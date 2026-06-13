चार नवविवाहिताओं का आरोप: सरकारी सामूहिक विवाह में नकली मंगलसूत्र वितरित

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले में सरकारी कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह में दुल्हनों को नकली मंगलसूत्र दिए जाने का मामला सामने आया है। चार नवविवाहिता महिलाओं ने शिकायत की है कि मंगलसूत्र सांबणीय पदार्थों का मिश्रण है, न कि चांदी का। कांग्रेस ने जांच की मांग की है।

चार नवविवाहिता महिलाओं ने कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह में प्रदान किए गए मंगलसूत्र गलत पड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पता चला कि मंगलसूत्र सांबणीय पदार्थों के मिश्रण से बना है, न कि चांदी का। यह घोटना 10 फरवरी को मनेंद्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर जिले के महामाया मंदिर में हुए सामूहिक विवाह में पाई गई। शिकायत कार्यवाहक कलेक्टर के पास पहुंचाई गई। कांग्रेस ने जांच की मांग की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ छूट संवार में ध्यान देने के लिए किया जा रहा है.

चार नवविवाहिता महिलाओं ने कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह में प्रदान किए गए मंगलसूत्र गलत पड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पता चला कि मंगलसूत्र सांबणीय पदार्थों के मिश्रण से बना है, न कि चांदी का। यह घोटना 10 फरवरी को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के महामाया मंदिर में हुए सामूहिक विवाह में पाई गई। शिकायत कार्यवाहक कलेक्टर के पास पहुंचाई गई। कांग्रेस ने जांच की मांग की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ छूट संवार में ध्यान देने के लिए किया जा रहा है





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