चियान विक्रम: 12 साल की उम्र में हुए भयानक हादसे के बाद 4 साल बिस्तर पर रहे, पैर काटने तक की आ गई थी नौबत

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता चियान विक्रम ने अपने संघर्ष भरे दिनों और एक भयानक हादसे का खुलासा किया है, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 12 साल की उम्र में हुए इस हादसे के कारण वे चार साल तक बिस्तर पर रहे और उनके पैर काटने तक की नौबत आ गई थी।

बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अभिनय से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। ये सितारे अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर आज सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन इनसे पहले इन्होंने बेहद संघर्ष भरे दिनों का सामना किया है। ऐसा ही एक सुपरस्टार तमिल सिनेमा में भी है, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में दस साल लग गए थे। उनकी जिंदगी तब बदल गई जब वे एक भयानक हादसे का शिकार हुए, जिसकी वजह से वे चार साल तक बिस्तर पर रहे। तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता चियान विक्रम , जो 17

अप्रैल को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, ने अपने 30 साल से अधिक के करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन सफलता की राह उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें लगभग नौ साल तक संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद 1999 में फिल्म सेतु से उन्हें पहचान मिली। हालाँकि, उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वे अत्यधिक कठिनाइयों से गुजरे। एक बार हुए भयानक हादसे के कारण उनके पैर को काटने तक की नौबत आ गई थी। चियान विक्रम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक हादसे का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो उनकी हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं और पैर में सूजन आ गई थी, जिससे नसें बंद हो गई थीं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने पैर काटने की सलाह दी, क्योंकि उनके पास जरूरी उपकरण नहीं थे और पुलिस केस होने की वजह से उन्हें सरकारी अस्पताल में ही ले जाया गया था। अच्छी बात यह हुई कि उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने समय रहते इलाज कर खून निकालकर नसें फिर से चालू कर दीं। यह उनके लिए एक चमत्कार जैसा था। इस हादसे के बाद चियान विक्रम को चार साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा और इस दौरान उन्हें 23 सर्जरी करानी पड़ीं। जब वे ठीक हुए, तो ठीक होने के पांच साल बाद वे उसी डॉक्टर के पास गए थे जिन्होंने उनके पैर काटने की बात कही थी। अपने पैरों पर खड़े चियान विक्रम को देखकर वे डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। यह हादसा तब हुआ था जब चियान विक्रम सिर्फ 12 साल के थे। एक फिल्म में गूंगी लड़की का किरदार निभाने के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। उसी खुशी में वे अपने दोस्त की बाइक पर थे, तभी यह भयानक दुर्घटना हुई। चियान विक्रम ने अपने करियर की शुरुआत 1990 में फिल्म 'एन कादल कनमनी' से की थी। इसके बाद उन्होंने कम बजट की तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया और डबिंग कलाकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। लेकिन असली पहचान उन्हें फिल्म 'सेतु' से मिली। इसके बाद उन्होंने 'ढुल', 'सामी', और 'अपरिचित' जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता और पैन-इंडिया स्टार बने। 'आई', 'रावनन', 'देइवा थिरुमगल', 'महान' और 'पोन्नियिन सेलवन' (PS-1, PS-2) में उनकी एक्टिंग की काफी सराहना हुई। उन्हें आखिरी बार 'थंगालान' में देखा गया था और वे जल्द ही 'वीरा धीरा सूरन' में नजर आएंगे





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