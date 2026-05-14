चीन गोल्ड रिजर्व: दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव

चीन गोल्ड रिजर्व में हुए हाल के उतार-चढ़ाव को लेकर, विशेषज्ञों का कहना है कि चीन एक मजबूत और सुरक्षित गोल्ड रिजर्व बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। यह दरअसल, चीन लंबे समय से अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा अब सोने में बदल رہا है। गोल्ड रिजर्व की मजबूत साख, ऑप्टिकल सुरक्षा कवच और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों पर प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन अब भी वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल के साथ युआन को मजबूत बनाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

चीन गोल्ड रिजर्व: दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन की एक रणनीति चर्चा में बनी हुई है, बड़ी पैमाने पर सोने की खरीदारी। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है और अप्रैल 2026 में भी ये सिलसिला थमा नहीं। लगातार 18वें महीने चीन ने भारी मात्रा में सोना खरीदा, जिससे वैश्विक गोल्ड मार्केट और डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। अप्रैल 2026 में चीन ने खरीदा 8 टन सोना, जिसके साथ ही चीन के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर 7 करोड़ 28 लाख ट्रॉय औंस तक पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह खरीदारी केवल निवेश नहीं बल्कि एक बड़ी आर्थिक और भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। बीजिंग का मानना है कि सोना वैश्विक आर्थिक तनाव और प्रतिबंधों के दौर में सबसे सुरक्षित एसेट साबित हो सकता है.

चीन गोल्ड रिजर्व: दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन की एक रणनीति चर्चा में बनी हुई है, बड़ी पैमाने पर सोने की खरीदारी। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है और अप्रैल 2026 में भी ये सिलसिला थमा नहीं। लगातार 18वें महीने चीन ने भारी मात्रा में सोना खरीदा, जिससे वैश्विक गोल्ड मार्केट और डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। अप्रैल 2026 में चीन ने खरीदा 8 टन सोना, जिसके साथ ही चीन के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर 7 करोड़ 28 लाख ट्रॉय औंस तक पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह खरीदारी केवल निवेश नहीं बल्कि एक बड़ी आर्थिक और भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। बीजिंग का मानना है कि सोना वैश्विक आर्थिक तनाव और प्रतिबंधों के दौर में सबसे सुरक्षित एसेट साबित हो सकता है





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