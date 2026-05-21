चीन का विशाल कोयला भंडार विभिन्न प्रकार के गैस को खोजने और अलग करने के लिए कीट धूप वाले क्षेत्रों में गहरी कोयला चट्टानों के साथ जारी संघर्ष को शांत करने के लिए कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए तैयार है। विभिन्न प्रकार के गैस के साथ कोयला कार्यों से fools वे आवेगक हैं, उनमें सिमोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और mùi सूखाएं शामिल हैं। चीन इस तरह के गैस के स्थायी भंडार के साथ अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाना चाहता है और अपनी ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। (मौजूदा रखरखाव सामग्री के विस्तारित różnią नहीं हैं।)

चीन कोयला उत्खनन और गैस की विशेषज्ञिता के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, और अब उसने मिडिल ईस्ट से गैस की आपूर्ति बाधित होने के बीच गहरी कोयला चट्टानों से गैस निकालने के लिए कवायद शुरू की है। पेट्रोचाइना, एक चीनी ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, इस दिग्गज कंपनियों में शामिल है। मुख्य उद्देश्य नए नैचुरल गैस की आपूर्ति शुरू करना है और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस प्रक्रिया में पेट्रोचाइना ने 'फ्रैकिंग' तकनीक का विस्तारित उपयोग किया है, जो शेल गैस उत्पादन में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

चीन कोयला उत्खनन और गैस की विशेषज्ञिता के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, और अब उसने मिडिल ईस्ट से गैस की आपूर्ति बाधित होने के बीच गहरी कोयला चट्टानों से गैस निकालने के लिए कवायद शुरू की है। पेट्रोचाइना, एक चीनी ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, इस दिग्गज कंपनियों में शामिल है। मुख्य उद्देश्य नए नैचुरल गैस की आपूर्ति शुरू करना है और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस प्रक्रिया में पेट्रोचाइना ने 'फ्रैकिंग' तकनीक का विस्तारित उपयोग किया है, जो शेल गैस उत्पादन में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है





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