चीन केले के तने से जींस बना रहा है, हर्ष मारीवाला ने शेयर किया वीडियो

चीन की एक हाई-टेक फैक्ट्री में केले के तने से जींस बनाई जा रही है। मशहूर उद्योगपति हर्ष मारीवाला ने इस फैक्ट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह जींस पारंपरिक कॉटन जींस की तुलना में अधिक मजबूत, हवादार और पर्यावरण के अनुकूल है। भारत के लिए भी यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, अगर यह तकनीक अपनाई जाए तो किसानों को अरबों का बाजार मिल सकता है। यह संवędना और पर्यावरणीय लाभ के साथ आपूर्ति श्रृंखला को भी बदल सकता है।

चीन एक आधुनिक हाई-टेक फैक्ट्री में केले के तने से जींस बना रहा है। मशहूर उद्योगपति हर्ष मारीवाला ने एक्स पर इस फैक्ट्री का वीडियो शेयर किया। वीडियो में चीन की फैक्ट्री दिखाई गई जहां केले के तने से जींस बनाई जा रही है। यह जींस पारंपरिक कॉटन जींस की तुलना में अधिक मजबूत, हवादार और पर्यावरण अनुकूल है। चीन कई चीजों को बनाने में इतना अग्रणी हो गया है कि यह दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है। अगर भारत भी इस तरह की तकनीक अपनाए तो किसानों के लिए अरबों का बाजार खुल सकता है। यह एवं पर्यावरणीय लाभ भी हो सकते हैं। चीन की इस नई पद्धति से पेड़-पौधों की सीमित उपयोगिता को भी बढ़ाया जा सकता है। बजट में इस तरह की उत्पादन शक्ति को शामिल करने से देश के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। शीर्ष 5 विषय: केला के तने से जींस , चिन-भारत आर्थिक संबंध , हवादार और टिकाऊ कपड़े , कृषि अपशिष्ट का पुन:उपयोग , भारत के लिए अवसर .

चीन एक आधुनिक हाई-टेक फैक्ट्री में केले के तने से जींस बना रहा है। मशहूर उद्योगपति हर्ष मारीवाला ने एक्स पर इस फैक्ट्री का वीडियो शेयर किया। वीडियो में चीन की फैक्ट्री दिखाई गई जहां केले के तने से जींस बनाई जा रही है। यह जींस पारंपरिक कॉटन जींस की तुलना में अधिक मजबूत, हवादार और पर्यावरण अनुकूल है। चीन कई चीजों को बनाने में इतना अग्रणी हो गया है कि यह दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है। अगर भारत भी इस तरह की तकनीक अपनाए तो किसानों के लिए अरबों का बाजार खुल सकता है। यह एवं पर्यावरणीय लाभ भी हो सकते हैं। चीन की इस नई पद्धति से पेड़-पौधों की सीमित उपयोगिता को भी बढ़ाया जा सकता है। बजट में इस तरह की उत्पादन शक्ति को शामिल करने से देश के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। शीर्ष 5 विषय: केला के तने से जींस, चिन-भारत आर्थिक संबंध, हवादार और टिकाऊ कपड़े, कृषि अपशिष्ट का पुन:उपयोग, भारत के लिए अवसर





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केला के तने से जींस चिन-भारत आर्थिक संबंध हवादार और टिकाऊ कपड़े कृषि अपशिष्ट का पुन:उपयोग भारत के लिए अवसर

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