चारधाम यात्रा: सरकार तैयारियों को दे रही अंतिम रूप, यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई निर्देश जारी

चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यात्रा के दौरान यातायात जाम और भूस्खलन संभावित स्थलों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मुख्य सचिव ने बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिनमें यात्रियों के लिए सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। चारधाम यात्रा को आसान, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इसी क्रम में, चारधाम यात्रा के दौरान यातायात जाम और भूस्खलन की आशंका वाले स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को अपनी ओर से पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने पुलिस
विभाग को निर्देश दिए कि यातायात जाम और भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से लगने वाले जाम से बचने के लिए बड़े होल्डिंग एरिया चिह्नित किए जाएं जहां यात्रियों के रुकने और भोजन की पूरी व्यवस्था हो, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यातायात की भीड़भाड़ और मौसम की जानकारी सहित महत्वपूर्ण सूचनाएं लगातार वॉकी-टॉकी के माध्यम से और यात्रा के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराने, यात्रियों को 'सचेत ऐप' अनिवार्य रूप से डाउनलोड करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग के मैसेजिंग अलर्ट मैकेनिज्म का उपयोग भी यात्रियों को जानकारी देने के लिए करने को कहा, आपात स्थिति में हेली सेवाओं के माध्यम से राहत और बचाव का उचित प्रबंधन करने, पर्यटन विभाग को चारधाम यात्रा मार्गों पर सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए स्थान चिह्नित कर कार्ययोजना बनाने, चारधाम यात्रा मार्गों पर साइन बोर्ड लगाने, स्वास्थ्य विभाग को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 15-15 दिनों के रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की तैनाती करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से करने, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग को यात्रा शुरू होने से पहले मार्गों को दुरुस्त करने, ऊर्जा निगम को बद्रीनाथ धाम में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करके चारों धामों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग को शटल सेवा के लिए एसओपी शीघ्र जारी करने और चारों धामों में हेली सेवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा को लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सूचना विभाग को यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, परिवहन विभाग को वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट, ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड समय पर उपलब्ध कराने, आपूर्ति विभाग को चारधाम यात्रा मार्गों पर रसोई गैस, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।\चारधाम यात्रा, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, उत्तराखंड में स्थित चार पवित्र धामों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ - की यात्रा है। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार का उद्देश्य इस यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए, विभिन्न विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।\यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा मार्गों पर संभावित भूस्खलन और यातायात जाम से निपटने के लिए उचित इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा, होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं जहां यात्रियों को ठहरने और भोजन की सुविधा मिलेगी। मौसम की जानकारी और यात्रा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं यात्रियों तक समय पर पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें वॉकी-टॉकी, एसएमएस और 'सचेत ऐप' शामिल हैं। आपात स्थिति में हेली सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।\स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, और 60 वर्ष से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि चारधाम यात्रा एक यादगार और सुरक्षित अनुभव बने, जो तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करे और क्षेत्र की समृद्धि में योगदान दे
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