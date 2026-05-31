चित्तौड़गढ़ में मौसम का मिजाज: रविवार को भी आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

चित्तौड़गढ़ में रविवार को तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार रात 11 मिमी बारिश हुई, तापमान में मामूली गिरावट आई। अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है।

रविवार को भी चित्तौड़गढ़ में मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज आंधी , बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। शनिवार देर रात तक जिले में रुक-रुक कर बारिश होती रही, और तेज हवाओं ने कई इलाकों में लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो गया है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। शनिवार को चित्तौड़गढ़ में 11 मिमी बारिश दर्ज की गई, लेकिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अधिकतम तापमान 39.

4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। एक दिन पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री और न्यूनतम 23.6 डिग्री था, जिससे साफ है कि दिन के तापमान में हल्की गिरावट आई है लेकिन रात का तापमान लगभग स्थिर है।रविवार सुबह से ही आसमान में बादल और धूप की लुका-छिपी जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वातावरण में पर्याप्त नमी है, जिससे अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। खासकर रविवार को तेज हवाओं, गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। यदि मौसम विभाग का अनुमान सही रहा, तो प्री-मानसून गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ में रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।इसके अलावा, प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब-चंडीगढ़, अजमेर और छत्तीसगढ़ में भी अगले कुछ दिनों तक आंधी-बारिश की संभावना है। बीएसएनएल का 25 साल पुराना टावर गिरने की भी खबर है, हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ में मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए राहत भरा हो सकता है, क्योंकि बारिश से फसलों को लाभ होगा। हालांकि, तेज हवाओं से खड़ी फसलों को नुकसान का भी खतरा है। कुल मिलाकर, अगले तीन दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा, और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है





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