चीन की मध्यस्थता: ईरान-अमेरिका युद्धविराम में चीन की निर्णायक भूमिका

चीन ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वैश्विक कूटनीति में उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा उजागर हुई। चीन ने अपने व्यापारिक संबंधों का उपयोग करके ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत के लिए राजी किया, जबकि अमेरिका ने भी इस पहल में चीन की भूमिका को स्वीकार किया।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अमेरिका , इजरायल और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम कराने में चीन ने अहम भूमिका निभाई है। चीन , ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए राजी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार किया कि चीन ही वह देश है जिसने ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन ने ईरान को युद्धविराम पर बातचीत के लिए मनाने में कोई भूमिका
निभाई थी, तो उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हां।” चीन के लिए यह एक प्रेरणादायक बात है कि मई के मध्य में ट्रंप की चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले युद्ध शांत हो जाए। युद्ध के कारण ट्रंप अपनी चीन यात्रा टालते रहे हैं, जो पहले मार्च के अंत में निर्धारित थी। सूत्रों के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि चीन ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थों के साथ मिलकर ईरान को शांति के रास्ते पर लाने के लिए शांत लेकिन प्रभावी भूमिका निभाई। बातचीत के आगे बढ़ने के साथ-साथ चीन के अधिकारियों ने ईरान के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। यह वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की चीन की एक नवीनतम कोशिश है। हालांकि, चीन ने अपनी भूमिका पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। वाशिंगटन में चीन के दूतावास ने पहले कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद से चीन शांति के लिए अथक प्रयास कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था, “सभी पक्षों को गंभीरता दिखानी चाहिए और इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए, जो शुरू ही नहीं होना चाहिए था।” उन्होंने कहा कि चीन इस बात से बहुत चिंतित है कि इस युद्ध का विश्व अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। चीन का वीटो मंगलवार को रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया था। इस प्रस्ताव में सभी देशों से होर्मुज जलसंधि में वाणिज्यिक नौवहन की सुरक्षा के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधि फू कोंग का तर्क था कि ऐसे समय में इस प्रस्ताव को अपनाना, जब अमेरिका एक सभ्यता के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है, एक गलत संदेश देगा। चीन की यह भूमिका वैश्विक कूटनीति में उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का एक और उदाहरण है। यह मध्य पूर्व में अपने हितों को सुरक्षित करने और वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसके प्रयासों का हिस्सा है। चीन ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संकटों में मध्यस्थता करने में रुचि दिखाई है, लेकिन इस बार उसकी भूमिका अधिक प्रत्यक्ष और निर्णायक रही है। चीन की यह कूटनीतिक पहल बताती है कि वह वैश्विक मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उसे जटिल और जोखिम भरे कूटनीतिक परिदृश्यों में प्रवेश करना पड़े। इस घटनाक्रम से वैश्विक राजनीति में चीन के प्रभाव के विस्तार का संकेत मिलता है, और यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहाँ चीन एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करेगा। चीन की यह मध्यस्थता पहल मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। इसके साथ ही, यह चीन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक विश्वसनीय और जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। इस घटनाक्रम का वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। युद्धविराम से इन क्षेत्रों में स्थिरता आएगी, और यह चीन को अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस प्रकार, चीन की यह भूमिका न केवल कूटनीतिक है, बल्कि यह आर्थिक और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चीन की इस पहल से दुनिया को उम्मीद है कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो सकती है और क्षेत्रीय संघर्षों को कम किया जा सकता है। यह दिखाता है कि चीन वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। चीन का यह कदम दुनिया को एक नई दिशा में ले जा सकता है, जहाँ कूटनीतिक प्रयासों से संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। चीन की यह भूमिका वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है
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