चीन की जापान को कड़ी चेतावनी: सैन्यवाद से दूर रहो, वरना विश्वास खो दोगे

चीन ने जापान के बढ़ते सैन्य खर्च और आक्रामक हथियारों के निर्यात की योजना पर चिंता जताते हुए उसे सैन्यवाद से पूरी तरह अलग होने की सलाह दी है, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय विश्वास खोने की चेतावनी दी है।

बीजिंग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चांग श्याओकांग ने 17 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता के दौरान जापान के बढ़ते सैन्य खर्च और आक्रामक हथियारों के निर्यात की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम जापान से आग्रह करते हैं कि वह अपने ऐतिहासिक रास्ते के विपरीत जाकर सैन्यवाद से पूरी तरह किनारा करे, अन्यथा जापान अपने एशियाई पड़ोसियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास खो देगा। यह बयान तब आया जब जापान की सीनेट ने 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट पारित किया, जिसमें प्रतिरक्षा बजट 90 खरब

जापानी येन के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, जापान सरकार इसी महीने सैद्धांतिक रूप से आघातकारी हथियारों के निर्यात को मंजूरी देने की भी योजना बना रही है। इन दोनों घटनाओं के जवाब में प्रवक्ता चांग ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसी दिन, 17 अप्रैल को, जापानी रक्षा दल का एक विध्वंसक जहाज ताइवान जलडमरूमध्य से गुजरा। इस पर टिप्पणी करते हुए चांग ने इसे एक जानबूझकर की गई उकसावे की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी कमान ने इस घटना पर पूरी नजर रखी और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा। चीनी सेना हमेशा उच्च स्तर पर सतर्क रहती है और राष्ट्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना जापान की विस्तारवादी नीतियों और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने के प्रयासों को उजागर करती है, जिस पर चीन अपनी कड़ी आपत्ति जता रहा है। चीन का मानना है कि जापान को अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास से सीखना चाहिए और शांतिपूर्ण विकास के मार्ग पर चलना चाहिए। जापान के सैन्यीकरण पर चीन की चिंताएँ केवल हालिया घटनाक्रमों तक ही सीमित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में, जापान ने अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ाया है, जिसमें मिसाइल रक्षा प्रणाली, पनडुब्बी बेड़े और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण शामिल है। चीन का मानना है कि जापान की ये कार्रवाइयां पूर्वी एशिया में शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती हैं। चीन ने जापान से आग्रह किया है कि वह अपने रक्षा खर्च में वृद्धि को पारदर्शी रखे और अपने पड़ोसी देशों को विश्वास में ले। चीन का यह भी मानना है कि जापान को अपने संविधान की शांतिवादी धाराओं का सम्मान करना चाहिए और आक्रामक सैन्य नीतियों से दूर रहना चाहिए। इस संदर्भ में, चीन का यह बयान जापान के सैन्य इरादों के प्रति चीन की गहरी चिंता को दर्शाता है और भविष्य में इस मुद्दे पर कूटनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है। (साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग) --आईएएनएस डीकेपी/ डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है। इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है। ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी





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