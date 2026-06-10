चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया दौरा समाप्त: दो देशों के रिश्तों की गहराई

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में दो दिन की यात्रा का दौरा समाप्त किया। यह यात्रा 2019 के बाद से पहली बार शी का उत्तर कोरिया का दौरा था। किम जोंग-उन ने शी का भव्य स्वागत किया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर बात की। सरकारी मीडिया ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी ठोस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। शी ने चीन और उत्तर कोरिया की "पहाड़ों और नदियों से जुड़ी दोस्ती" का जिक्र किया। किम ने चीन की 'वन चाइना' नीति का समर्थन किया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच स绶थ रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है, जबकि उत्तर कोरिया के परमाणु-निरस्त्रीकरण पर कोई आगे की बातचीत नहीं हुई।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में दो दिनों की यात्रा का दौरा समाप्त किया। साल 2019 के बाद से पहली बार शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। पिछले सोमवार को शी उत्तर कोरिया पहुंचे और रेड कार्पेट से लेकर एक्रोबैटिक प्रदर्शन तक हर जगह उनका स्वागत करने के लिए किम जोंग-उन खुद मौजूद थे। सरकारी समाचार आउटलेट केसीएनए की रिपोर्ट के अनुसार यात्रा के दौरान किसी ठोस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए, हालांकि किम ने इस यात्रा के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि शी का प्योंगयांग को चुनना वर्ष की अपनी पहली शाही यात्रा के लिए द्विपक्षीय संबंधों पर "अत्यधिक महत्व" दिखाता है। चीनी नेता के इस दौरे को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि वे उत्तर कोरिया जैसे अपने रणनीतिक साथी के साथ संबंधों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं जिसने हाल के दिनों में रूस से क़रीबी बढ़ाई है। इस दौरे के साथ शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया को यह भी याद दिलाया है कि इसका प्रमुख साथी चीन ही है। वहीं किम जोंग-उन को भी इस बात का एहसास हुआ कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी वाले चीनी नेता उनके घर आए हैं, तो इतने प्रतिबंध लगने के बाद भी उनके साथ एक महत्वपूर्ण दोस्त खड़ा है। सोमवार शाम को हुए एक समारोह में शी जिनपिंग ने चीन और उत्तर कोरिया के रिश्तों का महत्व बताया। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और उत्तर कोरिया "पहाड़ों और नदियों से जुड़े हैं और दोनों की मंज़िल भी एक ही है।" किम ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि उत्तरी कोरिया चीन के साथ अपनी दोस्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किम ने चीन के 'वन चाइना' नीति का भी समर्थन किया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों की जीत तय, कांग्रेस से चूक हुई?

शी जिनपिंग और किम जोंग-उन ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि इस साल चीन और उत्तर कोरिया के बीच रक्षा समझौते की 65वीं वर्षगांठ है। यह चीन का किसी भी देश के साथ एकमात्र रक्षा समझौता है। चीन, उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक साझेदार है और परमाणु हथियार कार्यक्रम पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद उसके लिए एक जीवनरेखा की तरह है। लेकिन उत्तर कोरिया की चीन पर निर्भरता और गठबंधन में जूनियर पार्टनर होने के बावजूद, इस सप्ताह किम कम से कम एक अहम मुद्दे पर अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। सोमवार की बातचीत के बारे में सरकारी मीडिया की रिपोर्टों में उत्तर कोरिया के परमाणु-निरस्त्रीकरण यानी डीन्यूक्लराज़ेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। हालाँकि यह आश्चर्य की बात नहीं है। हाल के वर्षों में चीन ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु-मुक्त करने की अपनी मांग को काफ़ी कम कर दिया है और सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा से भी बचता रहा है। इस यात्रा के दौरान शी के साथ उनकी सरकार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय अधिकारी भी थे, जिनमें चीफ ऑफ स्टाफ काई ची, रक्षा मंत्री डोंग जून, विदेश मंत्री वांग यी और वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ शामिल थे। मंगलवार को दोनों नेताओं ने फ्रेंडशिप टॉवर का दौरा किया, जो कोरियाई युद्ध में लड़ने वाले चीनी सैनिकों की याद में बनाया गया है। शिन्हुआ ने बताया कि शी जिनपिंग ने प्योंगयांग के शीर्ष कैडर स्कूल भी गया, जहां उन्होंने अपनी सदाबहार दोस्ती के प्रतीक के रूप में एक देवदार का पेड़ लगाया। प्योंगयांग में अपनी यात्रा के दौरान शी कुम्सुसन स्टेट गेस्ट हाउस में रुके, जो प्योंगयांग के बीचों-बीच स्थित एक खास गेस्ट हाउस है। ख़बरों के मुताबिक साल 2019 में शी की पहली राजकीय यात्रा के स्वागत के लिए बनाए गए इस गेस्ट हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर लुकाशेंको जैसे विदेशी नेता भी ठहर चुके हैं। हालांकि, इतने भव्य सार्वजनिक प्रदर्शनों के बावजूद चीन और उत्तर कोरिया के बीच के सभी मतभेद और जटिलताएं छिपाई हुई थीं। अपने भाषण में शी ने उम्मीद जताई कि यह यात्रा "दोनों देशों के समाजवादी मक़सद के लिए संयुक्त रूप से एक उज्ज्वल भविष्य का रास्ता खोलेगी" जो चीन के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। बीजिंग लंबे समय से उत्तर कोरिया को चीन के अपने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है, जिसमें बाज़ार, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करते हुए एक दलीय शासन बनाए रखना शामिल है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्तों के विशेषज्ञ सिडनी सेइलर ने एक्स पर लिखा, "चीनी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति शी शायद निराश हो सकते हैं।" उन्होंने कहा कि किम डेवलपमेंट की किसी प्रक्रिया का जिक्र नहीं करते और "उत्तर कोरिया अभी भी चीन के विकास के अनुभव से सीखने से इनकार करता है।" हमने इस लेख का अनुवाद करने में एआई की मदद ली है, जिसे मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखा गया था। बीबीसी के एक पत्रकार ने प्रकाशन से पहले इस अनुवाद की जांच की





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