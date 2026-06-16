चिराग पासवान का रोशन आनंद-खान कोचिंग विवाद पर बयान: दोषियों पर होगी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में रोशन आनंद और खान कोचिंग विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया गड़बड़ी हुई है और राज्य सरकार जांच कर रही है। उन्होंने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए रोशन आनंद और खान कोचिंग विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रथमदृष्टया यह मामला गंभीर है और इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। राज्य सरकार पहले से ही जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। चिराग ने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला न केवल शिक्षा जगत बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें। चिराग पासवान ने आगे कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के प्रावधान हैं। उन्होंने बिहार सरकार से अपेक्षा जताई कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिलाए। इस विवाद ने राजनीति क हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दल राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष इसे एक अलग घटना बताकर खुद को बचाने की कोशिश में है। चिराग ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक विफलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने वाली एजेंसियों की भूमिका पर सवालिया निशान लग गए हैं। चिराग पासवान ने सुझाव दिया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को तोड़ने वालों के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान होने चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वह इस मामले को लगातार कवर करे ताकि सच्चाई छिपाई न जा सके। आखिर में उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। समाज के सभी वर्गों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न हो.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए रोशन आनंद और खान कोचिंग विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रथमदृष्टया यह मामला गंभीर है और इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। राज्य सरकार पहले से ही जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। चिराग ने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला न केवल शिक्षा जगत बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें। चिराग पासवान ने आगे कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के प्रावधान हैं। उन्होंने बिहार सरकार से अपेक्षा जताई कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिलाए। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दल राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष इसे एक अलग घटना बताकर खुद को बचाने की कोशिश में है। चिराग ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक विफलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने वाली एजेंसियों की भूमिका पर सवालिया निशान लग गए हैं। चिराग पासवान ने सुझाव दिया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को तोड़ने वालों के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान होने चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वह इस मामले को लगातार कवर करे ताकि सच्चाई छिपाई न जा सके। आखिर में उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। समाज के सभी वर्गों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न हो
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