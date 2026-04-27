चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी: 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, राहत के लिए पानी के कैंपर

चित्तौड़गढ़ में लगातार दो दिनों से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। नगर परिषद द्वारा राहत के लिए पानी के कैंपर लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल से राहत की उम्मीद जताई है।

चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार दो दिनों से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे आमजन जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 31.

6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस असहनीय गर्मी को देखते हुए, नगर परिषद द्वारा शहर के चार प्रमुख चौराहों - कलेक्ट्रेट चौराहा, नगर परिषद के बाहर, सुभाष चौक और चामटी खेड़ा चौराहे पर पानी के कैंपर लगाए गए हैं। इन कैंपरों पर ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे राहगीरों को कुछ राहत मिल सके। प्रत्येक चौराहे पर लगभग 15-15 पानी के कैंपर स्थापित किए गए हैं, ताकि आने-जाने वाले लोग प्यास बुझा सकें। गर्मी की बढ़ती तीव्रता को देखते हुए, नगर परिषद इन कैंपरों की संख्या में और वृद्धि करने की योजना बना रही है। यह पहल उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है जो दिनभर बाहर काम करते हैं या यात्रा करते हैं। इसके अतिरिक्त, पद्मिनी पार्क, नेहरू गार्डन और राजीव गांधी पार्क में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भी पानी के कैंपर लगाए जा रहे हैं, ताकि शाम के समय घूमने वालों को भी राहत मिल सके। सोमवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर पद्मश्री बाबा बलिया जी महाराज के भक्तों द्वारा 700 लीटर छाछ का वितरण किया गया, जिससे वहां मौजूद लोगों को गर्मी से राहत मिली और उन्हें ठंडक का अनुभव हुआ। यह एक सराहनीय पहल थी, जो भक्तों की करुणा और सेवा भावना को दर्शाती है। मौसम विभाग के अनुसार, चित्तौड़गढ़ में हीट वेव का प्रभाव अभी भी बना रहेगा। सोमवार को भी तेज लू और गर्म हवाओं ने लोगों को काफी परेशान किया। हालांकि, मंगलवार के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं है और लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गर्मी से बचाव के लिए लोग घर के अंदर रहने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के रंग के कपड़े पहनने जैसे उपाय कर रहे हैं। अस्पतालों में भी गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगे के दिनों में कुछ राहत की उम्मीद जताई है। 29 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो सकता है, जिसका असर चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के कारण दोपहर बाद आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी है। इस बदलाव के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि, इसके बावजूद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा, इसलिए लोगों को पूरी तरह से राहत मिलने में अभी कुछ समय लग सकता है। देश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। खजुराहो में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कोटा में भी 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जबकि बिहार में आंधी-बारिश और गर्मी के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। सीकर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है, जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट है कि देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप गंभीर रूप ले रहा है और लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है





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