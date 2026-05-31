चीज़ टोस्ट की रेसिपी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और चरणों का वर्णन किया गया है. यह रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी.
चीज़ टोस्ट की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में कद्दूकस किया हुआ चीज़, बारीक कटी शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज को एक साथ मिला लें.
अब इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ओरिगेनो डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. आपकी चीज़ी स्टफिंग तैयार है. गैस पर एक तवा गरम करें. ब्रेड के स्लाइस पर एक तरफ हल्का सा मक्खन लगाएं.
अब मक्खन वाली साइड को तवे पर रखकर ब्रेड को सिर्फ एक तरफ से हल्का सा क्रिस्पी या सुनहरा होने तक सेक लें. फिर ब्रेड को प्लेट में निकाल लें. अब ब्रेड के जिस हिस्से को आपने तवे पर सेका था, उस पके हुए हिस्से के ऊपर तैयार की हुई चीज़ी स्टफिंग को चम्मच की मदद से अच्छी तरह फैलाकर रखें. ऐसा करने से ब्रेड अंदर से गीली नहीं होती और टोस्ट एकदम क्रंची बनता है.
अब तवे पर थोड़ा सा मक्खन और लगाएं. स्टफिंग लगी हुई ब्रेड को तवे पर रखें. अब गैस की आंच को एकदम धीमा कर दें और तवे को एक गहरे ढक्कन से ढक दें. इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक तब तक पकने दें जब तक कि ब्रेड नीचे से एकदम क्रिस्पी न हो जाए और ऊपर का चीज पूरी तरह पिघल न जाए.
ढक्कन हटाएं, टोस्ट को प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो और छिड़कें. इसे तिरछा काटें और गरमा-गरम टोमैटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें
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