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चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ASI की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया

राजस्थान News

चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ASI की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया
चित्तौड़गढ़ दुर्गअवैध निर्माणपुरातत्व विभाग
📆14-06-2026 20:15:00
📰Dainik Jagran
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राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पुरातत्व विभाग की जमीन पर बने अवैध दो मंजिला कमर्शियल निर्माण का ध्वस्तीकरण करने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण को तोड़ दिया। यह कार्रवाई 0.14 हेक्टेयर भूमि पर की गई और पुरातत्व विभाग की वर्षों की लापरवाही पradoshan karti hui। नगर परिषद, पुलिस और ASI की संयुक्त टीम द्वारा किया गया यह कदम राजस्थान में ASI की जमीन से अतिक्रमण हटाने की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पुरातत्व विभाग की जमीन पर बने अवैध दो मंजिला कमर्शियल निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पुरातत्व विभाग की 0.14 हेक्टेयर भूमि पर कार्रवाई हुई। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पुरातत्व विभाग ( ASI ) की जमीन पर किए गए अवैध दो मंजिला कमर्शियल निर्माण पर रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। जिला कलेक्टर डॉ.

मंजू के निर्देश पर नगर परिषद, पुलिस और ASI की संयुक्त टीम ने करीब 0.14 हेक्टेयर भूमि पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में ASI की खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कार्रवाई के लिए प्रशासनिक और पुलिस टीमें सुबह 4 बजे ही दुर्ग पहुंच गई थीं। सुरक्षा के मद्देनजर रामपोल से राणा रतन सिंह महल तक मार्ग बंद कर दिया गया। इसके बाद 9 जेसीबी और 5 ट्रैक्टरों की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ने का अभियान शुरू किया गया। ASI अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2024 में यह मामला सामने आया था। विभाग द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया। वर्तमान में नीमच निवासी नीलेश भटनागर और अंकुर द्वारा यहां दो मंजिला कमर्शियल भवन का निर्माण कराया जा रहा था। परिसर में स्विमिंग पूल के लिए गहरा गड्ढा भी खोदा गया था। जांच में सामने आया कि निर्माण में दुर्ग क्षेत्र के ऐतिहासिक पत्थरों का भी उपयोग किया गया। ASI के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मनोज द्विवेदी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की अनुमति मिली। कार्रवाई के दौरान विभाग की वर्षों की लापरवाही भी उजागर हुई। 2004 में चिन्हित 64 अतिक्रमण बढ़कर 69 हो चुके हैं। मौके पर पुलिस, नगर परिषद और ASI के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

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चित्तौड़गढ़ दुर्ग अवैध निर्माण पुरातत्व विभाग ASI ध्वस्तीकरण

 

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