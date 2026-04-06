चाबहार बंदरगाह: पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद भारत और ईरान के संबंधों पर प्रभाव

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण चाबहार बंदरगाह के निर्माण में देरी हो रही है, लेकिन ईरान ने आश्वासन दिया है कि युद्ध समाप्त होते ही काम तेजी से शुरू होगा। यह परियोजना भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत द्वारा विकसित किए जा रहे रणनीतिक चाबहार बंदरगाह का काम फिलहाल रुका हुआ है। इस स्थिति में पाकिस्तान खुश हो सकता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। ईरान ने आश्वासन दिया है कि युद्ध समाप्त होते ही बंदरगाह को पूरा करने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। चाबहार को मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। ईरान के राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अपने विकल्पों पर

विचार कर रहा है। इन प्रतिबंधों में रियायत की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2026 नजदीक आ रही है। युद्ध के दौरान, पूरे पश्चिम एशिया में संकट गहरा गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने कहा है कि ईरान का भारत के साथ आर्थिक संबंध युद्ध के दौरान भी स्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हालात सुधरने पर यह संबंध और मजबूत होंगे। फथाली ने कहा कि युद्ध के दौरान आने वाली बाधाएं अस्थायी हैं। उन्होंने तेहरान के भारत-ईरान आर्थिक संबंधों के भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया, खासकर युद्ध के बाद। फथाली ने कहा कि दो राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग आपसी हित और विश्वास पर आधारित होता है, जिसमें आगे विकास की अपार संभावनाएं होती हैं। ईरानी राजदूत ने चाबहार परियोजना को दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया। मोहम्मद फथाली ने कहा कि चाबहार एक रणनीतिक परियोजना है जो ईरान, भारत और क्षेत्र के बीच व्यापार और परिवहन को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। चाबहार भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिसके लिए पाकिस्तान से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। पाकिस्तान भारतीय वस्तुओं को अपनी भूमि से गुजरने की अनुमति नहीं देता है। चाबहार बंदरगाह एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है जहां से दुनिया भर के जहाज गुजर सकते हैं, जिससे पश्चिमी देशों के दशकों पुराने विरोध को कम किया जा सकता है। फथाली ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चाबहार मध्य एशिया को समुद्रों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। वर्तमान में, भारत ने चाबहार में 350 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने का वादा किया है, जिसमें उपकरण, बर्थ और प्रस्तावित अगले चरण में अतिरिक्त बर्थ और रेल कनेक्टिविटी शामिल हैं। चाबहार ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है और ओमान की खाड़ी के पास है। चाबहार परियोजना में दो मुख्य बंदरगाह, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह शामिल हैं। भारत शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को विकसित कर रहा है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाबहार पोर्ट के बेहेश्ती टर्मिनल को 10 साल के समझौते के तहत विकसित कर रहा है। 2018 से अब तक, इस टर्मिनल ने 100,000 से अधिक टीईयू (बीस फुट के बराबर) का संचालन किया है। यह टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के माध्यम से अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों तक पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित पहुंच के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, चाबहार की मजबूती भारत की समुद्री पहुंच के लिए इसके भू-राजनीतिक महत्व को रेखांकित करती है, जहां से गेहूं, दालें और मशीनरी का निर्यात लगातार जारी है। चाबहार और ग्वादर बंदरगाह को उनकी भू-रणनीतिक स्थिति के कारण प्रतिस्पर्धी बंदरगाह माना जाता है। चीन ने अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत ग्वादर बंदरगाह के विकास में भारी निवेश किया है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना है





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