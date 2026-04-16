चिटमहल निवासियों की नागरिकता पर संकट: मतदाता सूची से नाम हटने से बढ़ीं मुश्किलें

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के चिटमहल इलाकों में रहने वाले हजारों निवासियों की नागरिकता पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। 2015 के भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उनकी पहचान और अधिकारों पर गहरा संकट पैदा हो गया है।

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के चिटमहल इलाकों के निवासियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पहले से ही बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इन लोगों को अब अपनी नागरिकता पर अनिश्चितता सता रही है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित ये चिटमहल , जो भौगोलिक रूप से एक देश के भीतर होकर दूसरे देश के हिस्से थे, 2015 के भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के बाद आदान-प्रदान हुए थे। इस समझौते ने यहां रहने वाले लोगों को नागरिकता चुनने का अवसर दिया था, जिससे हजारों लोगों को भारत की नागरिकता और वोटिंग अधिकार प्राप्त हुए थे।

अब, समझौते के लगभग एक दशक बाद, यही लोग अपने अधिकारों को लेकर असमंजस में हैं। हाल ही में मतदाता सूची संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। दक्षिण मशालडांगा जैसे क्षेत्र में, जहां लगभग 1400 की आबादी है, दावा किया जा रहा है कि करीब 300 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इनमें से कई लोग वास्तविक मतदाता हैं जिनके पास पुराने सर्वेक्षण दस्तावेज भी मौजूद हैं, फिर भी उनके नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

स्थानीय निवासी सत्तार अली ने बताया कि उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया। कई महिलाओं के नाम शादी के बाद भी हटा दिए गए हैं, जिससे उनकी पहचान और अधिकार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। एक अन्य निवासी, मानेक अली शेख, ने कहा कि उनके पास सर्वेक्षण रिकॉर्ड है, जिसमें नाम और वर्तनी सब सही हैं, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया है। इससे उन्हें अपनी नागरिकता पर ही सवाल उठने का डर सता रहा है।

दक्षिण मशालडांगा जैसे इलाकों की स्थिति पहले से ही दयनीय है। यहां न तो कोई स्कूल है और न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक आंगनवाड़ी केंद्र शुरू हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह भी बंद हो गया। ऐसे में, जब मतदाता सूची से नाम काटे जाते हैं, तो यह केवल चुनावी अधिकार का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि यह पहचान और नागरिकता के अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है।

2015 के समझौते के बाद जो लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वे अब फिर से असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया, तो इन इलाकों में रहने वाले 'भारत के नए नागरिकों' के सामने पहचान और अधिकार का संकट और भी गहरा सकता है। यह स्थिति न केवल इन व्यक्तियों के लिए चिंताजनक है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी समावेशिता और नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करती है। इन नए नागरिकों को अपनी पहचान और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की तत्काल आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो लोग एक राष्ट्र का हिस्सा बने हैं, उन्हें वह सम्मान और अधिकार मिलें जिसके वे हकदार हैं





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