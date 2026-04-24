चारधाम यात्रा 2026: आईआरसीटीसी का विशेष पैकेज, भोपाल से सीधी उड़ान

आईआरसीटीसी चारधाम यात्रा 2026 के लिए एक विशेष टूर पैकेज लेकर आया है, जो भोपाल से शुरू होगा। इस पैकेज में हवाई यात्रा, होटल में ठहरना, भोजन और सुरक्षा शामिल है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करें।

चारधाम यात्रा 2026: धर्म और आस्था के केंद्र चारधाम की यात्रा करना हर हिंदू श्रद्धालु का सपना होता है। इस सपने को साकार करने के लिए आईआरसीटीसी एक बहुत ही व्यवस्थित और आरामदायक टूर पैकेज लेकर आया है। इस बार की खास बात यह है कि यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होने जा रही है। यदि आप भी केदारनाथ की पहाड़ियों, बद्रीनाथ के पावन मंदिर और गंगोत्री - यमुनोत्री के पवित्र उद्गम स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। आईआरसीटीसी ने इस पूरे सफर को इस तरह डिजाइन किया है कि बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, हर किसी को सफर में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह पूरी यात्रा कुल 12 रात और 13 दिनों की होने वाली है। आईआरसीटीसी ने इसके लिए दो अलग-अलग तारीखें तय की हैं, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार बुकिंग कर सकें। पहली यात्रा 5 मई 2026 को शुरू होगी और दूसरी यात्रा 1 जून 2026 को रवाना होगी। भोपाल से शुरू होने वाली इस यात्रा में यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे के सफर के लिए आरामदायक बसों की व्यवस्था की गई है। इस लंबी अवधि में आपको चारों धामों के दर्शन के साथ-साथ वहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का पूरा समय मिलेगा। लंबी यात्रा में सबसे बड़ी चिंता रहने और खाने की होती है। आईआरसीटीसी ने इसका समाधान पहले ही कर दिया है। इस पैकेज के तहत यात्रियों को अच्छे होटलों में ठहराया जाएगा। इसके साथ ही ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा भी पैकेज में शामिल है। इसका मतलब है कि आपको खाने-पीने की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। आईआरसीटीसी का मैनेजमेंट इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि श्रद्धालुओं को घर जैसा खाना और साफ-सुथरा माहौल मिले। होटल से मंदिर तक जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी विभाग की ही होगी। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आईआरसीटीसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर यात्री को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। साथ ही, पूरे सफर के दौरान एक प्रोफेशनल गाइड और एस्कॉर्ट सेवा भी साथ रहेगी। ये गाइड आपको हर मंदिर के महत्व और वहां की कथाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए टीम हमेशा तैयार रहेगी। व्यवस्थित ढंग से की गई यह प्लानिंग उन लोगों के लिए वरदान है जो पहली बार उत्तराखंड की इन वादियों में जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस पैकेज की कीमत की, जो आपके ठहरने के विकल्प पर निर्भर करती है। यदि आप अकेले सफर करना चाहते हैं और होटल का कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आपको 95,200 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि आप दो लोग एक साथ सफर कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति किराया कम होकर 72,500 रुपये हो जाता है। वहीं, यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ तीन लोगों के ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 69,800 रुपये आएगा। इस कीमत में हवाई टिकट, बस का किराया, होटल, खाना और इंश्योरेंस सब कुछ शामिल है। चारधाम यात्रा के दौरान भारी भीड़ और प्राइवेट टैक्सियों की मनमानी से बचने के लिए सरकारी संस्था के साथ जाना हमेशा समझदारी भरा फैसला होता है। आईआरसीटीसी न केवल आपको तय बजट में यात्रा कराता है, बल्कि पारदर्शिता भी रखता है। आपको किसी भी छिपे हुए चार्ज का डर नहीं रहता। भोपाल से सीधे फ्लाइट की सुविधा होने के कारण यात्रियों का काफी समय बच जाता है और वे थकान मुक्त होकर भगवान के दर्शन कर पाते हैं। यदि आप भी इस भक्तिमय सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। समय रहते बुकिंग करना जरूरी है क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं.

चारधाम यात्रा 2026: धर्म और आस्था के केंद्र चारधाम की यात्रा करना हर हिंदू श्रद्धालु का सपना होता है। इस सपने को साकार करने के लिए आईआरसीटीसी एक बहुत ही व्यवस्थित और आरामदायक टूर पैकेज लेकर आया है। इस बार की खास बात यह है कि यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होने जा रही है। यदि आप भी केदारनाथ की पहाड़ियों, बद्रीनाथ के पावन मंदिर और गंगोत्री-यमुनोत्री के पवित्र उद्गम स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। आईआरसीटीसी ने इस पूरे सफर को इस तरह डिजाइन किया है कि बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, हर किसी को सफर में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह पूरी यात्रा कुल 12 रात और 13 दिनों की होने वाली है। आईआरसीटीसी ने इसके लिए दो अलग-अलग तारीखें तय की हैं, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार बुकिंग कर सकें। पहली यात्रा 5 मई 2026 को शुरू होगी और दूसरी यात्रा 1 जून 2026 को रवाना होगी। भोपाल से शुरू होने वाली इस यात्रा में यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे के सफर के लिए आरामदायक बसों की व्यवस्था की गई है। इस लंबी अवधि में आपको चारों धामों के दर्शन के साथ-साथ वहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का पूरा समय मिलेगा। लंबी यात्रा में सबसे बड़ी चिंता रहने और खाने की होती है। आईआरसीटीसी ने इसका समाधान पहले ही कर दिया है। इस पैकेज के तहत यात्रियों को अच्छे होटलों में ठहराया जाएगा। इसके साथ ही ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा भी पैकेज में शामिल है। इसका मतलब है कि आपको खाने-पीने की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। आईआरसीटीसी का मैनेजमेंट इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि श्रद्धालुओं को घर जैसा खाना और साफ-सुथरा माहौल मिले। होटल से मंदिर तक जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी विभाग की ही होगी। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आईआरसीटीसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर यात्री को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। साथ ही, पूरे सफर के दौरान एक प्रोफेशनल गाइड और एस्कॉर्ट सेवा भी साथ रहेगी। ये गाइड आपको हर मंदिर के महत्व और वहां की कथाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए टीम हमेशा तैयार रहेगी। व्यवस्थित ढंग से की गई यह प्लानिंग उन लोगों के लिए वरदान है जो पहली बार उत्तराखंड की इन वादियों में जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस पैकेज की कीमत की, जो आपके ठहरने के विकल्प पर निर्भर करती है। यदि आप अकेले सफर करना चाहते हैं और होटल का कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आपको 95,200 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि आप दो लोग एक साथ सफर कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति किराया कम होकर 72,500 रुपये हो जाता है। वहीं, यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ तीन लोगों के ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 69,800 रुपये आएगा। इस कीमत में हवाई टिकट, बस का किराया, होटल, खाना और इंश्योरेंस सब कुछ शामिल है। चारधाम यात्रा के दौरान भारी भीड़ और प्राइवेट टैक्सियों की मनमानी से बचने के लिए सरकारी संस्था के साथ जाना हमेशा समझदारी भरा फैसला होता है। आईआरसीटीसी न केवल आपको तय बजट में यात्रा कराता है, बल्कि पारदर्शिता भी रखता है। आपको किसी भी छिपे हुए चार्ज का डर नहीं रहता। भोपाल से सीधे फ्लाइट की सुविधा होने के कारण यात्रियों का काफी समय बच जाता है और वे थकान मुक्त होकर भगवान के दर्शन कर पाते हैं। यदि आप भी इस भक्तिमय सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। समय रहते बुकिंग करना जरूरी है क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं





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