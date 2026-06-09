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चिनहट की कठौता झील में कूदे मजदूर का शव बरामद

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चिनहट की कठौता झील में कूदे मजदूर का शव बरामद
चिनहटकठौता झीलशिव प्रसाद लोधी
📆09-06-2026 23:56:00
📰Dainik Jagran
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लखनऊ की चिनहट स्थित कठौता झील में कूदे वास्तुखंड निवासी 36 वर्षीय मजदूर शिव प्रसाद लोधी का शव 26 घंटे की तलाश के बाद मंगलवार शाम बरामद कर लिया गया।

लखनऊ की चिनहट स्थित कठौता झील में कूदे वास्तुखंड निवासी 36 वर्षीय मजदूर शिव प्रसाद लोधी का शव 26 घंटे की तलाश के बाद मंगलवार शाम बरामद कर लिया गया। एस कठौता झील में कूदे मजदूर का शव बरामद। जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट की कठौता झील में सोमवार की दोपहर कूदे वास्तुखंड निवासी 36 वर्षीय मजदूर शिव प्रसाद लोधी का शव मंगलवार शाम बरामद किया गया। 26 घंटे खोजबीन के बाद राज्य आपदा मोचन बल ( एसडीआरएफ ), पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने शव बाहर निकाला है। वास्तु खंड निवासी 36 वर्षीय शिव प्रसाद सरिये का जाल बांधने का काम करते थे। सोमवार दोपहर वह तीन बजे के करीब वह कठौता झील के पास पहुंचे और अपने कपड़े, चप्पल उतारकर कूद गए। राहगीरों ने उन्हें झील में कूदते देखा तो सूचना चिनहट पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन झील में उनका कोई पता नहीं चला। इस पर सूचना एसडीआरएफ को दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने सोमवार देर शाम तक तलाशी अभियान चलाया लेकिन तलाश नहीं हो सकी। अंधेरा ज्यादा होने पर अभियान रोक दिया गया। मंगलवार की सुबह से दोबारा खोजबीन शुरू हुई। दिन भर चले अभियान के बाद शाम को झील से युवक का शव मिला। परिवारजन के मुताबिक वह घर से किसी काम पर जाने की बात कह कर निकले थे। सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखंड सौम्या पांडेय ने बताया कि परिवारजन ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है। अगर तहरीर देते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

लखनऊ की चिनहट स्थित कठौता झील में कूदे वास्तुखंड निवासी 36 वर्षीय मजदूर शिव प्रसाद लोधी का शव 26 घंटे की तलाश के बाद मंगलवार शाम बरामद कर लिया गया। एसकठौता झील में कूदे मजदूर का शव बरामद। जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट की कठौता झील में सोमवार की दोपहर कूदे वास्तुखंड निवासी 36 वर्षीय मजदूर शिव प्रसाद लोधी का शव मंगलवार शाम बरामद किया गया। 26 घंटे खोजबीन के बाद राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने शव बाहर निकाला है। वास्तु खंड निवासी 36 वर्षीय शिव प्रसाद सरिये का जाल बांधने का काम करते थे। सोमवार दोपहर वह तीन बजे के करीब वह कठौता झील के पास पहुंचे और अपने कपड़े, चप्पल उतारकर कूद गए। राहगीरों ने उन्हें झील में कूदते देखा तो सूचना चिनहट पुलिस को दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन झील में उनका कोई पता नहीं चला। इस पर सूचना एसडीआरएफ को दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने सोमवार देर शाम तक तलाशी अभियान चलाया लेकिन तलाश नहीं हो सकी। अंधेरा ज्यादा होने पर अभियान रोक दिया गया। मंगलवार की सुबह से दोबारा खोजबीन शुरू हुई। दिन भर चले अभियान के बाद शाम को झील से युवक का शव मिला। परिवारजन के मुताबिक वह घर से किसी काम पर जाने की बात कह कर निकले थे। सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखंड सौम्या पांडेय ने बताया कि परिवारजन ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है। अगर तहरीर देते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा

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चिनहट कठौता झील शिव प्रसाद लोधी एसडीआरएफ पुलिस

 

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