचालन अधिकार वापस भारत को मिल जाएं। यह कदम भारत द्वारा मई 2024 में ईरान के साथ किए गए 10 साल के समझौते के बाद उठाया जा रहा है, जिसके तहत IPGL ने चाबहार बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी संभाली थी। यह भारत का पहला विदेशी पोर्ट प्रबंधन सौदा था, जिसमें भारत ने अब तक लगभग 120 मिलियन डॉलर (लगभग 1130 करोड़ रुपये) का निवेश किया है और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा भी प्रदान की है। भारत इस बंदरगाह को लेकर गंभीर है और अपनी भागीदारी को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत चाबहार बंदरगाह से पीछे हटता है, तो चीन इस अवसर का लाभ उठाकर वहां अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। चीन , भारत की उपस्थिति कमजोर होने पर चाबहार बंदरगाह में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से हानिकारक होगा। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए व्यापार मार्ग खुलते हैं। यह रूस तक इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ( INSTC ) के माध्यम से कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यह उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों को भारत ीय बाजार तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। भारत , ईरान से एक कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है ताकि किसी भी अस्थायी व्यवस्था के तहत भविष्य में भारत के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। क्षेत्रीय तनावों के कारण बातचीत में कुछ देरी हो रही है, लेकिन भारत चाबहार बंदरगाह पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव विकल्प तलाश रहा है। भारत का लक्ष्य है कि वह किसी भी परिस्थिति में इस महत्वपूर्ण बंदरगाह में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करे। यह बंदरगाह भारत के व्यापार और भू-राजनीति क लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, और भारत इसे खोने के लिए तैयार नहीं है। भारत और ईरान के बीच चल रही बातचीत का परिणाम आने वाले दिनों में चाबहार बंदरगाह के भविष्य को निर्धारित करेगा.

नई दिल्ली: ईरान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह पर भारत का भविष्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। भारत, ईरान के साथ गहनता से बातचीत कर रहा है ताकि इस बंदरगाह में अपने हितों की रक्षा की जा सके। यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका द्वारा दी गई प्रतिबंधों में छूट 26 अप्रैल, रविवार को समाप्त होने वाली है, और व्यापक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका इस छूट को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता है। इस स्थिति में, भारत सरकार अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव से बचने के लिए एक वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है। भारत की योजना के अनुसार, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL), जो कि भारत की एक कंपनी है, की चाबहार बंदरगाह में हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से एक स्थानीय ईरानी संस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस हस्तांतरण के साथ एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत बंदरगाह का प्रबंधन स्थानीय ईरानी अधिकारियों के हाथों में रहेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब प्रतिबंध हटाए जाएं तो बंदरगाह के परिचालन अधिकार वापस भारत को मिल जाएं। यह कदम भारत द्वारा मई 2024 में ईरान के साथ किए गए 10 साल के समझौते के बाद उठाया जा रहा है, जिसके तहत IPGL ने चाबहार बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी संभाली थी। यह भारत का पहला विदेशी पोर्ट प्रबंधन सौदा था, जिसमें भारत ने अब तक लगभग 120 मिलियन डॉलर (लगभग 1130 करोड़ रुपये) का निवेश किया है और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा भी प्रदान की है। भारत इस बंदरगाह को लेकर गंभीर है और अपनी भागीदारी को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत चाबहार बंदरगाह से पीछे हटता है, तो चीन इस अवसर का लाभ उठाकर वहां अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। चीन, भारत की उपस्थिति कमजोर होने पर चाबहार बंदरगाह में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से हानिकारक होगा। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए व्यापार मार्ग खुलते हैं। यह रूस तक इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के माध्यम से कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यह उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों को भारतीय बाजार तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। भारत, ईरान से एक कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है ताकि किसी भी अस्थायी व्यवस्था के तहत भविष्य में भारत के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। क्षेत्रीय तनावों के कारण बातचीत में कुछ देरी हो रही है, लेकिन भारत चाबहार बंदरगाह पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव विकल्प तलाश रहा है। भारत का लक्ष्य है कि वह किसी भी परिस्थिति में इस महत्वपूर्ण बंदरगाह में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करे। यह बंदरगाह भारत के व्यापार और भू-राजनीतिक लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, और भारत इसे खोने के लिए तैयार नहीं है। भारत और ईरान के बीच चल रही बातचीत का परिणाम आने वाले दिनों में चाबहार बंदरगाह के भविष्य को निर्धारित करेगा

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