चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी छूट खत्म होने से भारत को दोहरा झटका, चीन को मिलेगा लाभ

अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर ईरानी स्वतंत्रता एवं प्रसार-रोधी अधिनियम (आईएफसीए) के तहत दी गई छूट को 29 सितंबर से समाप्त करने के फैसले से भारत को दोहरा झटका लगा है। इस कदम से भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना और अमेरिका के साथ संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा, जबकि चीन को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होने की संभावना है।

टैरिफ संबंधी विवादों के कारण भारत-अमेरिका संबंध ों में तनाव के बीच, ईरान की स्वतंत्रता और प्रसार-विरोधी अधिनियम (आईएफसीए) के तहत चाबहार बंदरगाह को मिली छूट 29 सितंबर से समाप्त करने का निर्णय भारत के लिए एक दोहरा झटका है। इस फैसले से भारतीय ऑपरेटरों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा बढ़ गया है, जिससे बंदरगाह पर उनकी गतिविधियों पर जुर्माना लग सकता है। यह कदम भारत की सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक के भविष्य पर गंभीर सवालिया निशान लगाता है। चाबहार न केवल भारत के लिए

सबसे निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्री पहुंच के दृष्टिकोण से भी एक उत्कृष्ट बंदरगाह है। भारत ने 2018 में सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से चाबहार स्थित शहीद बेहेश्टी टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया था। तब से, यह बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के लिए व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की नई दिल्ली की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ओमान की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह न केवल क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाता है, बल्कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि छूट समाप्त होने से चाबहार बंदरगाह से जुड़ी निवेश, उपकरण आपूर्ति, रेल परियोजना जैसी सभी गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपकरण लाना महंगा और जटिल हो जाएगा। शिपिंग और वित्त की लागत बढ़ने से भारतीय कंपनियों के अनुबंधों और व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। 2018 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तो भारत को अफगानिस्तान को आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चाबहार के उपयोग के लिए छूट मिली थी। इस छूट के कारण, भारत ने बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया था। 13 मई 2024 को, भारत ने इस बंदरगाह को 10 साल तक संचालित करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। चाबहार बंदरगाह ने विकास के साथ-साथ हाल के वर्षों में माल परिवहन में वृद्धि देखी है, जिसमें 80 लाख टन से अधिक माल की आवाजाही शामिल है। बंदरगाह की क्षमता को 1,00,000 टीईयू से बढ़ाकर 5,00,000 टीईयू करने और 2026 के मध्य तक इसे ईरानी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना इसके बढ़ते महत्व को और रेखांकित करती है। होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित यह बंदरगाह क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि भारत ने पहले ट्रम्प के पहले कार्यकाल के प्रतिबंधों का पालन करने के लिए ईरान से सभी तेल आयात बंद करके अपने हितों को दांव पर लगाया था। इससे चीन को अप्रत्याशित लाभ हुआ, जिससे वह ईरान के सस्ते कच्चे तेल (जो दुनिया में सबसे सस्ता है) का लगभग एकमात्र खरीदार बन गया। इससे भारत की कीमत पर चीन की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई। अब, चाबहार पर छूट समाप्त करने से एक बार फिर भारत के हितों को गहरी चोट पहुंच सकती है। चाबहार चीन के रोड एंड बेल्ट में शामिल पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का रणनीतिक जवाब है। लेकिन ट्रम्प की नीतियों से भारत को समुद्री क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाने के बजाय दंड भुगतना पड़ रहा है। ट्रम्प के अधिकतम दबाव का मतलब हमेशा बीजिंग के लिए अधिकतम लाभ रहा है, और इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी है। इस घटनाक्रम से भारत की क्षेत्रीय रणनीति और अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही चीन की बढ़ती भू-राजनीतिक पैंतरेबाजी पर भी प्रकाश पड़ता है





