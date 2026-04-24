चिन्नास्वामी में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत, 50वीं घरेलू जीत दर्ज

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को हराकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपनी 50वीं जीत दर्ज की। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी ने टीम को 206 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में मदद की। साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए शानदार शतक लगाया, लेकिन उनकी टीम आरसीबी की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के सामने हार गई।

बंगलूरू के प्रतिष्ठित चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ( आरसीबी ) ने एक शानदार जीत दर्ज की है। यह इस मैदान पर आरसीबी की 50वीं जीत है, जो टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मौजूदा आईपीएल सत्र में यह आरसीबी की चौथी जीत है, और इस जीत के साथ टीम ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालांकि, इससे पहले इस सत्र में टीम को दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आरसीबी ने शानदार वापसी करते हुए अपनी घरेलू जमीन पर दबदबा कायम रखा है। इस मुकाबले में आरसीबी ने 206 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। शुरुआत में टीम को जैकब बेथेल के जल्दी आउट होने से झटका लगा था, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की राह पर अग्रसर किया। कोहली ने 44 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि पडिक्कल ने 27 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 55 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 59 गेंदों में 115 रनों की साझेदारी हुई, जिसने आरसीबी की जीत की नींव रखी। कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में पवेलियन लौट गए। हालांकि, टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या ने अंत तक टीम को संभाले रखा और बिना किसी और विकेट के गिरने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। डेविड 10 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि पांड्या ने 12 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की ओर से राशिद खान ने 2 विकेट लिए, जबकि जेसन होल्डर और मानव सुथार को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले, गुजरात टाइटंस ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। टीम ने 3 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे। गुजरात की शुरुआत शानदार रही, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की। गिल ने 24 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि सुदर्शन ने 58 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 100 रनों का शानदार शतक लगाया। सुदर्शन आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने, उन्होंने यह मुकाम महज 47वीं पारी में हासिल किया। जोस बटलर ने 16 गेंदों में 25 रन बनाए और वॉशिंगटन सुंदर 12 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में, जेसन होल्डर ने 10 गेंदों में 23 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने 1-1 विकेट लिया। इस जीत के साथ आरसीबी ने आईपीएल में पांचवीं बार 200+ रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है, और इस मामले में टीम ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बराबरी कर ली है.

बंगलूरू के प्रतिष्ठित चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने एक शानदार जीत दर्ज की है। यह इस मैदान पर आरसीबी की 50वीं जीत है, जो टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मौजूदा आईपीएल सत्र में यह आरसीबी की चौथी जीत है, और इस जीत के साथ टीम ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालांकि, इससे पहले इस सत्र में टीम को दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आरसीबी ने शानदार वापसी करते हुए अपनी घरेलू जमीन पर दबदबा कायम रखा है। इस मुकाबले में आरसीबी ने 206 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। शुरुआत में टीम को जैकब बेथेल के जल्दी आउट होने से झटका लगा था, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की राह पर अग्रसर किया। कोहली ने 44 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि पडिक्कल ने 27 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 55 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 59 गेंदों में 115 रनों की साझेदारी हुई, जिसने आरसीबी की जीत की नींव रखी। कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में पवेलियन लौट गए। हालांकि, टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या ने अंत तक टीम को संभाले रखा और बिना किसी और विकेट के गिरने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। डेविड 10 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि पांड्या ने 12 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की ओर से राशिद खान ने 2 विकेट लिए, जबकि जेसन होल्डर और मानव सुथार को 1-1 विकेट मिला। इससे पहले, गुजरात टाइटंस ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। टीम ने 3 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे। गुजरात की शुरुआत शानदार रही, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी की। गिल ने 24 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि सुदर्शन ने 58 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 100 रनों का शानदार शतक लगाया। सुदर्शन आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने, उन्होंने यह मुकाम महज 47वीं पारी में हासिल किया। जोस बटलर ने 16 गेंदों में 25 रन बनाए और वॉशिंगटन सुंदर 12 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में, जेसन होल्डर ने 10 गेंदों में 23 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड ने 1-1 विकेट लिया। इस जीत के साथ आरसीबी ने आईपीएल में पांचवीं बार 200+ रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है, और इस मामले में टीम ने राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की बराबरी कर ली है





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