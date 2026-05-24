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चित्रकूट जेल अवैध मुलाकात कांड: बांदा कोर्ट में सुनवाई और कानूनी पेच

कानूनी समाचार News

चित्रकूट जेल अवैध मुलाकात कांड: बांदा कोर्ट में सुनवाई और कानूनी पेच
अब्बास अंसारीचित्रकूट जेलभ्रष्टाचार निवारण न्यायालय
📆24-05-2026 11:22:00
📰Dainik Jagran
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विधायक अब्बास अंसारी और निकहत की जेल में अवैध मुलाकातों के मामले में बांदा कोर्ट की कार्यवाही और एसआईटी जांच के विस्तृत विवरण।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में शनिवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही संपन्न हुई। यह मामला चित्रकूट जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत के बीच हुई अवैध मुलाकातों से जुड़ा है। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि मुख्य आरोपी विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया गया। हालांकि, इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब निलंबित जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर द्वारा दाखिल किए गए उनमोचन यानी डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर विस्तृत बहस हुई। इस आवेदन के माध्यम से संतोष कुमार सागर ने मामले से अपनी मुक्ति की मांग की थी। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं, लेकिन सुनवाई पूरी न हो पाने के कारण न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जून की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान निलंबित जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बने। इस पूरे प्रकरण की जड़ें 10 फरवरी 2023 को घटित हुई एक चौंकाने वाली घटना में छिपी हैं। उस समय चित्रकूट जेल में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध मुलाकातों की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त टीम का गठन किया और जेल परिसर में अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। छापेमारी टीम ने पाया कि विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत जेल अधीक्षक के निजी कक्ष में मौजूद थीं। जांच में यह बात सामने आई कि निकहत न केवल जेल के भीतर थीं, बल्कि वह नियमों के विपरीत एक लंबे समय तक जेल परिसर में मौजूद रहीं और उनकी मुलाकात अब्बास अंसारी से कराई गई थी। इस घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह मामला केवल एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने जेल के भीतर चल रहे एक बड़े भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर कर दिया। इस घटना के बाद कर्वी कोतवाली में एक व्यापक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें विधायक अब्बास अंसारी , उनकी पत्नी निकहत, उनके चालक ललक नियाज, तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फराज खान सहित कुल आठ लोगों को नामजद किया गया था। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जब इस मामले की गहराई से जांच की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि चित्रकूट जेल के भीतर अब्बास अंसारी को एक सामान्य कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक वीआईपी की तरह रखा गया था। उन्हें जेल के भीतर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं, जो कि जेल नियमावली का खुला उल्लंघन था। एसआईटी की जांच में यह भी पाया गया कि इन अवैध मुलाकातों और सुविधाओं के बदले में जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटी रकम और महंगे उपहार दिए गए थे। इस भ्रष्टाचार के जाल ने जेल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया था। जांच के बाद सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सभी आरोपित अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार अभी भी निलंबित हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि पहले यह पूरा मामला लखनऊ के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और क्षेत्राधिकार के कारण अब्बास अंसारी से जुड़े सभी मामलों को अब बांदा स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी स्थानांतरण के कारण अब इस मामले की सुनवाई बांदा की अदालत में हो रही है, जहाँ आने वाले दिनों में इस बड़े भ्रष्टाचार और मिलीभगत के मामले का अंतिम फैसला होने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में शनिवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही संपन्न हुई। यह मामला चित्रकूट जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत के बीच हुई अवैध मुलाकातों से जुड़ा है। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि मुख्य आरोपी विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निकहत अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया गया। हालांकि, इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब निलंबित जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर द्वारा दाखिल किए गए उनमोचन यानी डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर विस्तृत बहस हुई। इस आवेदन के माध्यम से संतोष कुमार सागर ने मामले से अपनी मुक्ति की मांग की थी। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं, लेकिन सुनवाई पूरी न हो पाने के कारण न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जून की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान निलंबित जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बने। इस पूरे प्रकरण की जड़ें 10 फरवरी 2023 को घटित हुई एक चौंकाने वाली घटना में छिपी हैं। उस समय चित्रकूट जेल में नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध मुलाकातों की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त टीम का गठन किया और जेल परिसर में अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। छापेमारी टीम ने पाया कि विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत जेल अधीक्षक के निजी कक्ष में मौजूद थीं। जांच में यह बात सामने आई कि निकहत न केवल जेल के भीतर थीं, बल्कि वह नियमों के विपरीत एक लंबे समय तक जेल परिसर में मौजूद रहीं और उनकी मुलाकात अब्बास अंसारी से कराई गई थी। इस घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह मामला केवल एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने जेल के भीतर चल रहे एक बड़े भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर कर दिया। इस घटना के बाद कर्वी कोतवाली में एक व्यापक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, उनके चालक ललक नियाज, तत्कालीन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फराज खान सहित कुल आठ लोगों को नामजद किया गया था। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जब इस मामले की गहराई से जांच की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया कि चित्रकूट जेल के भीतर अब्बास अंसारी को एक सामान्य कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक वीआईपी की तरह रखा गया था। उन्हें जेल के भीतर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं, जो कि जेल नियमावली का खुला उल्लंघन था। एसआईटी की जांच में यह भी पाया गया कि इन अवैध मुलाकातों और सुविधाओं के बदले में जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटी रकम और महंगे उपहार दिए गए थे। इस भ्रष्टाचार के जाल ने जेल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया था। जांच के बाद सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सभी आरोपित अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जेल अधीक्षक संतोष कुमार सागर और जेलर संतोष कुमार अभी भी निलंबित हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि पहले यह पूरा मामला लखनऊ के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और क्षेत्राधिकार के कारण अब्बास अंसारी से जुड़े सभी मामलों को अब बांदा स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी स्थानांतरण के कारण अब इस मामले की सुनवाई बांदा की अदालत में हो रही है, जहाँ आने वाले दिनों में इस बड़े भ्रष्टाचार और मिलीभगत के मामले का अंतिम फैसला होने की उम्मीद है

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अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय एसआईटी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस

 

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