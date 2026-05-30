चारबाग स्टेशन कॉनकोर्स निर्माण के कारण 74 ट्रेनें प्रभावित, प्लेटफॉर्म बदलाव

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ है। ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है और प्लेटफॉर्म बदलाव किए गए हैं। यात्री ट्रेन की लाइव स्थिति जांचने के लिए कहे जा रहे हैं।

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण 74 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने 29 मई को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर टिन शेड गिरने की घटना के बाद एहतियातन कदम उठाया है। 31 मई और 1 जून को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 5 पर सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 23 जून तक पूरी तरह ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दिन में 6 घंटे का आंशिक ब्लॉक रहेगा। कुल 74 ट्रेनों में से 19 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। प्रभावित ट्रेनों की सूची में बहुत से अक्सर नाम आए हैं जिनका प्लेटफॉर्म बदल गया है। उदाहरण के लिए, 14242 सहारनपुर-प्रयागराज संगम, 15074 टनकपुर-सिंगरोली त्रिवेणी, 14241 प्रयागराज संगम-सहारनपुर, 15075 शक्तिनगर-टनकपुर, 14229 प्रयागराज संगम-ऋषिकेश, 12571 गोरखपुर-आनंद विहार हमसफर, 12555 गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम, 22412 आनंद विहार-नाहरलगुन, 12876 आनंद विहार-पुरी नीलांचल, 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम, 12203 सहरसा-अमृतसर गरीब रथ, 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस, 15734 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी, 15744 अमritusar-बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस, और कई अन्य ट्रेनें अपने रूट या प्लेटफॉर्म में बदलाव के सामना किए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले ट्रेन की लाइव स्थिति और सही प्लेटफॉर्म की जानकारी रेलवे वेबसाइट, NTES ऐप और हेल्पलाइन 139 through जांचें। इस समय उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आंधी-बारिश की कहर मचा हुआ है जिससे अधिकतम संभव बाधाएं आ रही हैं.

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण 74 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने 29 मई को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर टिन शेड गिरने की घटना के बाद एहतियातन कदम उठाया है। 31 मई और 1 जून को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 5 पर सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 23 जून तक पूरी तरह ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दिन में 6 घंटे का आंशिक ब्लॉक रहेगा। कुल 74 ट्रेनों में से 19 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। प्रभावित ट्रेनों की सूची में बहुत से अक्सर नाम आए हैं जिनका प्लेटफॉर्म बदल गया है। उदाहरण के लिए, 14242 सहारनपुर-प्रयागराज संगम, 15074 टनकपुर-सिंगरोली त्रिवेणी, 14241 प्रयागराज संगम-सहारनपुर, 15075 शक्तिनगर-टनकपुर, 14229 प्रयागराज संगम-ऋषिकेश, 12571 गोरखपुर-आनंद विहार हमसफर, 12555 गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम, 22412 आनंद विहार-नाहरलगुन, 12876 आनंद विहार-पुरी नीलांचल, 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम, 12203 सहरसा-अमृतसर गरीब रथ, 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस, 15734 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी, 15744 अमritusar-बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस, और कई अन्य ट्रेनें अपने रूट या प्लेटफॉर्म में बदलाव के सामना किए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले ट्रेन की लाइव स्थिति और सही प्लेटफॉर्म की जानकारी रेलवे वेबसाइट, NTES ऐप और हेल्पलाइन 139 through जांचें। इस समय उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आंधी-बारिश की कहर मचा हुआ है जिससे अधिकतम संभव बाधाएं आ रही हैं





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

चारबाग स्टेशन लखनऊ रेलवे ट्रेन विलंब डायवर्ट ट्रेन प्लेटफॉम बदलाव रेलवे निर्माण

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

रिलायंस इंफ्रा ने 900 करोड़ में इस कंपनी में बेची अपनी हिस्सेदारी, जानिए इन पैसों का क्या करेगी कंपनीरिलायंस इंफ्रा ने 900 करोड़ में इस कंपनी में बेची अपनी हिस्सेदारी, जानिए इन पैसों का क्या करेगी कंपनी Reliance reliancegroup

Read more »

राजस्थान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार: कल 5 लाख हो जाएगी राज्य के कोरोना संक्रमितों की संख्या; 24 घंटे में 15,355 नए संक्रमित मिले, 74 की मौतप्रदेश में रिकवरी रेट 74% से नीचे | Tomorrow the number of corona infected will be 5 lakhs in Rajasthan, 15,355 infected cases were found within 24 hours today, 74 died

Read more »

स्मार्टफोन बाज़ार में 5G फोन की बढ़ रही है मांगकंसल्टिंग फर्म Kantar के अनुसार, 74 प्रतिशत ग्राहक 5G फोन खरीदने में रुचि रखते हैं।

Read more »

INDvsSL : भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से मात देकर सीरीज पर 2-0 से किया कब्जाभारत ने श्रेयस अय्यर के 74 और रवींद्र जडेजा के ताबड़तोड़ 45 रनों की मदद से 17 गेंद रहते मैच जीत लिया INDvsSL

Read more »

ग्रेटर नोएडा की 74 फैक्ट्रियों पर जल्द लगने वाला है ताला, सामने आई यह बड़ी वजहGreater Noida 74 Factory Shutting Down: महाकुंभ की वजह से गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ग्रेटर नोएडा की 74 फैक्ट्रियों पर ताला लगाया जा रहा है.

Read more »

Iran: ईरान में सिंगर को मिली 74 कोड़े मारने की सजा, हिजाब विरोध का समर्थन करने का आरोपIrani Singer Sentaced for 74 lashes for supporting anti-hijab movement ईरान में सिंगर को मिली 74 कोड़े मारने की सजा, हिजाब विरोध का समर्थन करने का आरोप विदेश

Read more »