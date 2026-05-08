चीन ने पाकिस्तान को सीधी तकनीकी मदद दी, इंजीनियरों ने खुलासा किया

चीन ने पहली बार सरेआम यह स्वीकार किया है कि पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे चार दिनों के संघर्ष के दौरान उसने पाकिस्तान को सीधी तकनीकी मदद दी थी. चीन का स्टेट मीडिया CCTV ने एक इंजीनियर से बात की जिसका नाम है झांग हेंग. वो चीन की एक बड़ी कंपनी के पास काम करता है जो लड़ाकू विमान बनाती है. उसने पाकिस्तान के युद्ध के मैदान में जाकर सीधे पाकिस्तानी विमानों को ठीक करने और उन्हें सही तरीके से चलाने में मदद की. ये खुलासा दिखाता है कि चीन कितनी गहराई से पाकिस्तान का साथ दे रहा है.

चीन ने पहली बार सरेआम यह स्वीकार किया है कि पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे चार दिनों के संघर्ष के दौरान उसने पाकिस्तान को सीधी तकनीकी मदद दी थी.

चीन का स्टेट मीडिया CCTV ने एक इंजीनियर से बात की जिसका नाम है झांग हेंग. वो चीन की एक बड़ी कंपनी के पास काम करता है जो लड़ाकू विमान बनाती है. उसने पाकिस्तान के युद्ध के मैदान में जाकर सीधे पाकिस्तानी विमानों को ठीक करने और उन्हें सही तरीके से चलाने में मदद की. ये खुलासा दिखाता है कि चीन कितनी गहराई से पाकिस्तान का साथ दे रहा है.

और पढ़ेंभारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफिटेनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि चीन ने पाकिस्तान को सीधी सैन्य सहायता दी. चीन के उपग्रह यानी सैटेलाइट भारतीय सेना की गतिविधियों को देख रहे थे और पाकिस्तान को सीधे जानकारी दे रहे थे. अब चीन खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के पास जाकर लड़ाकू विमानों की तकनीकी सहायता दी. झांग हेंग कौन है और क्या करता है?

झांग हेंग चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी AVIC की चेंगदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में काम करता है. ये वही कंपनी है जो चीन के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान और ड्रोन बनाती है. पाकिस्तान के पास जो J-10CE लड़ाकू विमान हैं वो इसी कंपनी से बने हैं. पाकिस्तान के पास कौन से विमान हैं?

पाकिस्तान के पास J-10CE नाम के लड़ाकू विमान हैं. ये चीन ने बनाए हैं. J-10CE चीन के J-10C का निर्यात संस्करण है. ये एक 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसमें AESA रडार यानी एक शक्तिशाली राडार है.

इसमें हवा से हवा में मारने वाली मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं. पाकिस्तान ने 2020 में 36 J-10CE विमान और 250 PL-15 मिसाइलें खरीदीं. चीन के इंजीनियरों के मुंह से पूरी बात बाहर आ गई. चीन के सरकारी अधिकारी पहले इस बात को नकारा या कम आंका लेकिन अब इंजीनियरों के मुंह से पूरी बात बाहर आ गई.

चीन अब बेचने की योजना बना रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की तकनीक कितनी अच्छी है ताकि दूसरे देश भी उससे हथियार खरीदें





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