चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा- विपक्ष को भारत की विविधता समझने में असमर्थता

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कभी भी भारत की विविधता और राज्यों के स्वाद को समझने में असमर्थ रहेंगे। चिराग पासवान ने दावा किया कि 4 मई को होने वाले पांच राज्यों के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित सभी पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है।

पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर तंजमारी से जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी दल कभी भी भारत की विविधता और राज्यों के स्वाद को समझने में असमर्थ रहेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हर राज्य की भाषा, बोली और संस्कृति का सम्मान करते हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि जो लोग देश को जाति, भाषा और धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हैं, वे कभी भी अलग-अलग राज्यों के स्वाद और विविधता को समझने में असमर्थ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर राज्य की एकता को जोड़ने का काम करते हैं। चिराग पासवान ने दावा किया कि 4 मई को होने वाले पांच राज्यों के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित सभी पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार एनडीए सरकार बनेगी और यह एक ऐतिहासिक जीत होगी। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण 15 साल से बंगाल को बर्बाद किया है और राज्य को देश की मुख्यधारा से जुड़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग देख रहे हैं कि ‘डबल इंजन’ सरकार कैसे कई राज्यों को विकास का फायदा पहुंचा रही है, इसलिए इस बार बंगाल के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘डबल इंजन’ की सरकार बनाएंगे। जिन राज्यों में पीएम मोदी ने जो वादे किए हैं, वहां सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे। बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई से पहले लोगों के रहने के लिए विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और हम लोग इस पक्ष में रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, पहले उन्हें वैकल्पिक ऑप्शन दिया जाए, और जो उचित कार्रवाई हो उसके बाद किया जाए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर सम्राट को चिराग की सलाह है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले लोगों के रहने के लिए विकल्प ढूंढा जाना चाहिए.

पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर तंजमारी से जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी दल कभी भी भारत की विविधता और राज्यों के स्वाद को समझने में असमर्थ रहेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हर राज्य की भाषा, बोली और संस्कृति का सम्मान करते हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि जो लोग देश को जाति, भाषा और धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हैं, वे कभी भी अलग-अलग राज्यों के स्वाद और विविधता को समझने में असमर्थ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर राज्य की एकता को जोड़ने का काम करते हैं। चिराग पासवान ने दावा किया कि 4 मई को होने वाले पांच राज्यों के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित सभी पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार एनडीए सरकार बनेगी और यह एक ऐतिहासिक जीत होगी। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण 15 साल से बंगाल को बर्बाद किया है और राज्य को देश की मुख्यधारा से जुड़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग देख रहे हैं कि ‘डबल इंजन’ सरकार कैसे कई राज्यों को विकास का फायदा पहुंचा रही है, इसलिए इस बार बंगाल के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘डबल इंजन’ की सरकार बनाएंगे। जिन राज्यों में पीएम मोदी ने जो वादे किए हैं, वहां सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे। बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई से पहले लोगों के रहने के लिए विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और हम लोग इस पक्ष में रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, पहले उन्हें वैकल्पिक ऑप्शन दिया जाए, और जो उचित कार्रवाई हो उसके बाद किया जाए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर सम्राट को चिराग की सलाह है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले लोगों के रहने के लिए विकल्प ढूंढा जाना चाहिए





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