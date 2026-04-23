चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी: स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव

चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया है।

चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर डॉ.

मंजू, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, ने जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। यह नया समय-निर्धारण 24 अप्रैल से लेकर सत्रांत तक लागू रहेगा, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों को गर्मी और लू से बचाना है। नए आदेश के अनुसार, चित्तौड़गढ़ जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि स्कूल अब पहले की तुलना में पहले शुरू होंगे और जल्दी बंद हो जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से सुबह 11:00 बजे तक सीमित कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि छोटे बच्चे दिन के सबसे गर्म समय में घर पर सुरक्षित रहें। हालांकि, आंगनबाड़ी केंद्रों के स्टाफ सदस्यों के कार्य समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही कार्य करते रहेंगे। जिला प्रशासन का यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक स्पष्ट संकेत है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम ने स्पष्ट किया है कि नौवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के स्कूल के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे अपने सामान्य समय के अनुसार ही स्कूल जाएंगे। इसके अतिरिक्त, चल रही परीक्षाएं और आगामी परीक्षाएं भी अपने निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएंगी। इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि उच्च कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, चित्तौड़गढ़ जिले में गर्मी लगातार बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सबसे गर्म जिलों में से एक है, इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है ताकि छोटे बच्चों को लू और तेज गर्मी से सुरक्षित रखा जा सके। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक निवारक उपाय है। गर्मी की लहर को देखते हुए, यह कदम आवश्यक हो गया था। पंजाब और आज़मगढ़ जैसे अन्य क्षेत्रों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है, और बक्सर में तो तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है





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