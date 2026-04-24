चिन्नास्वामी में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत, 50वीं जीत दर्ज

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल में अपनी 50वीं जीत दर्ज की। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी ने टीम को 206 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करने में मदद की।

बंगलूरू के प्रतिष्ठित चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ( आरसीबी ) ने एक शानदार जीत दर्ज की है। यह इस मैदान पर आरसीबी की 50वीं जीत है, जो टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मौजूदा आईपीएल सत्र में यह आरसीबी की चौथी जीत है, और इस जीत के साथ टीम ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालांकि, इससे पहले इस सत्र में दिल्ली कैपिटल्स ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को हराया था, लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए आज गुजरात टाइटंस को पराजित किया। इस मुकाबले में आरसीबी ने 206 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। आईपीएल इतिहास में यह आरसीबी की पांचवीं बार है जब टीम ने 200 से अधिक रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज किया है। इस मामले में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बराबरी कर ली है, जो दोनों ही टीमें पांच-पांच बार 200+ का लक्ष्य चेज करने में सफल रही हैं। जीत के शिल्पकार विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल रहे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की राह दिखाई। कोहली ने 81 रन बनाए, जबकि पडिक्कल ने 55 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या ने अंत तक टीम को संभाले रखा। गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस के राशिद खान ने दो विकेट लिए, जबकि जेसन होल्डर और मानव सुथार को एक-एक विकेट मिला। इससे पहले, गुजरात टाइटंस ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। टीम ने तीन विकेट खोकर 200 रनों का स्कोर खड़ा किया, जो उनका अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। गुजरात की शुरुआत शानदार रही, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की। सुदर्शन ने अपने आईपीएल करियर का तीसरा शतक लगाया, 58 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इस शानदार पारी के दौरान, सुदर्शन आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने, उन्होंने यह मुकाम केवल 47वीं पारी में हासिल किया। जोस बटलर ने भी 25 रन बनाए और जेसन होल्डर ने अंतिम ओवरों में 23 रनों की तेज पारी खेली। आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने एक-एक विकेट लिया। कुल मिलाकर, यह एक रोमांचक मुकाबला था जिसमें आरसीबी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की। यह जीत आरसीबी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर है और टीम को आगे के मैचों के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगी.

बंगलूरू के प्रतिष्ठित चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने एक शानदार जीत दर्ज की है। यह इस मैदान पर आरसीबी की 50वीं जीत है, जो टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मौजूदा आईपीएल सत्र में यह आरसीबी की चौथी जीत है, और इस जीत के साथ टीम ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालांकि, इससे पहले इस सत्र में दिल्ली कैपिटल्स ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को हराया था, लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए आज गुजरात टाइटंस को पराजित किया। इस मुकाबले में आरसीबी ने 206 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। आईपीएल इतिहास में यह आरसीबी की पांचवीं बार है जब टीम ने 200 से अधिक रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज किया है। इस मामले में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बराबरी कर ली है, जो दोनों ही टीमें पांच-पांच बार 200+ का लक्ष्य चेज करने में सफल रही हैं। जीत के शिल्पकार विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल रहे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की राह दिखाई। कोहली ने 81 रन बनाए, जबकि पडिक्कल ने 55 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या ने अंत तक टीम को संभाले रखा। गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस के राशिद खान ने दो विकेट लिए, जबकि जेसन होल्डर और मानव सुथार को एक-एक विकेट मिला। इससे पहले, गुजरात टाइटंस ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। टीम ने तीन विकेट खोकर 200 रनों का स्कोर खड़ा किया, जो उनका अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। गुजरात की शुरुआत शानदार रही, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की। सुदर्शन ने अपने आईपीएल करियर का तीसरा शतक लगाया, 58 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इस शानदार पारी के दौरान, सुदर्शन आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने, उन्होंने यह मुकाम केवल 47वीं पारी में हासिल किया। जोस बटलर ने भी 25 रन बनाए और जेसन होल्डर ने अंतिम ओवरों में 23 रनों की तेज पारी खेली। आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने एक-एक विकेट लिया। कुल मिलाकर, यह एक रोमांचक मुकाबला था जिसमें आरसीबी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की। यह जीत आरसीबी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर है और टीम को आगे के मैचों के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगी





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