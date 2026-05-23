चित्तौड़गढ़ में गर्मी की छुट्टियों ने बचाई बच्चों की जान, लेकिन स्कूल की छत की पट्टियां ही धमाके से गिर गईं

चित्तौड़गढ़ में भूपालसागर उपखंड के जाशमा उच्च माध्यमिक विद्यालय की दोपहरी छत के जर्जर बरामदे की पट्टियां बुधवार देर रात धमाके के साथ टूटीं, जिससे बड़ा हादसा बच गया. बच्चों और उनके अभिभावकों को बचाने के लिए गर्मी की छुट्टियों के चलते समय पर सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाया था. लिखा-लिखकर और मौखिक रूप से अधिकारियों को भी ट्रैक्टर की मदद से धमकी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है.
चित्तौड़गढ़ के जाशमा उच्च माध्यमिक विद्यालय में दोपहरी छत के पुराने और जर्जर बरामदे की पट्टियां ढह गईं. हालांकि गर्मी की छुट्टियों के चलते समय रहते सुरक्षित स्थान नहीं होने से बड़ा हादसा बच गया.
घटना के बाद स्कूल के वासियों में दहशत का माहौल है. उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि अगले 15 दिन के भीतर स्कूल की छत पूरी तरह सुरक्षित और मरम्मत हो जाए, अन्यथा वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे. स्कूल के लिए 5 लाख रुपए का डीएमफटी फंड भी स्वीकृत हो चुका है.
अगर समय पर निर्माण कार्य नहीं हुए तो जाशमा स्कूल के वासियों से जुड़ने वाली पत्रिका की मांग है कि सरकार तत्काल एक्शन लेनी चाहिए