चारधाम यात्रा: ट्रैवल कारोबारियों को बेहतर यात्रा की उम्मीद, बुकिंग में तेजी

हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए ट्रैवल कारोबारियों को इस बार बेहतर यात्रा की उम्मीद है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में तेजी देखी जा रही है। 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होने की भी संभावना है, जिससे बुकिंग में और तेजी आने की उम्मीद है। ट्रैवल कारोबारियों ने यात्रा पैकेज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार । चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में, चारधाम यात्रा ट्रैवल एजेंसियों के लिए कारोबार का एक बड़ा अवसर होती है। इस दौरान ट्रैवल कारोबारी अच्छी कमाई करते हैं, जिससे वर्षभर काम कम रहने पर भी उन्हें आर्थिक रूप से कोई खास परेशानी नहीं होती। धर्मनगरी हरिद्वार में देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। यहां पंजीकरण कराने के बाद वे चारधाम यात्रा पर निकलते हैं। इसके कारण हरिद्वार

में ट्रैवल कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग है, जो यात्रियों को चारधाम की यात्रा करवाते हैं। ट्रैवल कारोबारियों से बातचीत में यह सामने आया कि उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रा बेहतर रहने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक ऑफलाइन पंजीकरण पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग आनी शुरू हो गई है। इस बार ऑफलाइन माध्यम से बुकिंग न के बराबर रही है, जबकि ऑनलाइन माध्यम से मई माह के लिए अधिकतर कारोबारियों के पास 50 प्रतिशत से अधिक बुकिंग हो चुकी है। इससे कारोबारियों में काफी उत्साह है। हालांकि, ऑफलाइन बुकिंग न होने का असर भी कारोबार पर दिखाई दे रहा है। ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होते ही यात्रा में तेजी आएगी। इस बार ऑफलाइन पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू होंगे। ऐसे में ट्रैवल कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि पंजीकरण शुरू होने के बाद यात्रा में तेजी आएगी। ऑफलाइन पंजीकरण के बाद बड़ी संख्या में यात्री यहीं से यात्रा की योजना बनाते हैं और ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से चारधाम जाते हैं, जिससे एजेंसी संचालकों को भी रोजगार मिलता है। इसलिए अधिकतर कारोबारी ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यात्रा पैकेज में स्थिरता, यात्रियों को राहत। इस बार अधिकतर ट्रैवल कारोबारियों ने यात्रा पैकेज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इससे चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें अधिक किराया नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, अभी तक बुकिंग को लेकर कोई खास प्रतिस्पर्धा भी नहीं देखी जा रही है, लेकिन यात्रा के करीब आने पर बुकिंग भी बढ़ रही है। यह रहता है यात्रा पैकेज: चारधाम यात्रा के लिए 4500-5000 रुपये प्रति व्यक्ति, बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा के लिए 3500-4000 रुपये प्रति व्यक्ति, बद्रीनाथ यात्रा के लिए 2000-2500 रुपये प्रति व्यक्ति, केदारनाथ यात्रा के लिए 2000-2500 रुपये प्रति व्यक्ति, और गंगोत्री-यमुनोत्री यात्रा के लिए 4000-4500 रुपये प्रति व्यक्ति का पैकेज है। ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग लगातार बढ़ रही है। अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक चारधाम यात्रा पैकेज बुक हो चुके हैं। ऑनलाइन बुकिंग से काफी फायदा मिल रहा है और यात्री इसी माध्यम को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बार यात्रा अच्छी रहने की उम्मीद है। नवनीत सिंह, संचालक, बालाजी ट्रैवल एजेंसी ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग से अच्छा कारोबार हो रहा है। भारत मैनी, संचालक, श्रीकान्हा ट्रैवल एजेंसी के अनुसार, इस बार अप्रैल और मई माह के पैकेज लगभग फुल हो चुके हैं। दो टेंपो ट्रैवलर की बुकिंग हो चुकी है और अन्य कारों की भी बुकिंग मिल रही है। अधिकतर बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है। नमन कुमार, संचालक, प्रिंस टूर एंड ट्रैवल ने बताया कि अप्रैल माह के अंत तक की बुकिंग हो चुकी है और मई के लिए भी कुछ बुकिंग मिल रही है। ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद बुकिंग में और तेजी आने की उम्मीद है। पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रा बेहतर रह सकती है। सुमित, संचालक, रूद्रा टूर एंड ट्रैवल के अनुसार, इस बार अभी बुकिंग की होड़ नहीं है, लेकिन यात्रियों की पूछताछ और फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। उम्मीद है कि यात्रा शुरू होते ही बुकिंग में तेजी आएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर ट्रैवल कारोबारी उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार यात्रा सफल रहेगी। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तत्पर है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा उत्तराखंड में स्थित चार पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा है, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह यात्रा आमतौर पर अप्रैल-मई में शुरू होती है और अक्टूबर-नवंबर तक चलती है। इस यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन शामिल हैं। यात्रा का मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए यह आध्यात्मिक अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यात्रा के दौरान, यात्री विभिन्न प्रकार के आवास और परिवहन विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें होटल, गेस्ट हाउस और ट्रैवल एजेंसियां शामिल हैं। यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी जाती है। यात्रा के दौरान ऊंचाई पर चढ़ाई करने और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और उचित आहार लेने की सलाह दी जाती है। यात्रा के दौरान, तीर्थयात्रियों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यात्रा एक पवित्र अवसर है और तीर्थयात्रियों को शांति और श्रद्धा के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाती है। यात्रा के दौरान, तीर्थयात्रियों को विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजनों और स्मारकों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। चारधाम यात्रा भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है और लाखों श्रद्धालु हर साल इसका हिस्सा बनते हैं। हरिद्वार, जो चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, इस यात्रा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां यात्री पंजीकरण करवाते हैं और यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदते हैं। हरिद्वार में कई ट्रैवल एजेंसियां हैं जो चारधाम यात्रा के लिए पैकेज प्रदान करती हैं। ये पैकेज यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने, आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों को यात्रा के दौरान यात्रा के सुरक्षित और आरामदायक अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करती हैं। हरिद्वार में यात्रा के दौरान, यात्रियों को विभिन्न प्रकार के स्थानीय खाद्य पदार्थों का आनंद लेने और स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने का अवसर मिलता है। हरिद्वार एक धार्मिक शहर है और यहां कई मंदिर और घाट हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें धर्मशालाएं, होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं। हरिद्वार में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और स्थानीय नियमों का पालन करें। हरिद्वार में चारधाम यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, जो तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। यात्रा के दौरान, यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का अवसर मिलता है। यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जो यात्रियों को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। चारधाम यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक अनुभव भी है जो यात्रियों को भारत की विविधताओं का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है





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